ТОП-5 интересных экспериментов с загробной жизнью

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Каждый из нас гораздо больше всего боится смерти: как просто термина, так и самого события. Возможно, не так бы все боялись, если бы знали о том, что существует загробная жизнь, скажем, по ту сторону экрана. А еще лучше не просто знать, а прочувствовать хотя бы на миг потустороннюю жизнь. Попробуем разобраться существует ли жизнь после смерти вместе с топ-5 интересными экспериментами над загробной жизнью.

1. Феномен электронного голоса

Феномен электронного голоса представляет собой паранормальное явление, в результате которого при аудиозаписи определенных звуков в этой же записи начинают фигурировать другие шумы, очень напоминающие человеческую речь. Впервые такое явление заметил шведский кинопродюсер Фридрих Юргенсон в 1959 году, который решил сделать аудиозапись пения птиц. В процессе записи никаких странностей не отмечалось, а вот при ее прослушивании Юргенсон услышал посторонний мужской голос. Будучи уверенным в том, что в том месте, где проводилась запись, посторонних не должно было быть, кинопродюсер предположил, что магнитофон сделал запись передачи, которая транслировалась по радиостанции. Но узнав, что в этот день по радио ничего подобного не передавали, Фридрих Юргенсон стал более детально изучать данное явление и все, что с ним связано.

2. Эксперименты с весом мёртвого тела

Американский доктор Дункан Макдугал решил доказать всему человечеству, что у людей есть душа и она покидает тело после смерти человека. Для этого в 1907 году он провел эксперимент, в котором положил пока еще живых людей на специальные кровати, определяющие массу человека с высокой точностью. Записав вес всех испытуемых до смерти, доктор стал ждать, пока люди умрут, а после их смерти снова сделал замеры. Так вот вес каждого человеческого тела уменьшился примерно на 21,3 грамма. Этот же эксперимент Дункан Макдугалл провел с собаками, однако их вес в процессе не изменился. Соответственно, доктор пришел к выводу, что человек наделен душой.

3. Эксперимент с призраком Филиппом

Эксперимент заключался в том, что специально созданная группа людей должна была сконцентрироваться над тем, чтобы в реальности появился искусственно созданный персонаж со своей историей жизни. Персонаж создали, назвали его Филиппом, написали историю его рождения и жизни, описали его характер, даже изобразили его на бумаге. Изучив вымышленный персонаж и ознакомившись с его биографией эксперимент запустили в дело. Около 3 лет ничего не происходило. И только в 1973 году Филипп вышел на связь, постучав по столу. Группа общалась с Филиппом посредством стука: 1 удар означал «да», 2 удара, соответственно «нет». Общение продолжалось до тех пор, пока один из участников эксперимента не сказал Филиппу о том, что он выдуманный персонаж. На этом эксперимент закончился.

4. «Эксперименты с загробной жизнью»

В 2002 году Гари Шварц, который преподавал психологию студентам Аризонского университета, написал книгу, которую назвал «Эксперименты с загробной жизнью». В данной книге описывался проводимый преподавателем эксперимент, в котором были противопоставлены медиумы и студенты Аризонского университета. Медиумам предлагалось рассказать о жизни людей, которые недавно покинули этот мир. Всю информацию медиумы должны был сообщать родственникам умершим. Вся суть эксперимента заключалась в том, чтобы определить, существует ли загробная жизнь. Медиумы в своих высказываниях были близки к истине в среднем на 83%, а студенты в свою очередь были правы всего на 36%. Сказать на 100% о том, что жизнь после смерти существует, невозможно. А эксперимент показал, что угадать данные – это все равно что найти иголку в стоге сена.

5. Спиритический эксперимент

В 1870 году английский ученый Уильям Крукс решил дать спиритизму научное обоснование. Данное решение пришло ему в голову после того, как умер брат Уильяма. Брату было 21 год. Для своего эксперимента ученый пригласил медиумов и менталистов и поставил перед ними жесткие условия: эксперимент должен был проводиться в доме Уильяма и под присмотром сторонних наблюдателей с использованием специальной аппаратуры. В процессе эксперимента Крукс сам стал свидетелем тех событий, которые происходили во время спиритического сеанса: были слышны голоса, проскальзывали тени, причем они были осязаемы, на специальных досках сами собой появлялись надписи. После завершения эксперимента Уильям Крукс пришел к выводу, что происходившим событиям пока нет научного объяснения.