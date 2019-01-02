Закат и упадок Западной Цивилизации и другие прогнозы на 2019 год

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Сегодня, когда мы готовимся перелистнуть прочитанную страницу, мы предлагаем широкий спектр известий. Мы несем слова обреченности и отчаяния. Мы несем слова созерцания и рефлексии. Но мы также несем слова надежды и солнечного света.

В конце концов, Новый год уже почти здесь. А значит настал лучший момент перейти к новой странице. Новые мечты, новые пути и новые иллюзии – все это предстает перед нами как пригоршня спелой клубники. Сегодня тот день, когда нужно сделать резкий выпад вперед и сгрести всю эту клубнику двумя руками.

Будьте уверены, 2019 год станет годом, когда все будет происходить именно так, как должно. Произойдут хорошие события. Произойдут плохие события. И уж точно, каждый день будет разворачиваться перед вами в симбиотической дисгармонии. Вы можете рассчитывать на это.

Но что еще? Каковы основные ожидания, когда мы отправляемся в новое путешествие вокруг Солнца? Как насчет акций, 10-летних казначейских облигаций, золота и всего остального? Нам суждено пережить полный социальный коллапс? Будет ли это год, в котором Пут Федрезерва, наконец, прекратит свое существование?

Сегодня мы пытаемся ответить на эти и многие другие вопросы кротко и с присущей нам скромностью. Прогнозирование будущего, как и денежно-кредитная политика Федрезерва, – это прежде всего догадки. Но в отличие от Федрезерва, мы признаем, что просто метаем дротики в пустоту.

Мы полностью осознаем, что наша методология столь же ненаучна, как и пророчество посредством таротологии. Мы избегаем общепринятых методик прогнозирования, чтобы результаты нашего труда не оказались следствием ворожбы и гадания. Во-первых, мы рассматриваем все факты, придумки, подделки и мошенничества. Затем с помощью индукции, дедукции, необъективной интерполяции, фильтрации, основанной на чувствительности седалищного органа, и метафизической редукции мы получаем точные, однозначные ответы.

Но прежде чем мы приступим, мы должны уведомить вас о том, что мы отказываемся от ответственности, если наши прогнозы не сбудутся. И здесь мы воспользуемся словами Йоги Берры:

"Трудно делать прогнозы, особенно в отношении будущего"

То, что последует далее, бесплатно и предназначено для удовольствия. Это всего лишь несколько простых догадок на год вперед.

Акции – масштабный крах

Мы признаем, что фондовый рынок состоит из множества акций, и что они не все движутся в тандеме. Конечно, с нашей стороны было бы самонадеянным объединить все акции в один прогноз. Но сегодняшние догадки по самой своей природе самонадеянны. Таким образом, акциями для наших целей здесь является широкий американский фондовый рынок – S&P 500.

Начнем с того, что великий слом фондового рынка, последовавший за рекордным максимумом S&P 500 на отметке 2940 пунктов, который был зафиксирован 21 сентября, по ходу 2019 года будет набирать обороты. Фактически, S&P 500 больше не увидит отметки 2940 пунктов в течение, по крайней мере, десяти лет – а, возможно, намного дольше. Вот почему …

Ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва, заключающееся в повышении ставки по федеральным фондам и сокращении его баланса, нанесло удар по структуре фондового рынка, которая была создана за последние девять лет. Жизненно важная предпосылка бычьего рынка – очень дешевый кредит, любезно предоставленный Федеральным Резервом, – была отозвана. Без этой предпосылки фондовый рынок не сможет удержать свои экстремальные валюации.

В течение первых шести месяцев нового года дикие колебания в сто пунктов в индексе S&P 500 станут обычным явлением. Предварительно запрограммированные алгоритмические трейды будут перемещать рынок вверх и вниз, вызывая у наблюдателей приступы тошноты. Быки и медведи – как в человеческом обличье, так и в лице машин – будут сражаться насмерть.

Однако к середине года быки исчерпают свои ресурсы. Проницательные инвесторы продадут многократные подскоки и перейдут в деньги и золото. Примерно в это же время быстро портящийся подарок для бизнеса от Трампа в виде налоговых послаблений потеряет силу. Экономика будет находиться на пути в рецессию.

