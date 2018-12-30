Еще раз о детских пособиях и белоленточниках

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Мой белоленточный приятель, о котором я уже не раз писал, постоянно принимает близко к сердцу несправедливость, подмеченную в интернете его соратниками. Конечно, в этом нет ничего плохого, если бы они ставили своей целью устранение несправедливости. Но белоленточную тусовку, как мы с вами понимаем, такой результат не устраивает — им просто нужен повод, чтобы устроить галдеж о смене власти.

Нужно оговориться: чаще всего они поднимают объективно правильные проблемы. Собственно, в этом и смысл. Ну, какой нормальный человек не возмутится, узнав, что детское пособие составляет у нас 50 руб. в месяц?

Другое дело, хватит ли такого шокирующего известия, для того чтобы подбить народ выйти с протестами на улицу. Вроде бы пока нет. Но они не теряют надежды и постоянно ищут слабые места. Благо страна большая, и каждый день в ней что-то случается.

Ноги у очередного вброса растут вот от из этого диалога в Твиттере, который стал достоянием гласности 24 декабря.

Опять самарская чиновница подставилась, на этот раз министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова. Потом извинилась, но было поздно — хайп ожил и гуляет по сетям.

Я бы хотел обратить внимание на технологию очередного вброса. Еще пару недель назад наши либерально ориентированные сограждане ничего об этой проблеме не знали. Что говорит о том, что она не так уж и остра — народ давно приспособился и как-то выкручивается, не обращая внимания на жалкие подачки.

Нет, я не о том, что ее не надо решать — как раз наоборот. Еще как надо! Более того, если бы оппозиционная гвардия была повнимательнее, то знала бы, что власти давно работают в этом направлении.

Но и я не знал. Поэтому пришлось копать историю вопроса, ведь мой приятель опять засыпал меня ссылками из интернета, которые сейчас, видимо, разгоняются. И вот что я выяснил.

Пособие для матерей, воспитывающих ребенка от 1,5 до 3 лет, было установлено еще ельцинским указом. В апреле, выступая в Госдуме, Дмитрий Медведев заявил: «Это пособие было установлено в 1994 году, его нужно пересмотреть».

То есть, проблему озвучили сами власти еще тогда, когда либеральная тусовка ничего не подозревала. Зря они Медведева не слушают, могли бы раньше начать вбрасывать.

Но дальше еще интереснее.

Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет». Как раз на эту тему. Он был подготовлен еще летом, но вроде бы не прошел первое чтение. О чем мне не преминул заявить мой белоленточный приятель — с чужих слов, разумеется.

Что-то им рассказали старшие товарищи, но далеко не обо всем. Их дело не думать, а распространять. Ну а я прочитал как пояснительную записку депутатов, готовивших документ, так и заключение правительства. Мы ж, государственники, люди обстоятельные, и прежде чем делать выводы, любим разбираться в проблеме.

Пояснительная записка не так интересна — в ней, как это водится, обрисована проблема, в данном случае демографическая, а также предложено решение: поднять срок выплаты пособий по уходу за ребенком с полутора до трех лет. И обозначена цена вопроса: 200 — 250 млрд руб в год.

А вот заключение правительства любопытно. «Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту реализация предлагаемых изменений приведет к необходимости дополнительных ассигнований из федерального бюджета и бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в общем размере 236,8 млрд. руб. в 2018 году и 243,7 млрд. руб. в 2019 году. Вместе с тем законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения указанных расходных обязательств, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации. На основании изложенного Правительство Российской Федерации не поддерживает представленный законопроект».

Другими словами, депутаты не выполнили своих обязанностей: не указали, где взять деньги на их прекрасный (без сарказма) закон. И сейчас, надеюсь, они их ищут.

Однако позволю себе такое предположение: не найдут. Объясню почему.

Год назад Владимир Путин собрал Координационный совет по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. В ней он подвел итоги предыдущей пятилетки и предложил шесть пунктов на следующую.

1. Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет: в 2018 году — 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 руб, в 2020-м — 11 143 рубля. Финансовые расходы на реализацию этой меры составят за три года 144,5 млрд руб.

2. Продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. В 2107 году выплаты составили 312 млрд руб.

3. Расширить число регионов, которые получат софинансирование из федерального бюджета на выплату пособия на третьего ребенка. Право на них имеют дети до трех лет. Цена вопроса не указана.

4. Запустить специальную программу ипотечного кредитования для семей, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок. Семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6 процентов годовых. В предстоящие пять лет эта программа охватит свыше 500 тысяч семей. Цена вопроса не указана.

5. Ликвидировать очереди в яслях для детей от двух месяцев до трех лет. Цена вопроса не указана.

6. Повысить доступность медицинского обслуживания детей и улучшить его качество. Чтобы провести реконструкцию детских поликлиник, их капитальный ремонт и дооснащение оборудованием, по предварительным расчетам, потребуется более 50 млрд руб.

Как мы видим, не все данные есть. Но можно предположить, что на реализацию программы уйдет не менее 800 млрд руб. Если депутаты-законотворцы, озабоченные повышением 50-рублевого пособия, хотят залезть в этот «кошелек», то, скорее всего им будет отказано.

Разумеется, такие сложные размышления и расчеты — не для среднего оппозиционно настроенного ума. У них все проще: самарская чиновница что-то ляпнула, не подумав, вот этот ляп и разгоняют. Вывод из всей этой истории моего белоленточного приятеля однозначен: власти платят несчастным матерям подачку и больше ничего не делают.

У меня другой.

А у вас?

Павел Шипилин