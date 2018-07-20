Еще один козырь в баталии "Нафтогаза" и "Газпрома"

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Уже не первый месяц продолжается противостояние двух газовых компаний, российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза».

Украинские газовики уверенно не хотят расставаться с выгодными контрактами от «Газпрома», которые приносят компании немалые деньги. Но в то же время, не собираются идти на уступки в отношении Стокгольмских разбирательств. Однако, с недавнего времени у «Газпрома» появилось сразу несколько тузов в рукаве, которыми российская корпорация может воспользоваться в качестве бомбы замедленного действия.

Как бы не хотелось «Нафтогазу» оказаться в этой истории в качестве победителя, такому не суждено будет произойти. Причиной тому являются два факта, которые произошли не так давно. Первым из них является встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на саммите в Хельсинки. А точнее, слова, озвученные российским президентом.

Путин во время пресс-конференции заявил, что он готов и дальше рассматривать Украину в качестве партнера по транзиту газа в Европу. Однако для этого необходимо прийти к общему знаменателю в вопросе «стокгольмского конфликта». Очевидно, что решение арбитража вполне удовлетворяет требованиям украинской стороны, поэтому представители «Нафтогаза» не спешат его оспаривать, но, судя по всему, в скором времени их позиция может резко перемениться.

Причиной тому являются переговоры, в которых принимала участие и Еврокомиссия. Основной темой беседы послужил вопрос транзита газа по окончании 2019 года. В этих переговорах никакого решения найдено не было, а потому повторная встреча должна состояться в октябре. И здесь-то и заключается наибольшая заковыка для украинской стороны.

Известно, что 2019 год является для украинского государства годом переизбрания президента и членов верховного парламента. А поэтому, у нынешних правителей начинает созревать реальное понимание того, что контракты нужно подписывать уже сейчас.

В первую очередь, достижение «договоренности» - это отличное средство доказать избирателям свою состоятельность.

Во-вторых, если не подписать контракт сейчас, то на переговоры может уйти длительное время, исчисляемое месяцами. А это, в свою очередь, приводит к потере государством немалого процента от бюджета.

И козыри действительно сыграли глава украинской компании Андрей Коболев «внезапно» сменил гнев на милость и согласился расписать мир, в случае, если это не помешает рассмотрению и подписанию новых соглашений. Конечно же, такая позиция звучит достаточно зыбко, но, скорее всего, глава «Нафтогаза» в скором времени еще больше смягчит свои взгляды.