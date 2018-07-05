Четверг 05 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Финансы и кризис» «Болгарский поток»: быть или не быть?

«Болгарский поток»: быть или не быть?

Четверг, 05 Июля 2018 08:10
«Болгарский поток»: быть или не быть? Фото из открытых источников

Завершив укладку первой нитки «Турецкого потока» и начав строительство второй (каждая мощностью 15,75 млрд кубометров в год), «Газпром» превратился в богатенького дядю, за благосклонность которого конкурируют бедные племянники, отталкивая друг друга локтями. Первая ветка предназначена исключительно для Турции. А вот со второй полной ясности пока нет. 

 

Точнее, известно только одно: газ из нее пойдет в Европу. Но через какие страны — вопрос. 

 

Поначалу планировался маршрут Турция — Греция — Италия (проект «Посейдон»). Однако после недавнего визита в Москву и переговоров на высшем уровне двух первых лиц из Софии появился второй вариант: Турция — Болгария в сторону австрийского Баумгартена. 

 

Ни Россия, ни Турция против болгарской просьбы не возражают, однако «Газпром» пока не определился, какому маршруту отдать предпочтение. Мы же помним, что болгары могут отказаться от выгодных проектов в самый последний момент. Вечно на них кто-то давит, а мы отдуваемся. Судись потом с ними, как будто больше нечем заняться. 

 

Пока вроде настроены решительно. 

 

— Болгария уже располагает всей необходимой инфраструктурой, поэтому необходимости в финансировании дополнительных сооружений нет, — цитируют «Известия» премьера Бойко Борисова. — Помимо этого, в связи с проектом «Южный поток» уже была проведена экспроприация всей недвижимости, расположенной в зоне строительства. Остается только найти правильную административную формулу, над чем сейчас работают не только коллеги и друзья в Брюсселе, но и в Сербии, Македонии, Венгрии и Австрии. Мы приближаемся к решению этой задачи.

 

Бог в помощь, как говорится. Пусть стараются. Нам спешить особо некуда. 

 

Но обратите внимание на пикантную деталь: оказывается, чтобы расчистить путь почившему в бозе «Южному потоку», болгарские власти успели даже недвижимость у сограждан отнять. Но все равно легли под ЕС и США и отказались от 400 млн долларов в год. И дома людям не вернули. Признаться, я этого не знал. 

 

Согласитесь, неплохое складывается положение — газопровода еще нет, а за газ уже идет борьба. Собственно, именно в конкуренции потребителей суть диверсификации путей доставки. Именно этого мы и добиваемся уже столько лет. 

 

Однако справедливости ради отмечу, что тех потоков, о которых известно, — маловато. В прошлом году в Европу и Турцию было продано 192 млрд кубометров. И продажи, судя по последним тенденциям, будут расти. Если же сложить все потоки в обход Украины (а только о ней и речь), которые сегодня строятся или действуют, то их совокупная мощь составит 191 млрд кубометров: 

 

● «Северный поток – 1» — 55 млрд кубометров;

● «Северный поток – 2» — 55 млрд кубометров;

● Газопровод «Ямал — Европа» – 1 — 33 млрд кубометров;

● «Турецкий поток» — 31,5 млрд кубометров;

● «Голубой поток» — 16 млрд кубометров;

 

То есть, впритык. Учтем также, что на проектную мощность они будут выводиться несколько лет, а это означает, что примерно до середины двадцатых годов без Украины нам не обойтись, что бы нам ни говорил Алексей Миллер. 

 

Но и после ввода в эксплуатацию всех выше названных потоков мы будем вынуждены пользоваться украинским транзитом, поскольку аппетиты Европы и Турции явно растут. Если мы не озаботимся строительством дополнительных обходных путей. Например, увеличив мощность белорусского направления или проложив «Северный поток – 3» той же пропускной способностью, что и предыдущие два. О чем уже были вбросы. 

 

И они неслучайны — мы намекаем странам по берегам Черного моря на то, что готовы укладывать трубы и дальше.

 

Мне представляется, что подлинная диверсификация — это строительство «Болгарского потока» мощностью 63 млрд кубометров. Именно такой была мощность «Южного потока», однако от этого названия, подозреваю, в «Газпроме» всех бросает в дрожь. 

 

Тогда точно хватит на пару десятков лет. Ни Турция, ни Германия ни, тем более, Белоруссия не должны себя чувствовать монополистами. После Украины нам бы не хотелось даже намека на диктат, подобный тому, что мы испытываем от Великой транзитной державы. 

 

Разумеется, это лишь мои предположения и, можно сказать, мечта. В противном случае новой Великой транзитной державой придется делать Германию, а я не уверен, что рано или поздно немцы не захотят воспользоваться своей монополией.

 

Впрочем, через двадцать лет, глядишь, и Украина поумнеет. Перестанет воспринимать свои транзитные обязанности как одолжение России и Европе и поймет, наконец, что это манна небесная, счастье, за которое нормальные страны бьются из последних сил. 

 

 

Павел Шипилин

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Финансы и кризис   Теги энергетика
Главное за сутки
Скотленд-Ярд: пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком" Скотленд-Ярд: пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком" Мужчину и женщину в английском городе Эймсбери отравили тем же веществом, что и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, то есть заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил…
Порошенко заявил, что князь Владимир крестил Украину Порошенко заявил, что князь Владимир крестил Украину Петр Порошенко в интервью сербскому каналу РТС заявил, что 28 июля в стране намерены отмечать 1030-летие Крещения Украины. "28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана…
"Натали Турс" предложит клиентам компенсации "Натали Турс" предложит клиентам компенсации Туроператор "Натали Турс" с 5 июля предложит клиентам механизмы компенсации, сказал на пресс-конференции президент компании Владимир Воробьев. В среду, 4 июля, один из крупнейших российских туроператоров сообщил, что аннулирует все…
Читайте также
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские? Сразу уточню: к сюжетам наподобие пушкинской «Пиковой дамы» данная статья отношения не имеет. Речь пойдёт не об игральных, а о географических картах. На них иногда можно прочесть истории куда более…
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Почётные наименования, которые присвоил одиннадцати российским воинским формированиям Владимир Путин, это просто праздник какой-то. Праздник издевательства над евроукрами и поляками, потому что почётные наименования эти – ну просто очень говорящие.…
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда Военные силы США и НАТО абсолютно не устраивает тот факт, что в результате событий 2014 года в Украине Крымский полуостров перешел в состав России. Потому они нацелились на другую стратегически…
Тема дня
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?

Ближайший саммит организации Североатлантического Альянса, который должен состояться в Брюсселе 12 и...

Фото
Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс

Национальный парк Эверглейдс является одним из крупнейших и наиболее известных парков США.   Также...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

А подписала бы Дания разрешение на строительство "Северного потока-2", глядишь, и в четвертьфинале ЧМ-2018 сейчас бы играла.

Еще »
Самые популярные материалы
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда
Путин готовится разыграть «американскую карту» Путин готовится разыграть «американскую карту»
Ученые узнали, как перепрограммировать мозг Ученые узнали, как перепрограммировать мозг
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Материалы по теме
Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной
Петросян прокомментировал озлобленность Кикабидзе на СССР Петросян прокомментировал озлобленность Кикабидзе на СССР
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией
Америка уже наметила цели на территории Крыма Америка уже наметила цели на территории Крыма
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.