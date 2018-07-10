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Вскоре из России исчезнет вся валюта?

Вторник, 10 Июля 2018 14:16
Вскоре из России исчезнет вся валюта? Фото из открытых источников

В ближайшие время у россиян могут быть проблемы с приобретением валюты. Причем трудно будет купить не только доллары и евро, но еще и фунты стерлингов.

 

При этом никаких ограничений и запретов не будет, просто практически всю валюту с рынка собирается выкупать Минфин, и под это дело уже запланировали астрономическую сумму в рублях…

 

8,5 трлн руб, именно такую сумму Минфин собирается в ближайшие три года пустить на скупку валюты. Так в 2019 году на это дело должно уйти 3,4 трлн руб, в 2020 – 2,74 трлн руб, и в 2021 – 2,35 трлн руб.

 

Кстати для сравнения, указ нашего верховного главнокомандующего, согласно которого мы должны все начать жить лучше, предполагает направить на эти цели 3,9 трлн руб. Чтобы эти деньги появились в казне, нам повышают НДС и пенсионный возраст кстати…

 

Конечно же сразу возникает вопрос, поркуа на хуа такие телодвижения?

 

У Минфина своя тактика. Скупая валюту, он будет поддерживать слабый рубль. Что в свою очередь ограничит возможности россиян в покупке импорта и поддержит отечественного производителя. Также эти действия должны стимулировать развитие конкурентоспособности в отраслях, не связанных с нефтью…

 

План очень хитрый! Но вот суждено ли ему сбыться? Минфин предполагает, что все эти три года нефть будет стабильно держаться выше 40 $ за бочку. Но как известно у рынка есть свои законы, и поэтому не факт, что нефть будет стоить именно столько. И что тогда будет со всеми этими планами?

 

Другой момент, это рубль. Данная стратегия подразумевает что национальная валюта таки будет в динамике слабее. А тогда какой смысл в таких количествах скупать валюту? Чтобы потом продать дешевле? Ну да ладно, хватит кошмарить рубль, а то все пишу, что он упадет, а он все никак…

 

Но дорогие друзья, вы все равно не хотите вникать в суть происходящего, но тем не менее задумайтесь, деньги на скупку валюты есть, а на пенсии нет, и поэтому повышают пенсионный возраст.

 

И еще интересно как у нас будет развиваться не нефтяной сектор экономики, если деньги вместо инвестиций будут опять же идти на скупку валюты?

 

И еще вопросов много… Но как ни крути, а валюту прикупить не помешает, пока она еще есть в обменниках...

 

Алексей Колос

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы и кризис   Теги Экономика
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