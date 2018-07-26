Четверг 26 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Финансы и кризис» В России нашли способ обрушить экономику США

В России нашли способ обрушить экономику США

Четверг, 26 Июля 2018 12:33
В России нашли способ обрушить экономику США Фото из открытых источников

Начатая Трампом торговая война наглядно демонстрирует, как Белый дом относится к взятым на себя обязательствам. Ровно так же, как ранее к закрепленным письменно в Совбезе ООН обязательствам по ядерной сделке с Ираном. Да с...ть маком США хотели на любые свои клятвы, хоть устные, хоть письменные - им пока корона не жмёт.

 

В результате Россия распродала весной имеющиеся ценные бумаги казначейства США, оставив себе менее 15 млрд долларов. И вкладывает деньги в золото. К августу на Западе осознали процесс и забили тревогу. Немецкий Business Insider пишет, что Москва и Пекин нашли способ остановить рост американской экономики.

 

Отчасти это верно. Отчасти, потому что Пекин пока не пошел по пути России, имея нап балансе 1,18 трлн. ЦБ США. Но пугают слухами о том, что он может приостановить закупки. Этого хватило для того, чтобы началась паника.

 

Распродажа государственных облигаций США опасна для янкпи тем, что повышенное предложение продаж ведет к падению цен на бумаги. Как следствие - растет их доходность (рассчитывается как отношение купонного дохода к цене покупки). Поскольку казначейские облигации считаются ориентиром для всего американского рынка долговых инструментов, ставки по новым бумагам, в том числе корпоративным, а также по банковским вкладам тоже начинают расти.

 

Это, в свою очередь, ведет к спаду в экономике — бизнесу становится сложнее и дороже занимать деньги. К тому же, увеличивается стоимость обслуживания госдолга, который состоит как раз из казначейских облигаций и уже превысил 21 трлн.

 

«Рост процентных ставок — не то, что вдохновляет [президента США Дональда] Трампа», — пишет Business Insider. В том же духе недавно высказывался и сам глава Белого дома. Он сетовал на политику Федеральной резервной системы, и без того повышающей базовую ставку, и говорил, что все вместе эти факторы «разрушают все, чего мы достигли».

 

Авторы также отмечают, что действия Москвы похожи на целенаправленную атаку на «ахиллесову пяту США». Особенно болезненной она может стать на фоне прошлогодней налоговой реформы, инициированной Трампом. Она снизила нагрузку на бизнес, но зато увеличила давление на государственный бюджет, заставив больше прибегать к заимствованиям. Теперь платить по долгам становится все накладнее.

 

Помимо этого, Россия решает еще одну свою задачу — снижает зависимость экономики от доллара.

 

Пока же китайцы лишь покачивают перед носом Трампа триллионным кулаком, но бить не спешат.

 

Михаил mikle1

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Финансы и кризис   Теги Экономика
Главное за сутки
Декларация Госдепа по Крыму - что она меняет в мировой политике? Декларация Госдепа по Крыму - что она меняет в мировой политике? Государственный департамент Соединенных Штатов Америки опубликовал декларацию об официальном непризнании Вашингтоном Крымского полуострова в составе Российской Федерации. Сотрудники российского посольства в США ответили на заявление Госдепа. "Подобные декларации и заявления…
Цукерберг потерял почти 17 млрд долларов в результате падения акций Facebook Цукерберг потерял почти 17 млрд долларов в результате падения акций Facebook Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг стал беднее почти на семнадцать миллиардов американских долларов после того, как принадлежащие ему акции FB резко упали в цене на двадцать процентов. Об этом…
Белорусам и украинцам могут упростить получение российского гражданства Белорусам и украинцам могут упростить получение российского гражданства МВД РФ работает над законопроектом, которым предлагается освободить белорусов и "близких по менталитету к россиянам" украинцев от собеседования на русском языке при получении гражданства России, сообщили РИА Новости в пресс-центре…
Читайте также
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер Депутат Государственной думы Наталья Поклонская уже не раз демонстрировала свое упорство. Совсем недавно она отказалась стоя поприветствовать американскую делегацию, посетившую российский парламент. Теперь же политик решила саботировать закон об увеличении…
Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили! Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили! Миф о «советской оккупации» начал трещать по швам в евроинтегрировавшейся до вымирания жителей Латвии. Причём бьют по этому мифу вовсе не этнические русские, а самые что ни на есть латыши.…
Россию ждет большой референдум? Россию ждет большой референдум? Новость о поднятии пенсионного возраста в России породила немало недовольств в обществе. И многие из них направлены не столько на само намеченное в будущем изменение, сколько на представителей парламентского большинства,…
Тема дня
Как Америка показала ЕС, кто в мире хозяин Как Америка показала ЕС, кто в мире хозяин

Положение европейских государств выглядит все более плачевно, в сравнении с их позициями предыдущих ...

Фото
"Встреча вод" - невероятно место слияния рек "Встреча вод" - невероятно место слияния рек

Примерно в 10 километрах от бразильского города Манаус находится место известное как "Встреча Вод" (...

Интернет и СМИ
Опрос

Как власти справляются с последствиями стихий в вашем городе?

 

Анекдот дня

Даже в сказках, где всё возможно, Василиса Прекрасная и Василиса Премудрая - это две разные Василисы.

Еще »
Самые популярные материалы
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер
Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили! Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили!
Россию ждет большой референдум? Россию ждет большой референдум?
Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию? Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию?
Материалы по теме
Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер
«Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы «Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы
Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина
Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.