Самая надежная валюта мире - существует ли она?

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В середине июня американский Минфин опубликовал статистику, что Россия сбросила половину своих вложений в заокеанские казначейки, опустившись в списке держателей госдолга «исключительных» в третью десятку.

Сделано это было в апреле, — тогда привели в исполнение решение перекладываться в презренный металл и юань, — но было официально отражено в квартальном статотчёте позже. Ход не вызвал ажиотажа, в отличие от последовавшего после этого падения золотых цен. Обрушился вал материалов, предрекающих чуть ли не полное обнищание нашей страны из-за оскудения казны, потерявшей вечнозелёные миллиарды.

Грозит ли РФ дефолт? Конечно, впереди — весьма «скользкий» и наиболее урожайный на кризисы из месяцев в финансовом году — август, тем более — на подходе печальный юбилей дефолта 1998-го. В этом, по всем правилам психоинформационной войны, попытались убедить всех жёлтые до цвета особо болезненной диареи издания, специализирующиеся на обсуждении белья звёзд, время от времени визжащие об улетучившихся золотых запасах государства.

Только вот на сей раз профессиональные, даже кадровые торговцы страхом и ненавистью к России несколько ошиблись, исполняя заказ. Конечно, броский заголовок о потере пары миллиардов вечнозелёных способен испугать многих из тех, кто вообще может представить себе такую кучу денег. «Шапка» о стремительном падении в цене русских активов выполняет одно предназначение — привлекает внимание и выводит материал в топ выдачи. Только вот надо бы растолковать, насколько существенна эта утрата в масштабах державы, — а наш объём резервов — под 500 миллиардов баксов, — и следствием чего это может быть.

Чьё золото драгоценней?

Самое очевидное объяснение «невосполнимого ущерба» — диверсификация вкладов государства, хранящихся в разнообразных валютах и драгметаллах, притом, что все инструменты сбережения — биржевой товар. Такой же, как и всё в финансовоориентированном мире. В 1990-х после того, как в результате мудрого правления перестройщиков наши хранилища драгметаллов опустели, основным средством «складирования» казны эРэФии, — весьма худосочной, надо отметить, — был доллар. Потом закрома стали заполняться, и вовсе не только из-за больших цен на нефть. Была начата кампания по перекладыванию части запасов в золото, и запасы которого увеличились в десятки раз.

Но бакс оставался важнейшим механизмом сохранения.

Необходимость укрепления суверенитета и ненадёжность монополии вечнозелёного Президент РФ озвучил, пойдя на 4-й срок. Выход из доллара с одновременной игрой против него совместно с китайскими товарищами ведётся планомерно уже не первый год. Ведь экономическая война Запада против Кремля могла бы привести к проблемам с нашими активами, как это было с иранскими. А потому вывод средств из американских финансовых инструментов был обусловлен опасением за их сохранность.

Делать это надо «больно, но аккуратно», чтобы не слишком предсказуемый в последнее время гегемон сохранял спокойствие.

Тем более, возможность введения рестрикций против госдолга РФ рассматривалась финансовыми властями Града на Холме. Иначе для чего бы вдруг профильным начальникам выступать против их введения? В арсенале российских денежных властей подобного оружия не имеется: на этом поле США — самодержавный правитель. По крайней мере, делает всё, чтобы таковым казаться. Но глобальная банковская система — их площадка, и играть приходится «на выезде», где «стены не помогают».

Если победить по чужим правилам неосуществимо, то нормальный выход, — сбросив неправильные вложения, покинуть «негостеприимную площадку».

И в апреле Россия избавилась почти от половины особо ценных бумаг ФРС, чей объём теперь минимален за десятилетие. Мы пропустили вперёд в рейтинге их держателей даже Таиланд и Бермуды. Так Москва начала «отвязываться» от ненадёжных и опасных инвестиций.

Заметил ли это гегемон? Высказываются предположения, что резкое подешевевшее золото и убытки РФ — ответ США. Так ли это, доподлинно узнать не удастся.

Но, похоже, что в сотрудничестве Москвы и Пекина — эта пара интенсивней других в мире скупает «презренный металл», — доллару места нет. Для поддержки юго-восточного соседа, претендента на экономический престол Россия может быть не только военной «крышей», как уверяют злопыхатели, но и «валютной подпоркой». Пока разнообразных дензнаков в нашей кубышке почти в пять раз больше, чем «жёлтого дьявола», но, в отличие от цивилизованных мира весь его запас хранится дома (да и вообще имеется, на него можно взглянуть, избранным, конечно, а вот в Форд Нокс не пускают и глав европейских центробанков). И ещё значительная часть — в единственно по-настоящему надёжных хранилищах, в недрах.

В валютной корзине России юань занимает пока далеко не самое главное место, но скорость вложений в него набрана крейсерская. СМИ Поднебесной, похоже, с разрешения властей, «разгадали» русский манёвр. Это отчасти сказывается на глобальной статистике: МВФ оповестил, что долларовая доля в глобальных расчётах минимальна за последние годы, в то время как его китайский коллега неторопливо, но верно поднимает свою долю на мировых рынках. А взаиморасчёты двух стран переводятся в своп, чтобы обойти токсичный, но пока ещё наиболее ликвидный из планетарных денежных стандартов стороной.

Но ведь у каждой медали — две стороны. Безусловно, казначейский билет ФРС — самый быстро реализуемый дензнак планеты, но ЦБ РФ, по словам его главы, вынужден оценивать все риски, учитывать не только экономические, но и геополитические реалии. Видимо, апрельский уход из доллара — ответ на очередной пакет санкций, попытка свести к минимуму риски заморозки активов, подобно иранскому прецеденту. Китаю, тем более Японии, это не грозит, однако азиаты тоже сократили инвестиции в казначейки. Может быть, всё это — лишь очередной раунд валютной игры, центробанкиры учитывают ещё и доходность разнообразных денег как элемента биржевой игры.

Впрочем, политика и экономика сплелись в плотный клубок в доме Облонских, что доказывают споры о «Северном потоке – 2». Европейцы утверждают, что это — просто бизнес, из-за океана же разглядели стратегическую измену. Но и у самой ликвидной валюты, поддерживаемой повсеместными базами НАТО, авианосными группировками и фондовыми спекулянтами порой возникают проблемы. Причём, опять со стороны союзников. Ярые споры вызвало, насколько пострадает «вечнозелёный», если страны ЕС всё же отважатся продолжать отношения с Ираном.

Продолжаются поиски надёжной валюты в мире, в котором доллар обесценивается, евро создано искусственно, юань ещё не окреп, йена и всякие франки больше похожи на инструменты для игры на бирже, рубль последнее время устойчив, но… остаётся два расчётных эталона: глобальный — золото, (кстати Роскосмос готовит луноход, способный добывать этот металл) да русский — пол-литра.

«ОВИОНТ ИНФОРМ»