Влияние хедж – фондов на мировые финансовые рынки

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О деятельности хедж - фондов на мировых финансовых рынках существует много различных мнений. Основная задача хедж – фондов: это ориентированность на максимальную прибыль не только при росте, но и при падении финансовых рынков. Именно поэтому мы решили сегодня обсудить эту тему чтобы учесть позитивные и негативные факторы деятельности хедж – фондов. На вопросы ответил Лев Гарамов, эксперт по развитию бизнеса и анализу финансовых рынков в Нидерландах.

- Лев, как Вы считаете, рационально ли инвестировать капитал в хедж-фонд?

- В первую очередь, следует сразу отметить, что хедж-фонд согласно законодательству, принимает вклады только от профессиональных инвесторов. Хедж - фонды играют на рынках с высокой степенью волатильности и соответственно, присутствует риск масштабных потерь для инвесторов.

- Присутствуют ли хедж - фонды на российском финансовом рынке?

- Официально деятельность хедж – фондов в России разрешили в 2008 году.

Однако хедж - фондов в РФ практически нет. Российское законодательство определяет хедж - фонды как паевые инвестиционные фонды (ПИФы), либо как финансовые компании по управлению капиталом (УК).

- А в чем различия хедж – фондов и ПИФов?

- Хедж – фонды обладают значительно большей широтой для инвестирования. Инвесторы хедж – фонда имеют возможность заработать не только на росте, но и на падении рынка, а также имеют право работать с различными финансовыми активами (акции, облигации, нефтяные фьючерсы, драгметаллы, бинарные опционы, свопы и пр.). В ПИФах, наоборот, при обвале рынка пайщики несут убытки. Инвестировать ПИФы имеют право только в ценные бумаги и имущественные активы. Но по сравнению с хедж – фондами, паи в ПИФах обладают наибольшей ликвидностью, их можно купить, погасить, продать или обменять без каких-либо ограничений.

- Какую минимальную сумму инвестор должен инвестировать в хедж – фонд?

- Минимальная сумма инвестирования – от 100 000 долларов и выше. К примеру, стартовый капитал для входа в ПИФ - от 1000 рублей, при этом, инвестором ПИФа может стать любой желающий.

- Какие преимущества хедж – фондов, как у профессиональных игроков финансового рынка?

- Я повторюсь, хедж - фонды одновременно используют длинные и короткие позиции с акциями и другими финансовыми активами (long-short), что позволяет им зарабатывать как при росте, так и при обвале финансовых рынков. Если помните, Дж. Сорос приумножал капитал как раз на падении рынков. Кроме того, хедж - фонды обладают правом использовать кредитное плечо (leverage), что позволяет увеличить объем финансовых операций, не имея для этого достаточного капитала, и соответственно маржинальную прибыль. В ПИФах такая возможность отсутствует.

- Какая позиция считается наиболее рисковой?

- Однозначно, короткая (short) позиция. Это же стратегия заработка на падении рынка. Соответственно, продажа актива происходит по завышенной цене без покрытия, для дальнейшей его покупки по заниженной стоимости. Такая позиция приемлема только для наиболее ликвидных финансовых активов.

- Хедж – фонды используют исключительно заемный капитал?

- В наибольшей степени. Крупные хедж – фонды практически всегда используют заемный капитал.

- Какая капитализация у крупных хедж – фондов?

- Капитализация первой сотни крупнейших хедж – фондов превышает, к примеру, ВВП Германии и Великобритании. Инвесторы этих фондов – пенсионные фонды, страховые компании, банки, частные лица.

- Как и кем регулируется финансовая деятельность хедж – фондов?

- В целом, деятельность хедж – фондов не регулируется, в отличие от ПИФов. При возникновении спорных ситуаций инвестор может руководствоваться нормативами Вашингтонской конвенцией от 1965 г. ПИФы, наоборот, находятся под жестким контролем государства.

- В какой юрисдикции чаще всего зарегистрированы хедж – фонды?

- В большинстве случаев, юрисдикцией является оффшорная зона. Наиболее приоритетная юрисдикция – Каймановы острова. Однако существуют фонды, которые обслуживают интересы инвесторов одного государства, т.е., в своей юрисдикции – это макро хедж – фонды. Но макро – фонды не работают в оффшорных зонах. В настоящее время из европейских юрисдикций наибольшее количество хедж – фондов наблюдается в Ирландии.

- Насколько высокую прибыль может получить инвестор хедж - фонда?

- Прибыль определенно высокая. Определенно она зависит от цены пая, но если финансовая доля инвестора в общем капитале высокая, то прибыль может составить до 25% от чистого дохода.

- Можете перечислить несколько крупнейших хедж – фондов?

- В топ-5 входят: Bridgewater Associates, AQR Capital Management, J.P. Morgan Asset Management, Renaissance Technologies, Two Sigma. Лидируют по капитализации американские хедж – фонды. В мире насчитывается более 12 000 хедж – фондов с активами, превышающими 2 триллиона долларов.

- А что Вы скажете о влиянии хедж – фондов на мировой финансовый рынок?

- Хедж - фонды могут оказывать кардинальное влияние на рынки. Вспомните финансовый кризис 2008 года, когда произошел обвал на фондовых рынках вследствие падения курса ипотечных займов. Обрушились сотни хедж – фондов в результате чего, инвесторы потеряли миллиарды. Подобная ситуация в целом отрицательно отразилась на мировой экономике.

- Как вы думаете, в чем кроется причина кризиса 2008?

- В 2008 году произошел финансовый крах мирового рынка недвижимости. Рынок обвалился из-за ипотечных кредитов обеспеченных низкокачественными ипотечными облигациями. Банки выдали ипотечные кредиты малообеспеченным заемщикам, которые оказались неспособными их вернуть. Заемщики выплачивали только проценты. Я могу сказать это даже по примеру российских девелоперских компаний. Все крупные строительные компании в России до финансового кризиса 2008 года были закредитованы, «тело» кредита не возвращалось, банки периодически производили рефинансирование, а заемщики выплачивали только проценты. Естественно, обвал рынка недвижимости был неминуем. Вспомните, основатель хедж – фонда «Scion Capital LLC» Майкл Бьюрри предвидел обвал рынка недвижимости еще в 2003 году и заранее выкупил кредитные дефолтные свопы на ипотечные облигации (credit default swap), кстати, очень много свопов было выкуплено у Goldman Sachs. Уже в 2006 году совокупная стоимость свопов достигла уровня мирового ВВП. Это как раз показательный пример того, как хедж – фонд заработал на обвале рынка, используя короткую позицию (short) на падении курса переоцененных облигаций в тот период, когда многие крупные финансовые структуры обанкротились. Это свидетельствует о том, что хедж – фонды могут если не спровоцировать, то успешно сыграть на глобальном финансовом кризисе.

- А есть примеры того, как хедж – фонды спровоцировали снижение цен на рынках?

- Конечно. Это было заметно, к примеру, этим летом, на снижении цен на нефть марки Brent. Хедж – фонды просто сократили ставки на рост цен фьючерсов Brent, что соответственно привело к снижению стоимости барреля.

- Соответственно, хедж – фонды могут спровоцировать обвал рынка целенаправленно?

- Однозначно. Массовая распродажа финансовых активов хедж – фондами вполне может привести к обвалу фондовых рынков и соответственно к финансовому кризису.

Лев Гарамов,

Эксперт по развитию бизнеса и анализу финансовых рынков в Нидерландах