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Центральный банк объявил войну доллару

Среда, 25 Июля 2018 10:30
Центральный банк объявил войну доллару Фото из открытых источников

Как известно наше руководство одержимо идеей цифровой экономики. Но вот теперь появилось еще одно направление - дедолларизация. Экономику решили избавить от зависимости доллара. Вроде бы дело хорошее и нужное, но почему-то в первую очередь решили избавить от валюты нас с вами, простых граждан…

 

У наших банков появились проблемы с наличной валютой. Основной индикатор, это рост процентных ставок по валютным депозитам. И вроде бы эти самые ставки выросли чисто символически, чуть более 2,5% годовых, но ЦБ решил с этим покончить в зародыше. Теперь для банков будут увеличены нормативы обязательных резервов, для обеспечения валютных депозитов.

 

То есть чем больше банк привлечет валюты у клиентов, тем больше должны быть его резервы. Какие можно сделать из этого выводы. ЦБ пытается минимизировать урон для банков в случае девальвации рубля. Если бы доллар подешевел, то банки на этом неплохо могли заработать на валютных депозитах, и повышать норму резервирования не было бы необходимости.

 

Все это должно привести к тому, что банкам было не выгодно привлекать валюту на депозиты от населения и юридических лиц. В лучшем случае ставки по таким депозитам не будут расти, или же будут еще ниже.

 

И это еще не все. Повышение нормы резервирования в валюте автоматически увеличит стоимость валютных кредитов, а это как ни странно удар по некоторым нашим корпорациям.

 

Если взять печально известный Русал, то именно это предприятие имеет кредит в долларах, который ему выдал один из российских банков. Вернуть кредит из-за наложенных амерами санкций практически невозможно.

 

Перекредитоваться как на внешних, так и на российском рынке тоже проблематично, ибо наши банки, как это не смешно, также выполняют вражеские санкции. Но если даже и появится возможность перекредитования, то в новых условиях это будет гораздо дороже.

 

Но Русал не единственное отечественное предприятие, у которого есть кредиторская задолженность в валюте, таких компаний много, достаточно назвать хотя бы две, Газпром и Роснефть …

 

Но самое смешное, что такими методами говорить о полной дедолларизации просто бессмысленно. Потому, что мы по-прежнему продаем наши энергоресурсы за валюту. Потому, что Минфин объявил о планах увеличивать скупку валюты.

 

И самая главная проблема в том, что у нас нет самостоятельной кредитно-денежной политики. Наш ЦБ по-прежнему по закону не может кредитовать отечественную экономику. Проблема национализации ЦБ так и не решена.

 

Но у нас дедолларизация началась с борьбы с валютными депозитами населения. Хотят как всегда сделать лучше, а получится как всегда…

 

Алексей Колос

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы и кризис   Теги доллар Экономика
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