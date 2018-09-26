Гроссмейстерская многоходовка Владимира Путина

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Если бы существовал общепризнанный учебник по геополитическим шахматам, то хитромудрые многоходовые комбинации Владимира Путина, бесспорно, заслуживали бы занесения на его страницы. Чтобы даже самые далёкие потомки изучали бы их и удивлялись.

Вот лишь одна из таких достойнейших.

Как избавить российский рубль от унизительной зависимости? Ибо не может валюта великой державы так легковесно колебаться вместе с мировыми ценами на нефть, которые устанавливают какие-то жалкие спекулянты.

Сейчас, кстати, «чёрное золото» уверенно поднялось выше отметки 80 долл./баррель. Пять раз за десятилетие она фиксировалась на этом уровне. В июле и октябре 2007 года, в сентябре 2010, в ноябре 2014 и вот сейчас.

А что же рубль и доллар?

Его курс в июле 2007 года был 25,56 руб./долл.

В сентябре 2007 года — 24,95 руб./долл.

В сентябре 2010 года — 30,86 руб./долл.

В сентябре 2014 года — 49,95 руб./долл.

В сентябре 2018 года, т.е. сейчас — 65,82 руб./долл.

Шах и мат вам, любители выводить обменный курс рубля на основе «нефтяных формул»!

Теперь и сам чёрт ногу сломит, пытаясь предсказать ближайшие и среднесрочные уровни национальной валюты. Пожалуй, движение Brent или Urals предугадать легче…

Ну как, оценили красоту игры?

А.Нальгин