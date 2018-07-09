Чего ожидать, если Саудовская Аравия согласится на дешевую нефть?

На рынке нефти стали все больше стало появляться новостей, которые говорят о том, что котировки в любой момент могут начать свое движение вниз.
Сначала Трамп разразится очередным твитом, что нефть должна слишком дорогая. Саудовская Аравия после этого оперативно объявила о скидках на свою нефть.
Но это еще не все. Другая негативная новость для нефти также исходит от Саудитов, и она куда более медвежья для котировок черного золота…
Все очень просто, Саудиты отказались от идеи приватизации своей крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Saudi Aramco. И это на самом деле плохо.
Вся игра, которую затеяла ОПЕК, по сокращению объемов добычи нефти, имела цель сделать стоимость нефти дороже. И она успешно достигнута. Но Саудиты хотели убить сразу двух зайцев. Они также хотели продать 5% акций Saudi Aramco. И в одном из своих постов я уже про это писал.
Цена вопроса была 200 млрд $, которые должны били пойти на инвестиции и экономические реформы Саудовского Королевства. Но что-то не срослось…
Акции планировалось разместить на американских биржах. Но амеры в таком случае сговор ОПЕК могли назвать манипуляциями на рынке, и применить карательные меры, в виде своего любимого инструмента экономических санкций.
Потом вся надежда была на Китай, который пытается максимально уйти от доллара, и скупает по всему миру реальные производственные активы. Но и тут амеры нагадили. Они начали с Китаем торговые войны. Китайцам мало того теперь не до покупки, им еще и такие высокие цены на нефть не нужны. Они конечно могли бы купить долю в Saudi Aramco, но гораздо дешевле…
И совсем Саудитов добил тот факт, что при размещении акций на американских биржах, им пришлось бы сделать прозрачной всю финансовую отчетность Saudi Aramco … То есть акционеры должны знать куда и кому пойдут их денежки, а такая прозрачность королевской семье мягко говоря вообще не нужна.
Если раньше размещение акций Saudi Aramco несколько раз откладывалась, то теперь от этой затеи полностью отказались.
То есть стимулов у Саудитов бороться за дорогую нефть особо и нет. Они конечно пострадают, если нефтяные котировки упадут, но они это легко перекроют увеличением добычи своей нефти. Тем более их об этом просил сам Трамп!
И еще маленький нюанс, опустив немножечко нефть, Саудиты нанесут экономический урон по своему геополитическому врагу Ирану… Так что на рынке нефти наступает сезон распродаж…
Алексей Колос
Лидер США Дональд Трамп не единожды акцентировал внимание на своей склонности к агрессивной политике...
На небольшом острове у берегов Африки, под названием Сан-Томе и Принсипи, возвышается вулканическая ...
Приходит мужик в магазин "Запчасти", спрашивает:
- Есть запчасти на Ниву?
- Есть, что конкретно надо?
- Ну, там, ...проволока, изолента...
- Есть конечно. Странная у вас Нива. Запчасти от УАЗа подходят...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.