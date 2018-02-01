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Необычные изобретения, не получившие своего практического применения, часть вторая

Среда, 31 Января 2018 22:16
Необычные изобретения, не получившие своего практического применения, часть вторая Фото из открытых источников

Начало прошлого века, как и первая его половина, была весьма богата на изобретения. Однако, не все они оказались признанными и востребованными. Некоторые из них, несмотря на свою актуальность и практичность остались непризнанными. Вместе с тем есть и такие образцы результатов человеческой мысли и воображения, которые очень сложно представить в повседневной жизни. Есть и третья категория, к которой можно отнести изобретения, ставшие прообразами существующих в нашем мире вещей. Все они весьма интересны. 

Стальной шлем и кинжал
Человек демонстрирует стальной шлем, осколочные очки и стальную кинжальную перчатку, изготовленную для британских военных во время мировой войны.

 

Фортепиано для кровати
Фортепиано специально предназначено для игры лежа в постели. Такого рода изобретение могло бы стать решением для тех, кто по какой-то причине должен соблюдать постельный режим.

 


Highway Hi-Fi
Автомобильный фонограф «Highway Hi-Fi» для автомобилей Chrysler 1956 года. Дебютировал 30 декабря 1955 года на выставке CBS-Columbia в Чикаго.

 


Противогазовая коляска
Женщина проверяет коляску, устойчивую к газовым атакам в Хекстебле, Англия в 1938 году, незадолго до начала Второй мировой войны.

 


Защитный щит
На человеке щит Брюстера, первый бронежилет, разработанный в США во время Первой мировой войны. Этот хром-никелевый стальной костюм мог весить до 40 фунтов и действительно останавливать некоторые пули.

 


Кривоствольное оружие
Мужчина рассматривает экспериментальную изогнутую винтовку, созданную нацистами во время Второй мировой войны, чтобы стрелять по стенам и барьерам. Непрактичное устройство было изготовлено в небольших количествах и никогда не пользовалось большим спросом в полевых условиях.

 

 

Телевизионные очки
Изобретатель Хьюго Гернсбэк демонстрирует свои телевизионные очки для журнала LIFE в 1963 году.

 


Локаторы воздушных судов
Японский император Хирохито осматривает акустические локаторы своих военных кораблей, используемых для обнаружения самолетов по звукам их двигателей, незадолго до конца Второй мировой войны.

 


Очки Hamblin
Женщина читает в «очках Хэмблина» специально предназначенных для чтения в постели.

 


Моторная доска для серфинга
Голливудский изобретатель Джо Гилпин едет на моторизованной доске для серфинга.


Плутоновая лампа
Так называемая «Плутоновая лампа» была установлена в Лондоне в 1898 году. Частично газовая лампа, частично торговый автомат, Плутоновая лампа выдавала горячую воду, кофе, чай и говядину, а также другие мелкие предметы.

Эта лампа простояла очень недолго, потому что местные жители вскоре обнаружили, что могут закидывать в машину мелкие кусочки олова вместо монет.

 


Револьверная камера
Кольт 38 с миниатюрной камерой, которая автоматически делает снимок при нажатии на спусковой крючок. Шесть снимков, сделанных камерой, выставлены слева.



Колпак для душа
Мюнхенская актриса Инге Маршалл демонстрирует использование нового душевого колпака, изобретенного в Германии для защиты волос и макияжа в душе.

 


Испаритель пламени
10 ноября 1938 года изобретатель Мэриленда Джордж Стерн демонстрирует свое изобретение, очень летучую жидкость, которая испаряется так быстро, что пламя от выделяемых газов не горит.

Единственное практическое применение формулы, по словам самого Стерна, заключается в создании необычных эффектов для фильмов ужасов.

 

Пономарева Анна Опубликовано в Интересные факты   Теги изобретение

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