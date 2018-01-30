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Необычные изобретения, не получившие своего практического применения, часть первая

Вторник, 30 Января 2018 09:22
Необычные изобретения, не получившие своего практического применения, часть первая Фото из открытых источников

Как гласит старая пословица, необходимость является матерью изобретения, однако некоторые вещи остаются так и не востребованными, по крайней мере, широкой публикой.

Несмотря на это, все эти странные изобретения и неуклюжие машины, не лишены очарования. Наслаждение их привлекательной бесполезностью является наиболее подходящим для них применением.

Это не означает, что все они бесполезны. Противогазовая коляска была близка к началу массового выпуска и вполне стала бы популярной. Фортепиано, на котором можно играть лежа в постели могло бы стать решением для инвалидов-пианистов.

В некоторых изобретениях можно проследить связь с тем, чем мы пользуемся в нашей жизни.

Маска для защиты от ветра
Эти пластиковые головные уборы были изобретены для защиты от метелей в Монреале. 1939 год.

 


Амфикар
Президент Линдон Б. Джонсон управляет своим Амфикаром 10 апреля 1965 года.

Этот земноводный корабль выпускался в течение нескольких лет в 1960-х годах.

Рассказывают, что Джонсон был еще тем шутником, и катая в своем амфикаре ничего не подозревающих гостей, с ужасом восклицал, что отказали тормоза автомобиля и направлял его в озеро на своем ранчо в Техасе.

 



Держатель сигаретной пачки
Модель Фрэнсис Ричардс курит пачку сигарет на одном держателе для сигарет.

 

 
Мотоколесо
Швейцарский инженер из Арле, Франция, едущий по дороге в Испанию на своем «Мотоколесе», мотоцикле с колесом, которое движется по рельсу, помещенному в твердую резиновую шину.

 



Детская кроватка на высоте
Няня, присматривающая за ребенком, сидящем в проволочной клетке, прикрепленной к внешней стороне окна большого многоквартирного дома в Нью-Йорке. Клетки распространялись среди членов детского клуба Челси, не имевших садов и живущих на верхних этажах высоких зданий.



 

Пономарева Анна Опубликовано в Интересные факты   Теги изобретения

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