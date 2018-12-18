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Экономика России преподнесла новый сюрприз

Вторник, 18 Декабря 2018 13:57
Экономика России преподнесла новый сюрприз Фото из открытых источников

С момента появления антироссийских санкций все русофобы мира начали с благоговением твердить о том, что вот-вот Россия падет под давлением западных демократов. Экономика не выдержит, Путин, опустив руки, сдастся, а страна начнет путь к демократии соглашаясь на любые требования США и Европы. Но что-то, видимо, пошло не так. 

 

По крайней мере, это следует из доклада американского агентства Bloomberg, в котором речь велась о развивающихся странах. И этот рейтинг не может порадовать приверженцев Запада, ведь Россия смогла подняться на целых пять позиций, закрепившись на втором месте рейтинга. Опередить отечественную экономику в развитии удалось только малазийцам, которые и возглавили рейтинг.

 

В докладе учитывались такие величины, как рост ВВП, объем государственного долга, а также состояние валютных резервов, рынков облигаций и акций. И сумма этих показателей у России оказалась гораздо положительнее нежели у многих других наращивающих экономику стран. Более того, в докладе отмечается, что Россия является государством с чрезвычайно низким внешним долгом. Учитывая тот факт, что и объем золотовалютных запасов в стране сейчас показывает рост можно с уверенностью сказать, что госдолг и вовсе очень скоро может быть погашен полностью.

 

То есть, по сути, правительство не соврало, когда говорило, что введенные Западом санкции приведут к обратной от ожидаемой реакции. Экономика России преобразилась и начала инвестировать в собственное производство. К примеру, в Ставропольском крае было открыто предприятие по хранению и переработке овощей, способное производить невероятные объемы продукции. В Ульяновской области был открыт масштабный животноводческий комплекс, инвестиции в который составили около 600 млн рублей. А в Чечне запустили завод стройматериалов.

 

И это только несколько позиций из существующих. На самом деле таких предприятий за время санкций было создано гораздо больше. Конечно же, многие эксперты уверены, что если бы не те самые санкции, введенные против России, то, скорее всего, страна начала развиваться с еще большими темпами. Однако не стоит забывать, что именно западные запреты в тех или иных областях заставили государство резко переориентироваться на собственное производство. И кто знает, как бы повернулась судьба страны, если бы не появившиеся ограничения.

 

С другой стороны, патриотически настроенным гражданам также еще рано начинать слагать хвалебные оды действующему правительству. Пусть экономика страны и вошла в список развивающихся максимальными темпами, однако это не значит, что очень скоро Россия расцветет и все заживут долго и счастливо. Существует еще масса проблем, которые в срочном (или менее срочном) порядке стоит решать. И об этих проблемах не стоит забывать на волне радостной новости из-за океана.

 

Очевидно, что не таких результатов ожидали российские недоброжелатели, когда пытались задавить государство санкциями. Но все же не стоит отрицать, что какие-то выводы из этого будут сделаны и следующие этапы давления на РФ будут иметь несколько иную стратегию. Торговая война с Россией до сих пор не закончена, а значит Кремлю стоит ожидать новых выпадов от своих оппонентов.

 

К тому же, не стоит забывать, что развитие экономики должно благотворно действовать не только на государство, но и на его жителей. Об этом нередко забывают руководители страны. И если люди будут видеть положительные изменения только на страницах газет и интернет-изданий, то принесет это только негативные эмоции. А потому, будем надеяться, что государство в скором времени начнет развивать и социальную составляющую государства.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Финансы и кризис   Теги Новости Экономика
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