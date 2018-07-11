Биткоин и Сбербанк. Ищем сходства и отличия

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Самое яркое событие на финансовых рынках последних лет, это безусловно явление народу биткоина. Никогда еще в истории не было инструмента, колебания которого достигали более тысячи процентов. И на этом можно было неплохо заработать.

Но самое удивительное, что все это время у нас был инструмент, который тоже позволил удвоить свой депозит, и это были акции Сбербанка…

Давайте сравнивать. Максимальная цена биткоина была выше 20к баксов. Когда некоторым людям задаешь вопрос, ты понимаешь за счет чего растет это? Всегда был короткий ответ – нет! Те, кто купил биток по 100, или даже по 2000 и 1000 $, наверное, уже могут не работать всю жизнь, если конечно успели вовремя продать.

Кому удалось заработать на биткоине? Такие люди конечно есть, но их очень мало, и мы вряд ли узнаем имена счастливчиков.

Акции Сбербанка в 2016 году стоили около 100 руб за одну акцию. А уже в 2018 эти же акции стоили 280. Почти трехкратный рост. Многие аналитики предсказывали рост котировок, но не такой сильный. И за счет чего так сильно выросли акции, четкого ответа тоже нет.

За два года можно было утроить свое состояние. А если бы вы еще воспользовались возможностью маржинальной торговли, то ваш доход был бы в разы больше. Многие брокеры дают возможность торговать с плечом один к шести. То есть вы могли на заёмные средства брокера увеличить свой депозит в 6 раз и увеличить свой доход в десятки раз…

Есть одно отличие, которое может обосновать рост акций Сбера. Дело в том, что бонусы ТОП-менеджеров напрямую зависят от стоимости акций банка. И чем дороже акции, тем больше бонусы. Также есть версия, что большой пакет акций Сбербанка хотели выгодно пристроить среди иностранных инвесторов, и поэтому нещадно гнали акции наверх. Но политическая напряжённость и санкции перечеркнули все планы.

Но опять же всей правды мы не узнаем. Удалось ли многим заработать на этом росте? Наверняка такие инсайдеры люди есть, но мы опять же не узнаем имена счастливчиков.

И еще одно сходство. И #bitcoin и акции Сбербанка на сегодня далеко ушли от своих максимальных значений. И сейчас есть большая вероятность, что падение обоих инструментов, в ближайшие годы продолжится. Игра сделана господа. Кому надо было, свой профит взял.

Конечно, колебания будут, и спекулянты свои 2% возьмут, но вот для обычных инвесторов оба эти инструмента потеряют всю свою привлекательность.

И так может продолжаться на протяжении нескольких лет…

Алексей Колос