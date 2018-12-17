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Россия проверит концепцию «нефтяной иглы»

Понедельник, 17 Декабря 2018 14:56
Россия проверит концепцию «нефтяной иглы» Фото из открытых источников

Любителям фразы о стране-мировой бензоколонке очень скоро придется придумывать в отношении России какое-нибудь новое ругательство. Ведь, по некоторым прогнозам, уже к 2020 году РФ потеряет свою позицию в списке нефтяных экспортеров. А обгонит их никто иной, как самый главный носитель демократии во всем мире – Соединенные Штаты.

 

О подобных перспективах на нефтяном рынке рассказали сотрудники консалтинговой компании IHS Markit. По их прогнозам, уже к началу 2020 года американские компании смогут нарастить экспорт нефтепродуктов до 5 миллионов баррелей за сутки. К концу же года это число станет еще выше, что позволит Соединенным Штатам обогнать Россию в показателях экспорта нефти. 

 

Более того, американцы вполне могут дотянуться и до самой недосягаемой величины в мире – Саудовской Аравии. К 2019 году общий объем экспорта жидких углеводородов может составить 10 миллионов баррелей в сутки. А такими показателями ранее могли похвастаться только ближневосточные партнеры американцев из Саудовской Аравии. 

 

В то же самое время российские поставки сохранятся на прежнем уровне, что может привести к поступательному снижению активности на рынке. А это значит, что у мира появилась весьма конкретная возможность проверить так называемую теорию «ресурсного проклятия». Ну или ее российский вариант – концепция «нефтяной иглы».

 

Суть этой теории достаточно проста и понятна каждому. Заключается она в том, что страны, имеющие значительные запасы тех или иных ресурсов (в нашем примере в этом качестве выступает именно нефть) оказываются менее развитыми, нежели государства, на территории которых природных ископаемых очень мало или попросту нет. То есть, фактически, нефть при всей своей востребованности приводит к снижению развития государства в других направлениях.

 

Почему так происходит? Если начать размышлять над этим вопросом, то можно привести различные доводы. Наиболее веским из них можно назвать отсутствие необходимости инвестировать в другие сферы развития. Ведь зачем придумывать что-то новое, если за счет нефти можно себя вполне хорошо чувствовать. Если добавить к этому фактору еще и коррупцию, а вместе с ней и неэффективность в вопросе государственном управлении, то можно получить достаточно видимую модель происходящего.

 

Однако из этого исходит и другой вывод. Если рассуждать логически, снижение добычи и экспорта нефтепродуктов может привести к обратной реакции. То есть, государство начнет искать пути компенсации утраченных денег. А вместе с тем начнет развивать и другие направления промышленности и производства.

 

Проверить работоспособность этой теории до сих пор никому не удавалось. По одной простой причине – государства не сильно спешили отказываться от опции торговли собственными ресурсами. Но если Россию постепенно начнут выдавливать с рынка, можно предположить, что механизм, указанный в теории будет приведен в действие.

 

Кроме того, если гипотеза окажется правдивой, мы станем свидетелями деградации и американской экономики. Ведь теперь они окажутся на главенствующих позициях в экспорте нефти. А значит, неизменно должны разлениться и привести свое производство в упадок. Верится ли в такой поворот событий кому-либо? Не думаю. Уж очень сложно будет довести столь хорошо отлаженный механизм до полного краха. Хотя, возможно, кому-нибудь это все же удастся.

 

Нам же остается внимательно следить за событиями, предсказанными специалистами из IHS Markit. Ну а вместе с тем наблюдать реакцию государственных руководителей, которым придется справляться с проблемами страны без столь приятной опции, как нефть. Однако произойдет это лишь в том случае, если прогноз экспертов окажется верным.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Финансы и кризис   Теги Новости экспорт
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