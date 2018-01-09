Загадочная наука: ТОП-10 невероятных научных открытий 2017 года

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Закончился 2017 год и пришло время подводить итоги. Ученые, медики, политики и другие добились чего-то за этот год, совершили много действий, благодаря которым в нашем мире что-то изменилось. А что же произошло за прошедший год в области науки, какие достижения и открытия стоит отметить? В этом поможет разобраться топ-10 самых невероятных и интересных научных открытий.

1. Затопленная Гренландия

В 2017 году научная группа из 11 геологов выдвинула теорию, которая предполагает, что Зеландия удовлетворяет всем необходимым критериям для того, чтобы считаться затопленным континентом. Большая часть этого континента примерно 93% расположена под водами Тихого океана. Затоплен же был этот гипотетический континент по мнению ученых 23 миллиона лет назад. Однако однозначно сказать был ли этот участок земли полностью сухим или нет на данный момент невозможно. Ученые также считают, что после откалывания Зеландии от Австралии прошло 60 миллионов лет.

2. Приближение смерти

Приближение смерти можно почувствовать очень точно, точнее не почувствовать совсем. Как выяснили шведский ученые, с приближением смерти у человека притупляется, а затем и вовсе исчезает чувство обоняния и он перестает различать запахи. Если предложить человеку понюхать и определить 13 запахов, и он не почувствует хотя бы одного из предложенных, то человек становится ближе к своей смерти на 8%.

3. Находка на китайской свалке

В прошедшем году отметилась китайская свалка. На ней была обнаружена находка, которая вызвала резонанс в научном мире. Совершенно случайно учеными была найдена уникальная плесень, которая умеет перерабатывать пластмассовые предметы. Ранее считалось, что период распада пластмассы занимает от 300 до 500 лет. Но теперь ученые уже всерьез задумались об уничтожении пластмассовых отходов с помощью этой плесени.

4. Бессмертная медуза

Медуза Туритопсис нутрикула бессмертна. С таким заявлением выступили морские биологи. Если вкратце, то она из старого существа может переродиться обратно в зародыш, продлевая себя из поколения в поколение.

5. Бивни нарвалов

Исследователи долгое время предполагали, что нарвалам их бивни необходимы только при брачных играх и для привлечения самок, Но в мае 2017 года ученым из отдела полярных исследований удалось запечатлеть на видео охоту этого удивительного млекопитающего, во время которой он использовал свой бивень как «дубинку» для оглушения добычи.

6. Луна забирает кислород из Земли

Большую часть времени Луна проводит на солнечном ветру в потоке заряженных частиц истекающих от солнца. Однако в течение 5 дней каждого лунного месяца Луну закрывает от солнечного ветра Земля, и спутник оказывается в хвосте земной магнитосферы наполненной ионами земного кислорода. Луна, проходя через хвост магнитосферы Земли, собирает ионы кислорода, которые образуются в озоновом слое планеты и, таким образом, накапливает земной кислород.

7. Предвестники катастрофы, произошедшей в 10899 году до нашей эры

В апреле 2017 года учеными из Великобритании на Юго-Востоке Турции были найдены каменные столбы с вырезанными на них рисунками. По мнению исследователей, они символизируют глобальную катастрофу, которая произошла в 10899 году до нашей эры. Возраст этих находок совпадает с возрастом следов, оставленных сильными климатическими изменениями, выявленными при анализе ледяных образцов в Гренландии. Некоторые рисунки могли символизировать последствия катаклизма, ведь как раз в это время наступил период резкого похолодания, вызванный падением метеорита.

8. Предсказание будущего

В мае прошлого года ученые экспериментальным путем доказали, что предсказывать будущее вполне возможно, и что не все предсказатели – шарлатаны. Оказывается, что мозг человека после определенной тренировки способен достроить цепочку событий, которые еще не произошли и ждут нас в будущем. Причем в воображении будущее наступает в 2 раза быстрее, чем в реальности.

9. Растения способны слышать

Корневая система растений по звуку воды определяет то, в какую сторону ей необходимо расти, а некоторые зоны с неприятными звуками старается избегать. Так что пора поднимать вопрос о том, что растения совсем не такие простые организмы как принято считать.

10. Редактирование человека

В прошлом году ученым впервые удалось исправить в эмбрионе человека дефектный ген. Речь шла о заболевании кардиомиопатия. Это заболевание, которое выражается в том, что у человека без видимой причины может внезапно остановиться сердце. Это заболевание характеризуется тем, что гены этого заболевания, существующие у родителей, на 50% могут передаться ребенку. Ученые создали специальную технологию под названием «генетические ножницы», с помощью которых можно найти на спирали ДНК дефектный ген, вырезать его исправить. В результате эксперимента удалось повысить количество здоровых клеток с 50% до 72%. В перспективе владение такими медицинскими приспособлениями поможет еще больше сохранить здоровье человека.