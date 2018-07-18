Три самые обманчивые цифры в пенсионной реформе

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Что ж, праздник жизни закончился: наши футболисты победили всех, кого смогли, а наш президент переиграл вообще всех-всех – ура-ура-ура, и к суровым будням. А там на повестке дня – суровая пенсионная реформа. Та самая, которую сегодня молчаливо не одобряют большинство россиян, и которую уже завтра дружно одобрят депутаты Государственной думы…

Чтобы хоть как-то скрасить глухое недовольство трудоспособного населения, которому начиная с нового года придётся работать всё больше и дольше, правительство заготовило некоторые пряники для нынешних и будущих пенсионеров. И теперь с цифрами наперевес доказывает полезность начавшейся #реформы.

О цифрах и поговорим предметно.

Цифра первая – 17,4%. По свежей версии окормляющих правительство экспертов из ГУ-ВШЭ, ровно такой процент взрослых российских мужчин рискуют не дожить до нового пенсионного возраста в 65 лет. А остальные – непременно доживут. Впрочем, и те, кто в зоне риска, имеют свой шанс, если откажутся от вредных и пагубных привычек. Получается, не так страшен этот возраст, как его малюют критики, обвиняющие российские власти чуть ли не в геноциде мужчин?

Увы, действительность печальнее и страшнее. На самом деле, по данным Всемирного банка, лишь 56,8% российских мужчин доживают до 65 лет! И это помещает Россию в один ряд с бедными африканскими странами, между Нигером (56,2%) и Эритреей (56,9%). Причём за 18 сытых «путинских» лет процент дожития увеличился весьма незначительно: в 2001 году он был 55,6%.

И даже если исключить из этой интегральной цифры детскую смертность, оставив только население во взрослом возрасте, до заветных 65-ти не доживут по меньшей мере 39% мужчин! Выводы делайте сами…

Цифра вторая – 1000 рублей. Ровно настолько глава Минтруда Максим Топилин пообещал ежегодно увеличивать месячную пенсию действующим пенсионерам на протяжении следующих пяти лет. Что приблизит её средний показатель к пристойному уровню в 20 тыс. руб (сейчас – 13 тыс. 800 руб.), или примерно 40-50% от средней зарплаты. Получается, нынешним пенсионерам реформа выгодна?

К сожалению, в реальном мире есть такой неприятный феномен, как #инфляция. Вот если посчитать, то за первый пореформенный год добавленная тысяча рублей даст 7,30% номинального прироста пенсии, за второй – уже +6,80%, за третий – +6,37%, за четвёртый – +5,99%, и за пятый – +5,65%. Или суммарно 36,2% номинального роста средней #пенсии за пятилетку. Но давайте не будем забывать, что по самым оптимистичным планам ЦБ и Минфина среднегодовой прирост потребительских цен в этот период составит примерно 4%. И это – всего лишь цель, которую ещё надо будет суметь обеспечить (с чем у монетарных властей не всё гладко). То есть, в реальном выражении средняя пенсия вырастет за пять лет на 11,9% – чуть больше, чем на 2% в год. Совершенно незаметно для среднего пенсионера…

Цифра третья – 5 млрд рублей. Ровно столько нынешний министр труда Максим Топилин предлагает тратить ежегодно на переквалификацию предпенсионеров, чтобы те не оказались за бортом нынешнего рынка труда. Кажется, 50-летним больше нечего бояться?

И хотелось бы поверить, но – нет. Во-первых, потому что переобучение людей зависит от разных факторов. Как от предпочтений и способностей самих людей, так и от возможностей локальных рынков труда. Здесь картина для Москвы и регионов будет очень разная, но общим окажется лишь одно: в 99% случаев переобученные предпенсионеры без опыта работы по новым специальностям окажутся в самом низу зарплатных вилок. А во-вторых, для оценки эффективности готовящихся программ достаточно посмотреть на итоги переобучения безработных – и они откровенно не радуют…

В общем, есть 100%-я уверенность, что все эти цифры просто взяты с потолка и кинуты в толпу, словно кость голодным псам. Так почему мы должны им верить?

А.Нальгин