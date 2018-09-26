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Гроссмейстерская многоходовка Владимира Путина

Среда, 26 Сентября 2018 12:09
Гроссмейстерская многоходовка Владимира Путина Фото из открытых источников

Если бы существовал общепризнанный учебник по геополитическим шахматам, то хитромудрые многоходовые комбинации Владимира Путина, бесспорно, заслуживали бы занесения на его страницы. Чтобы даже самые далёкие потомки изучали бы их и удивлялись.

 

Вот лишь одна из таких достойнейших.

 

Как избавить российский рубль от унизительной зависимости? Ибо не может валюта великой державы так легковесно колебаться вместе с мировыми ценами на нефть, которые устанавливают какие-то жалкие спекулянты.

 

Сейчас, кстати, «чёрное золото» уверенно поднялось выше отметки 80 долл./баррель. Пять раз за десятилетие она фиксировалась на этом уровне. В июле и октябре 2007 года, в сентябре 2010, в ноябре 2014 и вот сейчас.

 

 

 

А что же рубль и доллар?

 

Его курс в июле 2007 года был 25,56 руб./долл. 

В сентябре 2007 года — 24,95 руб./долл.

В сентябре 2010 года — 30,86 руб./долл.

В сентябре 2014 года — 49,95 руб./долл.

В сентябре 2018 года, т.е. сейчас — 65,82 руб./долл.

 

Шах и мат вам, любители выводить обменный курс рубля на основе «нефтяных формул»!

 

Теперь и сам чёрт ногу сломит, пытаясь предсказать ближайшие и среднесрочные уровни национальной валюты. Пожалуй, движение Brent или Urals предугадать легче…

 

Ну как, оценили красоту игры?

 

 А.Нальгин

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы и кризис   Теги Экономика
 
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