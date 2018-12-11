Золото вместо доллара заставляет нервничать США

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Как известно, американская экономика является одной из самых сильных (а может даже и самой сильной) в мире. И подобное положение вещей стало возможным в большей степени из-за хитрых решений руководства страны в былые времена. Но, как показывают современные события, у этих решений есть и обратная медаль, которая имеет все шансы повергнуть американскую финансовую систему в глубокий кризис.

О подобных возможных неприятностях для американской экономики заговорили журналисты издания Newswire, которые вспомнили важнейшие этапы в достижении американского доллара мировых вершин. Работники журнала отметили, что первым важным этапом в становлении валюты Соединенных Штатов стала Бреттон-Вудская конференция, прошедшая в 1944 году. Именно тогда доллар США был привязан к золоту. При этом сумма тройской унции драгоценного металла была зафиксирована на отметке 35 долларов, что предало американским деньгам стабильности.

Однако руководителям страны этого оказалось недостаточно. Для закрепления и развития успеха уже спустя несколько десятилетий американцы под руководством тогдашнего президента Ричарда Никсона пустили в ход еще один из заготовленных козырей. Они убедили своих коллег из Саудовской Аравии совершать сделки по нефтепродуктам исключительно в американских долларах. И аравийские государственные деятели на столь необдуманный шаг согласились.

Подобное решение привело к росту спроса на зеленые банкноты из Соединенных Штатов. Ведь теперь каждая страна, задумавшая торговать нефтью, должна была иметь в своем распоряжении увесистое количество долларов. Американцам же оставалось насытить рынок своим «продуктом», при этом не опасаясь, что его стоимость хоть немного упадет.

Но времена шли, и уже многие начали понимать, что использование доллара дает Соединенным Штатам некоторые преимущества. Во-первых, им абсолютно не стоит бояться за обесценивание своей валюты, ведь в интересах же других стран, чтобы их доллар не терял ценность. Ну а во-вторых, можно было легко манипулировать своими «партнерами» посредством все того же доллара.

Правда в США понимали и обратную сторону медали. Как только торговля «черным золотом» начнет переходить на другие иностранные валюты, доллар США сразу начнет терять в цене. Именно этим обусловлены отдельные шаги американцев в мире. Как утверждают авторы статьи, кризис в Украине начался именно по той причине, что Российская Федерация вместе с Китаем задумали использовать не привычный доллар, а национальную валюту в вопросах сделки по нефти.

Однако ни этот, ни другие конфликты в мире уже не могут изменить наметившейся тенденции. Китай и Россия прекрасно осознают, что вернуться к доллару другими словами значит вновь отдать собственную экономику в руки заокеанских экономистов. А это грозит другими гораздо более неприятными последствиями. А значит, возвращаться к старому пути уже никто не собирается.

И очень скоро мир столкнется с новым противостоянием. Но не военным, а экономическим. Здесь доллару США будет противостоять физическое золото. И чем закончится это противостояние предугадать не могут даже самые матерые эксперты финансовой сферы. Известно лишь одно: все больше стран в мире стараются отказываться от доллара и накапливают свои золотовалютные резервы. А это грозит для Соединенных Штатов серьезной просадкой во всей экономической модели.

Да вот только не стоит забывать, что и в Вашингтоне сидят далеко неглупые люди. И, скорее всего, они уже не единожды продумывали план «Б» на случай, если родная «зеленая бумажка» потеряет популярность в мире. А значит, очень скоро можно будет ожидать ответного хода от США.