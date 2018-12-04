Европа нанесла нефтяной удар по США

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Еврокомиссия предлагает перевести закупки иранской нефти полностью на евро.

Один из важных ожиданий по результатам прошедшего саммита G20 в Аргентине было подтверждение окончательного варианта реализации европейского проекта Механизма специального назначения (SPV), нацеленного на создание отдельной от SWIFT и американского контроля системы межбанковских расчетов для закупки иранской нефти. Формально пока официальных новостей на этот счет еще не поступало. Однако некоторые сообщения деловой прессы указывает на то, что проект таки в реализацию пошел.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о подготовке до конца текущего года перехода европейской торговли энергоносителями полностью на евро. В ежегодном послании "О положении Европейского союза" он назвал абсурдом тот факт, что Европа 80% из ежегодных 300 млрд евро импорта энергоносителей оплачивает в долларах. Евросоюзу необходимо кардинально повысить свою экономическую суверенность, и это является первостепенной задачей, решить которую Юнкер намерен буквально в ближайшее время.

На первый взгляд, иранская нефть выглядит каплей в море. После введенных Америкой торговых санкций на ЕС приходится чуть более 3,5% ее нефтяного экспорта. Однако в случае успешного запуска SPV перевод всей европейской энерготорговли на евро получит ключевой для этого необходимый инструмент, а политическая воля правящих европейских элит к тому уже явно присутствует.

Хватит ли ее для полной победы – покажет ближайшее время. Сейчас за новостями вокруг SPV следует следить особенно внимательно. Однако уже сам факт прямого перевода вопроса в публичную, более того - официальную плоскость, сам по себе является серьезным подтверждением масштабности запущенного процесса. Косвенным подтверждением реальности которого можно считать и заявление министра по делам энергетики Катара Саада бен Шрида аль-Кааби о выходе его страны из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Его доля в ней тоже невелика, по итогам 2017 года всего 1,85% от совокупной добычи Картеля, однако ключевыми рынками сбыта у него являются Европа и Азия, то есть регионы сейчас находящиеся под самым сильным ударом со стороны "американского доллара". Поэтому очень похоже на то, что заявленный шаг тоже является элементом подготовки к перестраиванию Катара в новую платежную реальность.

Таким образом, каждое из упомянутых событий пока не носит четкий и окончательно оформленный характер, однако связь между ними уже прослеживается весьма определенно. Не исключено, что именно по этой же причине лидеры России и Саудовской Аравии пребывали в столь приподнятом настроении на саммите в Аргентине, а вот Трамп ушел, не попрощавшись и оставив президента Аргентины в недоуменном одиночестве.

Вполне возможно, что вот так буднично и совсем без фанфар, заканчивается история нефтедоллара – одного из основных инструментов американской мировой гегемонии, и это не может не радовать.

Александр Запольскис