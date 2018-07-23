Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию?

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Ситуация в Китае становится все более напряженной. Торговые войны дают свои первые плоды.

Так недавно одна из крупнейших энергетических компаний Поднебесной, которая специализируется на добыче угля, объявила дефолт. Все не замедлило сказаться и на курсе китайской валюты. На прошедшей неделе юань упал по отношению к доллару почти на один процент.

Также о проблемах Китая говорит и тот факт, что прекратили расти международные резервы. Я уже писал, что за курсом юаня надо следить, ибо это косвенно отразится и на рубле. Кстати наш деревянный, пока медленно теряет свои позиции против американской валюты, и уже опустился до отметки в 63 единички за доллар. Но недавно для нашей валюты пришел еще один неприятный сигнал. Наши соседи, Казахстан, в очередной раз девальвировали тенге…

Вы спросите, а при чем тут казахи? Казахстан имеет точно такую же структуру экономики, как и российская экономика, и полностью зависит от цен на нефть и газ.

В Казахстане выстроена аналогичная структура власти, как и у нас. Там все зависит от одного человека. Иногда Казахстан еще называют маленькой Россией.

И вот тенге рухнула против доллара и обновила свои минимальные значения.

Чем интересная данная ситуация. Тенге является таким опережающим индикатором для рубля. Все экономические процессы в Казахстане на немного опережают российские, и там обычно все происходит чуть раньше, чем у нас. Уже было несколько раз, когда тенге падал, и через некоторое время ту же самую траекторию повторял рубль…

Но пока можно сделать один простой вывод, у наших соседей Китая и Казахстана ситуация в реальной экономике ухудшается. Если наши соседи по бывшему Союзу не слишком далеко ушли от сырьевой зависимости, то Китай последнее время был мировым локомотивом мировой экономики.

Когда у соседей все плохо, удастся ли нам выстоять в такой ситуации?

Алексей Колос