Прогнозные модели, основанные на неверных оценках доходов, будут выброшены на помойку. Заранее запрограммированные покупки превратятся в заранее запрограммированные продажи, и произойдет резкий обвал. Фондовые рынки будут безостановочно валиться вниз.

К октябрю Уолл-стрит и Вашингтон будут умолять Федрезерв предпринять хоть что-нибудь, и американский центробанк запустит новые эксперименты в виде ZIRP, NIRP, QE. Кроме того, Фед начнет покупать акции в полной уверенности в своей правоте. Тем не менее усилия Федрезерва по накачке ликвидности в финансовую систему будут малоэффективны. Реальность будет обрушиваться на инвесторов, как ведра с ледяной водой прямо в лицо.

Резкий и разрушительный медвежий рынок продлится до начала 2020 года. Когда пыль уляжется, S&P 500 упадет на 60% от своих рекордных вершин.

Но это все ерунда. Инвесторов в казначейские облигации ожидает гораздо большее уничтожение капитала…

Конец Великого Пузыря в Казначейских Облигациях

Под конец года доходности 10-летних казначейских облигаций составили около 2,77%. При этом в начале ноября они были равны 3,20%. Тем не менее текущая доходность 10-летних бумаг на отметке 2,77% выше доходности в 2,40% в это же время год назад.

С исторической точки зрения, доходности 10-летних казначейских облигаций на отметке 2,77% являются чрезвычайно низкими. Но это более чем вдвое больше, чем в июле 2016 года, когда доходности 10-летних казначейских облигаций достигли своего дна на отметке 1,34%. И о чем это нам говорит?

Мы ожидали завершения роста великого пузыря в казначейских облигациях по крайней мере 8 лет. Но в течение большей части этого времени нас постоянно одурачивали короткие эпизоды роста ставок, за которыми следовали еще более продолжительные периоды их снижения.

За последние 30 месяцев тренд на снижение процентных ставок, стартовавший в 1981 году, полностью развернулся. Более того мы на 100% уверены, что 2019 год станет годом, когда доходности облигаций начнут их долгосрочный рост. После многих лет заблуждений насчет конца великого пузыря в казначейских облигациях пришло время нам оказаться правыми.

Цена кредита будет становиться все более и более высокой в течение следующих нескольких десятилетий. Лишь одно это изменит все вокруг. Более того, Федрезерв не сможет это остановить …

Заблуждение, сформированное в результате экстремальных интервенций в кредитный рынок в течение последних трех десятилетий, заключается в догмате о том, что Федрезерв обладает возможностью убрать риск из финансовых рынков. Многие уверовали в то, что благодаря точно выверенному расширению и уменьшению денежной массы в нужное время цены акций и облигаций могут постоянно расти в условиях практически не существующей волатильности.

Существует также непоколебимая уверенность в том, что всякий раз, когда на американском фондовом рынке случается масштабный крах, Федрезерв может смягчить приземление и быстро вернуть вещи на праведный путь инфляции цен активов. Верующие во всемогущество Федрезерва имеют 30-летний опыт, на который они могут с уверенностью указать в качестве доказательства своей правоты. В течение этого периода Федрезерв и впрямь последовательно и неотступно надувал рынки акций и облигаций.

Но что, если авантюра Федрезерва по фабрикации рынка без риска подходит к своему завершению?

Смерть Пута Федрезерва

Когда Алан Гринспен впервые выставил “Пут Гринспена” после краха рынков в “Черный понедельник” 1987 года, рынки были хорошо позиционированы для этих централизованно скоординированных интервенций. Процентные ставки после своего пика в 1981 году были по-прежнему высоки. Доходности по 10-летним казначейским облигациям составляли около 9%. У стоимости заимствований было достаточно места, чтобы упасть.

Механика Пута Гринспена – и позднее Пута Федрезерва – чрезвычайно проста. Когда фондовый рынок падает примерно на 20%, Федрезерв вмешивается, снижая ставку по федеральным фондам. Обычно это приводит к реальной отрицательной доходности и обилию дешевых кредитов.

