«Болгарский поток»: быть или не быть?

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Завершив укладку первой нитки «Турецкого потока» и начав строительство второй (каждая мощностью 15,75 млрд кубометров в год), «Газпром» превратился в богатенького дядю, за благосклонность которого конкурируют бедные племянники, отталкивая друг друга локтями. Первая ветка предназначена исключительно для Турции. А вот со второй полной ясности пока нет.

Точнее, известно только одно: газ из нее пойдет в Европу. Но через какие страны — вопрос.

Поначалу планировался маршрут Турция — Греция — Италия (проект «Посейдон»). Однако после недавнего визита в Москву и переговоров на высшем уровне двух первых лиц из Софии появился второй вариант: Турция — Болгария в сторону австрийского Баумгартена.

Ни Россия, ни Турция против болгарской просьбы не возражают, однако «Газпром» пока не определился, какому маршруту отдать предпочтение. Мы же помним, что болгары могут отказаться от выгодных проектов в самый последний момент. Вечно на них кто-то давит, а мы отдуваемся. Судись потом с ними, как будто больше нечем заняться.

Пока вроде настроены решительно.

— Болгария уже располагает всей необходимой инфраструктурой, поэтому необходимости в финансировании дополнительных сооружений нет, — цитируют «Известия» премьера Бойко Борисова. — Помимо этого, в связи с проектом «Южный поток» уже была проведена экспроприация всей недвижимости, расположенной в зоне строительства. Остается только найти правильную административную формулу, над чем сейчас работают не только коллеги и друзья в Брюсселе, но и в Сербии, Македонии, Венгрии и Австрии. Мы приближаемся к решению этой задачи.

Бог в помощь, как говорится. Пусть стараются. Нам спешить особо некуда.

Но обратите внимание на пикантную деталь: оказывается, чтобы расчистить путь почившему в бозе «Южному потоку», болгарские власти успели даже недвижимость у сограждан отнять. Но все равно легли под ЕС и США и отказались от 400 млн долларов в год. И дома людям не вернули. Признаться, я этого не знал.

Согласитесь, неплохое складывается положение — газопровода еще нет, а за газ уже идет борьба. Собственно, именно в конкуренции потребителей суть диверсификации путей доставки. Именно этого мы и добиваемся уже столько лет.

Однако справедливости ради отмечу, что тех потоков, о которых известно, — маловато. В прошлом году в Европу и Турцию было продано 192 млрд кубометров. И продажи, судя по последним тенденциям, будут расти. Если же сложить все потоки в обход Украины (а только о ней и речь), которые сегодня строятся или действуют, то их совокупная мощь составит 191 млрд кубометров:

● «Северный поток – 1» — 55 млрд кубометров;

● «Северный поток – 2» — 55 млрд кубометров;

● Газопровод «Ямал — Европа» – 1 — 33 млрд кубометров;

● «Турецкий поток» — 31,5 млрд кубометров;

● «Голубой поток» — 16 млрд кубометров;

То есть, впритык. Учтем также, что на проектную мощность они будут выводиться несколько лет, а это означает, что примерно до середины двадцатых годов без Украины нам не обойтись, что бы нам ни говорил Алексей Миллер.

Но и после ввода в эксплуатацию всех выше названных потоков мы будем вынуждены пользоваться украинским транзитом, поскольку аппетиты Европы и Турции явно растут. Если мы не озаботимся строительством дополнительных обходных путей. Например, увеличив мощность белорусского направления или проложив «Северный поток – 3» той же пропускной способностью, что и предыдущие два. О чем уже были вбросы.

И они неслучайны — мы намекаем странам по берегам Черного моря на то, что готовы укладывать трубы и дальше.

Мне представляется, что подлинная диверсификация — это строительство «Болгарского потока» мощностью 63 млрд кубометров. Именно такой была мощность «Южного потока», однако от этого названия, подозреваю, в «Газпроме» всех бросает в дрожь.

Тогда точно хватит на пару десятков лет. Ни Турция, ни Германия ни, тем более, Белоруссия не должны себя чувствовать монополистами. После Украины нам бы не хотелось даже намека на диктат, подобный тому, что мы испытываем от Великой транзитной державы.

Разумеется, это лишь мои предположения и, можно сказать, мечта. В противном случае новой Великой транзитной державой придется делать Германию, а я не уверен, что рано или поздно немцы не захотят воспользоваться своей монополией.

Впрочем, через двадцать лет, глядишь, и Украина поумнеет. Перестанет воспринимать свои транзитные обязанности как одолжение России и Европе и поймет, наконец, что это манна небесная, счастье, за которое нормальные страны бьются из последних сил.

Павел Шипилин