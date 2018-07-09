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Чего ожидать, если Саудовская Аравия согласится на дешевую нефть?

Понедельник, 09 Июля 2018 15:57
Чего ожидать, если саудиты согласятся на дешевую нефть? Фото из открытых источников

На рынке нефти стали все больше стало появляться новостей, которые говорят о том, что котировки в любой момент могут начать свое движение вниз.

 

Сначала Трамп разразится очередным твитом, что нефть должна слишком дорогая. Саудовская Аравия после этого оперативно объявила о скидках на свою нефть.

 

Но это еще не все. Другая негативная новость для нефти также исходит от Саудитов, и она куда более медвежья для котировок черного золота…

 

Все очень просто, Саудиты отказались от идеи приватизации своей крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Saudi Aramco. И это на самом деле плохо.

 

Вся игра, которую затеяла ОПЕК, по сокращению объемов добычи нефти, имела цель сделать стоимость нефти дороже. И она успешно достигнута. Но Саудиты хотели убить сразу двух зайцев. Они также хотели продать 5% акций Saudi Aramco. И в одном из своих постов я уже про это писал.

 

Цена вопроса была 200 млрд $, которые должны били пойти на инвестиции и экономические реформы Саудовского Королевства. Но что-то не срослось…

 

Акции планировалось разместить на американских биржах. Но амеры в таком случае сговор ОПЕК могли назвать манипуляциями на рынке, и применить карательные меры, в виде своего любимого инструмента экономических санкций.

 

Потом вся надежда была на Китай, который пытается максимально уйти от доллара, и скупает по всему миру реальные производственные активы. Но и тут амеры нагадили. Они начали с Китаем торговые войны. Китайцам мало того теперь не до покупки, им еще и такие высокие цены на нефть не нужны. Они конечно могли бы купить долю в Saudi Aramco, но гораздо дешевле…

 

И совсем Саудитов добил тот факт, что при размещении акций на американских биржах, им пришлось бы сделать прозрачной всю финансовую отчетность Saudi Aramco … То есть акционеры должны знать куда и кому пойдут их денежки, а такая прозрачность королевской семье мягко говоря вообще не нужна.

 

Если раньше размещение акций Saudi Aramco несколько раз откладывалась, то теперь от этой затеи полностью отказались.

 

То есть стимулов у Саудитов бороться за дорогую нефть особо и нет. Они конечно пострадают, если нефтяные котировки упадут, но они это легко перекроют увеличением добычи своей нефти. Тем более их об этом просил сам Трамп!

 

И еще маленький нюанс, опустив немножечко нефть, Саудиты нанесут экономический урон по своему геополитическому врагу Ирану… Так что на рынке нефти наступает сезон распродаж…

 

Алексей Колос

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы и кризис   Теги Нефть последние новости сегодня
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