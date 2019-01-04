Как заставить Москву отказаться от "Северного потока-2" и сделать газ по $100 за килокуб

Фото из открытых источников

Сергей из Запорожья предложил беспроигрышный вариант, как заставить Россию отказаться от "Северного потока - 2" и сделать газ по 100 долларов за килокуб.

"Учитывая, что транзитный контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" истекает через год, а "Северный поток-2" выгоден только отдельным коммерсантам из Германии, было бы правильно, если бы страны ЕС и США разработали план принуждения России к продаже газа по ценам, которые назначат ЕС и США.

Суть его в том, что Россию надо заставить продавать газ на границе с Украиной. Путем прямого шантажа. Условно говоря, не продадите по 100 долларов, не купим ничего.

Да, Европе придется какое-то очень недолгое время покупать дорогой сжиженный газ из США. Но игра стоит свеч. России придется соглашаться на любые условия, которые позволят получить хоть какую-то прибыль.

А дальше долгосрочный контракт с фиксированной ценой. И в долгую, газ для европейцев получится дешевле, даже с учетом временной переплаты за газ из США.

Безусловно, это реализовать сложно, и сделать это можно явно не за год, но если у цивилизованного мира есть стратегия возврата России в правовое поле, то об этом надо думать. Это очень хорошая санкция. Причем очень выгодная тем, кто ее вводит".

Нет в США сланцевого газа в больших объёмах, нет и заводов СПГ. Обеспечить Европу в ближайшее десятилетие они не в состоянии. Мало того, американцы уже вторую зиму подряд сами покупают в свои отдельные регионы российский СПГ с Ямала.

России поставят ультиматум и никуда не денутся? Ага. Два раза. Через год пойдет газ на Восток и если с Россией говорить на языке ультиматума, то она из принципа предложит европейцам решать тогда вопрос с газом самостоятельно. Тогда и 1000 долларов на европейских хабах не будет верхней ценой. Кстати первая при этом пострадает как раз таки Украина, так она обогревается и промышленность страны работает как раз таки за счёт российского газа, как бы Украина ни заявляла обратное.

Предыдущие два абзаца - это ответ Сергею Запорожскому. Что будет "если бы да кабы". На самом деле всё будет проще - ради Украины европейские потребители мерзнуть не будут. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.

Червонец Андрюха