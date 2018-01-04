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ТОП 10 странных и интересных фактов из мира бизнеса

Четверг, 04 Января 2018 10:48
ТОП 10 странных и интересных фактов из мира бизнеса Фото из открытых источников

Бизнес и предпринимательство – одна из серьезных сфер заработка. У всех на слуху известные бренды и производители. Но всё ли мы знаем о них? Возможно, эта подборка из 10 фактов для многих окажется неожиданностью и заставит взглянуть на мир бизнеса под другим углом.

 

1. Первый факт связан с американской компанией, занимающейся розничной торговлей и хостингом. Это интернет-магазин Amazon, основанный в 1995 году. На сегодняшний день магазин является одним из самых востребованных в сети. Всего за одну секунду магазин успевает продать в среднем 163 товара. Сложно представить, сколько товаров он продает за один день.

 

 

2. А известно ли вам, что понедельник – самый непродуктивный день недели. Оказывается, работоспособность человека в понедельник значительно снижается после трёх часов труда и это не шутка. Если хотите принести максимальную пользу своему работодателю, да и себе лично, работайте во вторник. Продуктивность по сравнению с понедельником будет зашкаливать.

 

3. Этот факт связан с мечтами большинства мужчин. Практически каждый мужчина хочет иметь в своем арсенале такую «конфетку» как «Бентли», «Буга́тти», «Ауди», «Порше» или «Ламборджини». Но что же объединяет все эти известные марки кроме их заоблачных цен с множеством нулей после первой цифры? На самом деле всеми этими автомобильными брендами владеет концерн «Фольксваген».

 

 

4. Как вы думаете, для чего сети крупных магазинов располагают детские игрушки на нижних стеллажах? Да потому что это такой хитрый маркетинговый ход. Дети ведь народ не рослый в отличие от взрослого человека и дотянуться до верхних стеллажей для них проблематично. Поэтому, когда детские товары расположены на нижних стеллажах, ребенку очень удобно их хватать и бросать в корзину к маме или папе, особенно если родители этого не видят. А на кассе уже, хочешь не хочешь, приходиться платить за товар. Хотите сохранить свои сбережения и защитить свою нервную систему от детских истерик, тогда катайте своих деток в тележках.

 

5. А этот факт просто шокирует. Речь идет о ресторане быстрого питания «Макдональдс». Дело в том, что в 2010 году компания уволила 155 своих сотрудников. Причина заключалась в том, что работники подкармливали бездомных людей остатками еды. Неприятно осознавать, что даже такая крупная многомиллиардная компания как «Макдональдс» может быть такой мелочной.

 

 

6. Теперь о мире музыки. Известная фирма по изготовлению гитар и звуковых усилителей «Фендер» была создана человеком, который не умел и не умеет играть на гитаре. Его имя Лео Фендер. Удивительно, но это факт.

 

7. В США существует такое понятие как «чёрная пятница». В этот день действуют большие скидки на все товары. Денег тратиться настолько много, что их бы хватило для того, чтобы накормить всех голодающих на земле на протяжении двух лет.

 

 

8. Оказывается, есть бизнесмены гораздо богаче Билла Гейтса. Это Джон Рокфеллер и Карлос Слим. Первый считается самым богатым человеком планеты начала 20 века, а второй – 21 века. Интересен тот факт, что если деньги Рокфеллера перевести на наш сегодняшний курс с учетом всех тонкостей, то получится что в 20 веке он был в 5 раз богаче своего современного последователя.

 

9. Хотите верьте, хотите нет, но самым продаваемым товаром в мире считается не супер крутые машины или навороченные телефоны, а самые обычные кубики Рубика, первоначальное название которого было «магический кубик». А уж на втором месте в рейтинге самых продаваемых товаров стоит продажа мобильных телефонов от компании Apple.

 

 

10. Duracell — крупнейшая компания по производству батареек. Казалось бы, что мешает такой крупной и прибыльной компании использовать современный материал для постройки своих офисов. Однако компания воспользовалась правом построить часть своего заново возводимого офиса, из материалов, которые были изготовлены из отходов собственного производства. Какие-то странные эти компании.

Ванько Ольга Опубликовано в Интересные факты   Теги бизнес Магазины

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