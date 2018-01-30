Необычные изобретения, не получившие своего практического применения, часть первая

Фото из открытых источников

Как гласит старая пословица, необходимость является матерью изобретения, однако некоторые вещи остаются так и не востребованными, по крайней мере, широкой публикой.



Несмотря на это, все эти странные изобретения и неуклюжие машины, не лишены очарования. Наслаждение их привлекательной бесполезностью является наиболее подходящим для них применением.



Это не означает, что все они бесполезны. Противогазовая коляска была близка к началу массового выпуска и вполне стала бы популярной. Фортепиано, на котором можно играть лежа в постели могло бы стать решением для инвалидов-пианистов.



В некоторых изобретениях можно проследить связь с тем, чем мы пользуемся в нашей жизни.



Маска для защиты от ветра

Эти пластиковые головные уборы были изобретены для защиты от метелей в Монреале. 1939 год.



Амфикар

Президент Линдон Б. Джонсон управляет своим Амфикаром 10 апреля 1965 года.



Этот земноводный корабль выпускался в течение нескольких лет в 1960-х годах.



Рассказывают, что Джонсон был еще тем шутником, и катая в своем амфикаре ничего не подозревающих гостей, с ужасом восклицал, что отказали тормоза автомобиля и направлял его в озеро на своем ранчо в Техасе.





Держатель сигаретной пачки

Модель Фрэнсис Ричардс курит пачку сигарет на одном держателе для сигарет.



Мотоколесо

Швейцарский инженер из Арле, Франция, едущий по дороге в Испанию на своем «Мотоколесе», мотоцикле с колесом, которое движется по рельсу, помещенному в твердую резиновую шину.





Детская кроватка на высоте

Няня, присматривающая за ребенком, сидящем в проволочной клетке, прикрепленной к внешней стороне окна большого многоквартирного дома в Нью-Йорке. Клетки распространялись среди членов детского клуба Челси, не имевших садов и живущих на верхних этажах высоких зданий.