Этот трюк имеет двойной эффект видимых и наблюдаемых искажений рынка. Во-первых, всплеск ликвидности оказывает повышательное давление на фондовый рынок. Отсюда и эффект пут-опциона. Во-вторых, снижение процентных ставок приводит к росту цен на облигации, поскольку цены на облигации движутся обратно пропорционально процентным ставкам.

Финансовые менеджеры Уолл-стрит от всей души поддерживают двустороннюю снисходительность, дарованную Путом Федрезерва, поскольку эта форма централизованного планирования в значительной степени смягчает неопределенность рынка; можно ожидать, что рынки будут вести себя более или менее предсказуемо.

Поскольку Федрезерв поддерживает рынок, портфельный управляющий может спокойно спать по ночам во время обвала фондового рынка, потому что он знает, что его облигации растут. Затем, после приятной возможности докупить акции задешево, фондовые индексы вскоре вновь возвращаются к новым максимумам. Так работали финансовые рынки США и управляющие активами с 1987 по 2016 год.

Конечно, за это время случилось несколько резких обвалов – в 1987, 2001 и 2008 годах. Но каждый раз Федрезерв приходил на помощь, снижая процентные ставки, увеличивая стоимость облигаций и создавая масштабное ралли на фондовом рынке. Мало кто задавался вопросом, а не может ли случиться так, что эти интервенции Федрезерва в рынки когда-нибудь прекратятся?

На протяжении десятилетий были изобретены стратегии управления рисками, которые отстаивали достоинства портфеля распределения акций и облигации в пропорции 60 к 40. И почему бы нет? Пут Федрезерва даровал инвесторам уверенность. Когда акции падают, облигации растут.

Но что, если в 2019 году бегство в облигации больше не станет бегством в безопасное место, а станет бегством к опасности?

Большим сюрпризом при следующем обвале рынков может стать новость о том, что, как оказалось, эти отношения между акциями и облигациями не отлиты в граните. И в течение следующего десятилетия мы подозреваем, что эти отношения станут аберрацией, артефактом к тому времени несуществующего дезинфляционного мира.

Видите ли, условия, которые сделали возможным существование Пута Федрезерва, противоположны условиям, которые существуют сегодня. Ставки теперь низки, и они движутся вверх. Мир перенасыщен долгами. Политика массового обесценивания денег привела к тому, что акции и казначейские облигации оказались чрезмерно переоцененными, далеко за рамками того, что в нормальных условиях представляется возможным.

Да, разгром объединенного рынка акций и облигаций случится в 2019 году. И когда Федрезерв снизит ставку по федеральным фондам, чтобы противостоять этому разгрому, ожидайте, что произойдет неожиданное. Пут Федрезерва, – который ранее выступал в роли спасителя рынка, – будет сметен паникой, настолько масштабной и жестокой, что эта мера мало что даст. Пут Феда станет мифом предыдущей эпохи.

Золото воссияет

Золото показывало ужасную динамику с тех пор, как в 2011 году оно достигло отметки $1 895 за унцию. После этого золото упало до $1200 долларов за унцию в начале 2015 года. Затем к концу 2015 года оно упало до $1060 за унцию. В долларовом выражении эта потеря составила примерно 44%. В конце 2018 года цена на золото составляла около $1275 за унцию – примерно столько же, сколько в прошлом году.

Тем не менее, тренды, которые подняли золото на 645% с 2001 по 2011 год, все еще сохраняются. Федеральный долг – в настоящее время приближающийся к $22 трлн. – продолжает безудержно расти. Статус доллара как мировой резервной валюты продолжает становиться все более подозрительным.

Одновременный крах рынков акций и облигаций оставит мало вариантов для драгоценного капитала инвесторов. Золото и наличные будут двумя оставшимися классами активов. Золото – гораздо лучший вариант, чем фиатный доллар – неизбежно возобновит свой восходящий тренд как безопасная гавань последней инстанции.

