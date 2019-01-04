Пятница 04 января 2019 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Статьи» Финансы и кризис» Как заставить Москву отказаться от "Северного потока-2" и сделать газ по $100 за килокуб
﻿

Как заставить Москву отказаться от "Северного потока-2" и сделать газ по $100 за килокуб

Пятница, 04 Января 2019 10:41
Как заставить Москву отказаться от &quot;Северного потока-2&quot; и сделать газ по $100 за килокуб Фото из открытых источников

Сергей из Запорожья предложил беспроигрышный вариант, как заставить Россию отказаться от "Северного потока - 2" и сделать газ по 100 долларов за килокуб.

 

"Учитывая, что транзитный контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" истекает через год, а "Северный поток-2" выгоден только отдельным коммерсантам из Германии, было бы правильно, если бы страны ЕС и США разработали план принуждения России к продаже газа по ценам, которые назначат ЕС и США.

 

Суть его в том, что Россию надо заставить продавать газ на границе с Украиной. Путем прямого шантажа. Условно говоря, не продадите по 100 долларов, не купим ничего.

 

Да, Европе придется какое-то очень недолгое время покупать дорогой сжиженный газ из США. Но игра стоит свеч. России придется соглашаться на любые условия, которые позволят получить хоть какую-то прибыль.

 

А дальше долгосрочный контракт с фиксированной ценой. И в долгую, газ для европейцев получится дешевле, даже с учетом временной переплаты за газ из США.

 

Безусловно, это реализовать сложно, и сделать это можно явно не за год, но если у цивилизованного мира есть стратегия возврата России в правовое поле, то об этом надо думать. Это очень хорошая санкция. Причем очень выгодная тем, кто ее вводит".

 

 

 

 

 

 

 

Нет в США сланцевого газа в больших объёмах, нет и заводов СПГ. Обеспечить Европу в ближайшее десятилетие они не в состоянии. Мало того, американцы уже вторую зиму подряд сами покупают в свои отдельные регионы российский СПГ с Ямала.

 

России поставят ультиматум и никуда не денутся? Ага. Два раза. Через год пойдет газ на Восток и если с Россией говорить на языке ультиматума, то она из принципа предложит европейцам решать тогда вопрос с газом самостоятельно. Тогда и 1000 долларов на европейских хабах не будет верхней ценой. Кстати первая при этом пострадает как раз таки Украина, так она обогревается и промышленность страны работает как раз таки за счёт российского газа, как бы Украина ни заявляла обратное.

 

Предыдущие два абзаца - это ответ Сергею Запорожскому. Что будет "если бы да кабы". На самом деле всё будет проще - ради Украины европейские потребители мерзнуть не будут. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.

 

Червонец Андрюха

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Финансы и кризис   Теги северный поток 2
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске Тела всех погибших при взрыве газа и последующем обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске опознаны, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян. "Да", - сказал он…
Арестованный в России американец оказался также британским подданным Арестованный в России американец оказался также британским подданным Британское издание The Times сообщило, что арестованный в России по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан также имеет гражданство Соединённого Королевства. Как указывает издание, сотрудники посольства США в Москве…
Германия предрекла ухудшение отношений с Россией Германия предрекла ухудшение отношений с Россией Власти Германии считают, что отношения с Россией будут сложными из-за того, что Кремль «развернул спираль вооружений». В Бундестаге также напомнили о разногласиях по делу об отравлении Скрипалей, ДРСМД и по…
Читайте также
Россия чересчур добра к США? Россия чересчур добра к США? Как известно, серьезную долю бюджета Соединенных Штатов Америки составляет военный бюджет. При помощи невероятного количества денег здешнее руководство старается вооружить свою армию максимально современным вооружением. И, как мы привыкли слышать…
России приготовиться: что происходит с внешней политикой США? России приготовиться: что происходит с внешней политикой США? Все мы прекрасно помним, что с приходом Дональда Трампа на президентский пост многие эксперты сразу же начали ответственно заявлять: новый американский лидер будет действовать исключительно в интересах Москвы. Позже, после…
Величайший национальный позор Америки Величайший национальный позор Америки Простому русскому человеку сложно понять американцев. Взять хотя бы наши дни. Америка сейчас процветает. Её экономика находится в неплохой форме и, по некоторым признакам, готовится побить рекорд самого длинного бескризисного…
Тема дня
А Путин опять победил... А Путин опять победил...

В опубликованном в последних числах декабря 2018 года Всероссийским центром изучения общественного м...

Фото
5 самых зрелищных новогодних елок мира 5 самых зрелищных новогодних елок мира

Неважно, какой вид за окном — лежат ли сугробы или стройными рядами стоят пальмы, — Новый год для вс...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Настоящий либерал заправляется исключительно на пятой колонке.

Еще »
Infox
24СМИ
Mediametrics
Самые популярные материалы
Россия чересчур добра к США? Россия чересчур добра к США?
России приготовиться: что происходит с внешней политикой США? России приготовиться: что происходит с внешней политикой США?
Величайший национальный позор Америки Величайший национальный позор Америки
К чему приведёт путешествие со скоростью света, узнали ученые К чему приведёт путешествие со скоростью света, узнали ученые
Теория струн предложила новую модель расширения Вселенной Теория струн предложила новую модель расширения Вселенной
Материалы по теме
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей
Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ? Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ?
Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии
Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции? Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции?
Россия чересчур добра к США? Россия чересчур добра к США?
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.