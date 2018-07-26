В России нашли способ обрушить экономику США

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Начатая Трампом торговая война наглядно демонстрирует, как Белый дом относится к взятым на себя обязательствам. Ровно так же, как ранее к закрепленным письменно в Совбезе ООН обязательствам по ядерной сделке с Ираном. Да с...ть маком США хотели на любые свои клятвы, хоть устные, хоть письменные - им пока корона не жмёт.

В результате Россия распродала весной имеющиеся ценные бумаги казначейства США, оставив себе менее 15 млрд долларов. И вкладывает деньги в золото. К августу на Западе осознали процесс и забили тревогу. Немецкий Business Insider пишет, что Москва и Пекин нашли способ остановить рост американской экономики.

Отчасти это верно. Отчасти, потому что Пекин пока не пошел по пути России, имея нап балансе 1,18 трлн. ЦБ США. Но пугают слухами о том, что он может приостановить закупки. Этого хватило для того, чтобы началась паника.

Распродажа государственных облигаций США опасна для янкпи тем, что повышенное предложение продаж ведет к падению цен на бумаги. Как следствие - растет их доходность (рассчитывается как отношение купонного дохода к цене покупки). Поскольку казначейские облигации считаются ориентиром для всего американского рынка долговых инструментов, ставки по новым бумагам, в том числе корпоративным, а также по банковским вкладам тоже начинают расти.

Это, в свою очередь, ведет к спаду в экономике — бизнесу становится сложнее и дороже занимать деньги. К тому же, увеличивается стоимость обслуживания госдолга, который состоит как раз из казначейских облигаций и уже превысил 21 трлн.

«Рост процентных ставок — не то, что вдохновляет [президента США Дональда] Трампа», — пишет Business Insider. В том же духе недавно высказывался и сам глава Белого дома. Он сетовал на политику Федеральной резервной системы, и без того повышающей базовую ставку, и говорил, что все вместе эти факторы «разрушают все, чего мы достигли».

Авторы также отмечают, что действия Москвы похожи на целенаправленную атаку на «ахиллесову пяту США». Особенно болезненной она может стать на фоне прошлогодней налоговой реформы, инициированной Трампом. Она снизила нагрузку на бизнес, но зато увеличила давление на государственный бюджет, заставив больше прибегать к заимствованиям. Теперь платить по долгам становится все накладнее.

Помимо этого, Россия решает еще одну свою задачу — снижает зависимость экономики от доллара.

Пока же китайцы лишь покачивают перед носом Трампа триллионным кулаком, но бить не спешат.

Михаил mikle1