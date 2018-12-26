Лев Гарамов: «О падении цен на нефть и снижении курса рубля…»

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За последний месяц наблюдается падение цен на нефтяном рынке. При этом курс рубля некоторое время, казалось бы, не реагировал на падение цен на черное золото. Однако уже к концу года стало наблюдаться заметное снижение курса рубля по отношению к доллару. Эксперт по финансовым рынкам России и стран ЕС Лев Гарамов ответил на вопросы редакции.

- Лев, в настоящее время мы наблюдаем падение уровня цен на нефть и соответственно снижение курса рубля по отношению к доллару. Исходя из этого, что можно прогнозировать в ближайшем будущем?

- Ситуация однозначно складывается негативным образом и для внешнего и для внутреннего рынка. Если предположить дальнейшее снижение цен на нефть, то удержать стабильный курс рубля при всех усилиях Центрального Банка станет невозможным. Одновременно повышается курс евро и соответственно это грозит повышением цен на импорт, что приведет к увеличению цен на внутреннем рынке. В настоящий момент цена на бирже нефти норвежской марки Brent снизилась до уровня 49,23 долларов за баррель, техасская нефть West Texas Intermediate (WTI) – 42,70 долларов за баррель.

- Как Вы думаете, это можно квалифицировать как обвал цен на нефтяном рынке?

- Это конечно не обвал, но существенное падение цен.

- Многие высказывают мнение, что курс доллара по отношению к рублю может дойти до 80 рублей за 1 доллар, какое у вас мнение на этот счет?

- Думаю, в этом году курс вырастет до 70 рублей за доллар, возможно немного выше.

Предугадать цену сложно, но то, что при дальнейших снижениях цен на нефть курс рубля не будет иметь смысл удерживать – это однозначно, т.к., в противном случае уменьшится поступление прибыли в бюджет в рублевом эквиваленте.

- А предположение о том, что рубль стал менее зависим от цен на нефть?

- Это мнение ошибочно. Рубль является сырьевой валютой, как и норвежская крона. Более 50% бюджета России формируется за счет продажи нефти и газа. Снижение цен на нефть также привело и к падению цен на газ.

- Какой ценовой порог является критическим для экономики РФ?

- При 40 долларах за баррель, возможно еще можно будет работать в прибыль, но если цена опуститься ниже 40 долларов за баррель, скорее всего, приведет к существенному дефициту бюджета.

- Как Вы считаете, до какого уровня снизится цена на нефть в этом году?

- Вполне возможно, что цена может снизиться до 50 долларов за баррель.

- Возможно, что произойдет снижение цен на нефть ниже 50 долларов за баррель?

- Вполне возможно, но цена, скорее всего, будет балансировать на уровне +/- 50 долларов за баррель.

- По какой причине цены на нефть стремительно снижаются? Это все-таки больше экономический аспект или политический?

- Если отодвинуть в сторону теорию политических заговоров, то основная причина – это увеличение добычи нефти. При этом уровень производства заметно снизился и соответственно сократился уровень потребления нефтепродуктов. К снижению стоимости сырой нефти происходит, в том числе вследствие развития технологии добычи сланцевой нефти. Соответственно, увеличение спроса на сланцевую нефть привело к падению на нефтяном рынке.

- При этом экономика США тоже испытывает финансовый кризис по причине падения цен на нефть?

- Следует учесть, что в США помимо нефтяного сектора есть другие прибыльные отрасли. Например, бюджет компании Apple превышает доход многих государств. Помимо Apple у них есть Microsoft, Google, Ford Motor Co., Coca-Cola, Mars, Procter & Gamble, Johnson & Johnson и прочее, об этом можно говорить долго. Безусловно, США лидируют в списке мировых нефтяных держав, но страна не живет исключительно на доходы от продажи нефти. В области развития экономики США обходит даже КНР. Также подчеркнем, что доля государства в экономике США минимальна и равна примерно 28%. Ко всему прочему следует учесть, что США вместе с Китаем являются в значительной мере импортерами нефти, поэтому в данном случае, низкие цены на нефть им выгодны.

- Окажет ли негативное воздействие снижение цен на нефть на экономику Норвегии, как на одну из ведущих стран Европы по экспорту нефти?

- Однозначно. Норвегия является одним из основных экспортеров нефти в Европе наряду с Россией, и основной бюджет страны формируется за счет экспорта нефти и газа. Государство Норвегии владеет 71% акций в национальной нефтяной компании «Statoil» и контролирует 60% нефтегазового рынка страны. Соответственно, падение цен на нефть грозит экономики Норвегии дефицитом бюджета, снижением заработных плат в топливно-энергетическом секторе и сокращением количества рабочих мест. Подобная проблема будет и в России.

- Какое антикризисное решение необходимо принять?

- Предоставить «нейтральным» частным российским компаниям кредиты, развивать собственную экономику не на словах, а на деле, прекратить монополизацию прибыльных секторов экономики, не позволять выводить прибыль из страны. Меньше импортировать, а производить собственную продукцию. И таким образом, диверсифицировать экономику и увеличить долю доходов от отраслей, которые не ориентированы исключительно на добычу и реализацию нефти и газа.

Лев Гарамов,

Эксперт по финансовым рынкам России и стран ЕС,

Генеральный директор ОАО «НОРДНЕФТЕГАЗ»