По состоянию на конец 2018 года, несмотря на ужасное избиение в последние несколько лет, цена на золото стабилизировалась и готовится к значительному отскоку. Более того акции золотодобывающих компаний невероятно дешевы. Откровенно говоря, это может быть матерью всех спекуляций.

Полный социальный распад

Вообще, тесты, стоящие перед экономикой, имеют мало общего с рынками, поскольку все завязано на центральное правительство. За последние 30 лет, когда Федрезерв и Казначейство вступили в сговор с целью фальсификации финансовой системы в целом, богатство все больше концентрировалось у все меньшего количества инсайдеров. Результатом последнего периода экономической экспансии стало имущественное неравенство, которое увеличилось так сильно, что немногие могут его теперь игнорировать.

Эта тенденция будет еще более усиливаться в связи с предстоящей экономической депрессией, которая, как мы ожидаем, будет в полном разгаре в 2020 году. Горечь и презрение к богатым инсайдерам уже намного выше, чем это было в предыдущие бизнес-циклы. Без сомнения, эти горечь и презрение увеличатся до предела, когда текущий цикл завернет вниз.

Недовольство среди широких слоев населения, усиленное финансовым крахом и экономическим крахом, приведет к полнейшему социальному распаду. И тогда центральное правительство провалит тест, условие для которого оно само и создало.

Вместо того, чтобы сократить размер правительства и перейти на использование твердых денег, разлад в обществе обеспечит Вашингтон идеальным прикрытием для гораздо большей централизации власти. Они будут обещать исправить ситуацию, все более расширяя пропасть между богатым меньшинством и бедным большинством.

Короче говоря, и так большое правительство будет расти в 2019 году и в последующие годы. В то же время неудовлетворенность, разочарование и раздражение общества перерастут в массовые движения, у которых зачастую не будет ясных и достижимых целей. Многие потребуют от большого правительства решить проблемы, которые явились результатом деятельности большого правительства.

То, что останется к тому времени от среднего класса, будет уничтожено, когда общество распадется и перестанет функционировать.

Культура, смывающаяся в унитаз

Уходящий год принес нам много новых идей. Новые области просветления, распространяемые через социальные сети, вошли в нашу жизнь быстро и яростно. Стимулом для большей части этого процесса послужили университеты и дурь политкорректности.

Так, например, в День благодарения мы узнали, что герой комиксов Чарли Браун – расист. По мнению высокоинтеллектуальных пользователей Твиттера, празднование Дня Благодарения Чарли Брауном не удовлетворяет стандартам политкорректности, потому что чернокожий персонаж Франклин показан одиноко сидящим на одной стороне стола. Следите за логикой?

Еще одно новаторское достижение было реализовано здесь, в Калифорнии, с юридическим признанием третьей- небинарной – гендерной опции. Следовательно, если вы не уверены в своем поле или природе своего пола, когда вы подаете заявление на получение водительских прав или удостоверения личности штата, вы можете выбрать “небинарный” и жить дальше. Проблема решена.

Незадолго до Рождества и Нового Года мы также узнали, что в старой рождественской популярной песне “Baby, It’s Cold Outside” поется об изнасиловании. Обладая этими новыми знаниями, многие радиостанции в США и Канаде исключили трансляцию этой песни из своего плейлиста.

Увы, эти примеры, не являются признаками культуры, которая по определению должна становиться все более просвещенной и разумной. Скорее, эти эпизоды свидетельствуют о закате и упадке западной цивилизации. Поясним: стадия заката и упадка – эта одна из многих промежуточных ступеней общего погружения западной цивилизации вниз, которое происходило в течение последних 50 лет. К сожалению, в 2019 году западная культура продолжит кружить в чаше унитаза.

Разящий удар по фейковым новостям

Но не все в 2019 году описывается словами “мрак и погибель”. Фактически, мы закончим наши размышления словами надежды…

Яркие умы, движимые честными намерениями и стремящиеся к высоким целям, работают сверхурочно, чтобы нанести разящий удар по средствам массовой информации, распространяющим фейковые новости. Будьте готовы к серьезным сбоям в середине 2019 года.

И с Новым Годом!