8 примет, по которым мужчины определяют идеальную женщину

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Ни для кого не секрет, что всю свою сознательную жизнь, как мужчины, так и женщины пытаются создать для себя идеал: во внешнем облике, во взаимоотношениях. Но что вообще такое идеал? Есть ли какие-то критерии, по которым можно точно определить, что относится к идеалу, а что нет? Есть, скажем так, приметы, по которым, например, мужчины определяют степень идеальности женщин. И так, поехали!

1. Цвет глаз

Как показывают результаты многих опросов, большинству мужчин нравятся девушки со светлыми глазами. Обладательницы голубых и зеленых глаз пользуются у мужчин большей популярностью, нежели дамы с карими глазами. У мужчин складывается стереотип, что женщина с карим цветом глаз может заворожить их увести за собой в неведомые дали. Многих представителей мужского пола это пугает и они всячески не хотят общаться с такими дамами.

2. Цвет волос

По мнению многих блондинки больше привлекают мужчин, чем обладательницы русых, а уж тем более рыжих волос. Может, именно поэтому женщины красят волосы в светлые тона, специально скрывая свой истинный цвет волос. Длина волос также играет не маловажную роль в создании идеального образа. Ведь дамы с роскошными длинными волосами кажутся намного грациознее и привлекательнее, чем их противоположности. Главное, чтобы волосы женщины были всегда чистыми и ухоженными.

3. Правильные и «аппетитные» формы

Кажется очень сомнительным, когда некоторые мужчины говорят, что женщина должна быть тонка как тростинка. «Позвольте! А за что же тогда держаться?», – восклицают другие. По мнению большинства мужчин девушка должна обладать достаточно округлыми бедрами и ягодицами, пышной грудью в пределах разумного, женственными изгибами тела, а ноги не должны «расти от ушей», поскольку мужчины низкого роста будут испытывать некий дискомфорт. В общем, фигура женщины должна быть пропорциональна.

4. Лицо

Повезло обладательницам больших глаз, полных губ, ровного носа, маленьких ушей и одного подбородка. Вряд ли нормальному мужчине понравятся девушки с кривым носом, глазами на выкате или губами, словно сомкнутыми в тиски. В любом случае, мужчине будет приятно общаться с девушкой, в которой все прекрасно.

5. Парфюм

Не стоит девушкам забывать про парфюм. Оказывается, он должен подходить не только ей самой, но и сочетаться с собственным ароматом избранника. Именно на этом сейчас работают многие парфюмерные компании, которые создают парные ароматы, подходящие именно паре.

6. Характер

Помимо того, что представительницы женского пола по своему призванию должны быть утонченными, нежными и поддатливыми, они должны быть еще и уверенными в себе, уметь самостоятельно принимать любые решения, но не идти напролом, как говориться, по головам. Ведь никто не любит хамства и оскорблений. Но и сильно поддаваться мужчинам, быть пассивными тоже не стоит. Мужчинам нравится уверенные, в меру самостоятельные, но в то же время ласковые женщины.

7. Ямочка на подбородке

Еще об одной черте лица следует упомянуть отдельно – ямочка на подбородке. Эта с первого взгляда невзрачная черта способна свести с ума многих мужчин, по крайней мере, около 42% мужчин смело об этом заявляют.

8. Внешний вид

Как известно, мужчины любят глазами. Именно поэтому идеальная женщина должна тщательно подходить к выбору своего гардероба. Она должна уметь подчеркнуть тем или иным платьем все прелести своей женственной фигуры, должна уметь обыграть свой образ аксессуарами, уметь показать значимость каждой детали своего образа. Ведь встречают по одежке, а уж потом начинают оценивать черты характера. Так что, дорогие женщины, не скупитесь на своем собственном внешнем облике.