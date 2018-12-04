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Европа нанесла нефтяной удар по США

Вторник, 04 Декабря 2018 09:39
Европа нанесла нефтяной удар по США Фото из открытых источников

Еврокомиссия предлагает перевести закупки иранской нефти полностью на евро.

 

Один из важных ожиданий по результатам прошедшего саммита G20 в  Аргентине было подтверждение окончательного варианта реализации  европейского проекта Механизма специального назначения  (SPV), нацеленного на создание отдельной от SWIFT и американского  контроля системы межбанковских расчетов для закупки иранской нефти.  Формально пока официальных новостей на этот счет еще не поступало.  Однако некоторые сообщения деловой прессы указывает на то, что проект  таки в реализацию пошел.

 

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о подготовке до конца текущего года перехода  европейской торговли энергоносителями полностью на евро. В ежегодном  послании "О положении Европейского союза" он назвал абсурдом тот факт,  что Европа 80% из ежегодных 300 млрд евро импорта энергоносителей  оплачивает в долларах. Евросоюзу необходимо кардинально повысить свою  экономическую суверенность, и это является первостепенной задачей,  решить которую Юнкер намерен буквально в ближайшее время.

 

На первый взгляд, иранская нефть выглядит каплей в море. После  введенных Америкой торговых санкций на ЕС приходится чуть более 3,5% ее  нефтяного экспорта. Однако в случае успешного запуска SPV перевод всей  европейской энерготорговли на евро получит ключевой для этого  необходимый инструмент, а политическая воля правящих европейских элит к  тому уже явно присутствует.

 

Хватит ли ее для полной победы – покажет ближайшее время. Сейчас за  новостями вокруг SPV следует следить особенно внимательно. Однако уже  сам факт прямого перевода вопроса в публичную, более того - официальную  плоскость, сам по себе является серьезным подтверждением масштабности  запущенного процесса. Косвенным подтверждением реальности которого можно  считать и заявление министра по делам энергетики Катара Саада бен Шрида аль-Кааби о выходе его страны из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).  

 

Его доля в ней тоже невелика, по итогам 2017 года всего 1,85% от  совокупной добычи Картеля, однако ключевыми рынками сбыта у него  являются Европа и Азия, то есть регионы сейчас находящиеся под самым  сильным ударом со стороны "американского доллара". Поэтому очень похоже  на то, что заявленный шаг тоже является элементом подготовки к  перестраиванию Катара в новую платежную реальность.

 

Таким образом, каждое из упомянутых событий пока не носит четкий и  окончательно оформленный характер, однако связь между ними уже  прослеживается весьма определенно. Не исключено, что именно по этой же  причине лидеры России и Саудовской Аравии пребывали в столь приподнятом  настроении на саммите в Аргентине, а вот Трамп ушел, не попрощавшись и оставив президента Аргентины в недоуменном одиночестве.

 

Вполне возможно, что вот так буднично и совсем без фанфар,  заканчивается история нефтедоллара – одного из основных инструментов  американской мировой гегемонии, и это не может не радовать.

 

Александр Запольскис

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы и кризис   Теги Экономика нефть
 

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