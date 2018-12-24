Страшнее "ужасного 2008": на финансовых рынках снова кризис

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На глобальных рынках новый 2008, да еще какой! ) Хотели новогоднее ралли? А получили новогоднее срали! К утру 24 декабря 2018 на биржах США зарегистрировано 1735 публичных компаний с годовой выручкой больше 500 миллионов долларов (14.5 трлн совокупной выручки) согласно моим расчетам. Актуальная рыночная капитализация 24.85 трлн.



Потери за неделю 1.95 трлн, за месяц минус 2.42 трлн, за 3 месяца минус 5.7 трлн, а с начала года почти 3 трлн! 93% компаний (1613) за месяц показывают отрицательную динамику, примерно столько же (1599) за 3 месяца и 74% компаний (1284) в минусе по итогам года.



Однако, за 3 месяца компании, которые обеспечили положительную динамику внесли лишь 120 млрд прироста капитализации, тогда как упавшие уничтожили 5815 млрд капитализации. Это просто утилизация рынка! За год 26% компаний внесли 1085 млрд капитализации, а компании с отрицательной динамикой «стерли» 4055 млрд.



За 3 месяца капитализация Apple рухнула на 330 млрд, Amazon 278 млрд, Google минус 135 млрд, Microsoft 127 млрд, а Facebook 116 млрд.



В процентном отношении самое драматическое снижение среди крупняка (более 50 млрд капитализации) у Nvidia (в половину сложилась), General Electric (-41%), Schlumberger (-40%). Среди высоко капитализированных компаний (более 10 млрд), а их 425 штук 375 в минусе за 3 месяца и 184 компании (43%) теряют более 20%!!



По индексу S&P500. За декабрь снижение рынка уже 12.5% Подобного в истории не было никогда! За 4 квартал минус 17%, сильнее было только в 1987 и 2008 на уровне 23%.

Но это за 4 квартал, а если сравнить со всеми кварталами, то более агрессивное квартальное снижение случалось 5 раз в истории! Другими словами, 4 квартал 2018 находится на 6 месте среди худших кварталов для американского рынка с 1950, на 3 месте среди 4 кварталов и абсолютно (вне конкуренции) худший декабрь!



Скользящее изменение рынка (если не привязываться к календарным отсечкам, а отслеживать дневную динамику) свидетельствует о втором сильнейшем падении рынка с посткризисного восстановления. Сейчас уже 18%, бывало и 21% в начале октября 2011.





В процентах, но НЕ в деньгах. Если в осязаемом, то в деньгах рынок теряет почти в 2.5 раза больше!





Набранная скорость снижения в декабре очень высока. За неполный месяц от начала месяца потеряно 14% капитализации. В моменте 9 августа 2018 было и 18.5% за сопоставимый период (13 торговых дней). Еще сильнее было 10 октября 2008 на уровне 31% и 24 июля 2002 в 21.5% - это все за 13 торговых дней, чтобы сопоставить скорость обвала.



Однако по капитализации, а речь идет о 4 трлн за 13 дней – это будет посильнее, чем октябрь 2008! Дело в том, что да, там было свыше 30%, но база рынка и капитализация были заметно ниже.



Вот так рынки смотрятся в нацвалюте на утро 24 декабря:





и в долларах (зеленым фоном в первой колонке выделен клуб 1трлн долларов +). Это 13 стран:







Конец 2011 выбран не просто так. Это момент успокоения рынков от фантомных болей 2008, банковских разборок в Европе и США в 2011 и окончания долгового кризиса в Европе 2010-2011. Тогда был сформирован локальный минимум, после которого рынки пошли в сильнейшее ралли за 100 лет. Но не все. И вот, что получили.







В сильном плюсе рынки - распределители и реципиенты QEшных денег (США, Япония и Германия), оффшорный кластер Ирландия, Дания с местным QE и Индия, агрессивно выводящая новые компании на биржу. Самые слабые рынки мира с 2011 (свыше 100 млрд капитализации) - это Колумбия, Турция, Бразилия, Россия и Мексика.



Так что весьма бодро пошли, что еще раз свидетельствует о масштабе пузыря на американском рынке. Мои предупреждения в декабре 2017 о близости максимумов (по сути январь 2018) оказались своевременными. Сейчас все просто.

Покупать Америку по всему фронту по полной программе уже сейчас в расчете на спекулятивный возвратный импульс. В пределах 5% от уровня пятницы легко, но выше не стал бы рисковать.

Spydell