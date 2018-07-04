Газовые потоки в Европу пойдут мимо Украины

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Дания, как и ожидалось, не выдала разрешение на укладку труб второй очереди «Северного потока» через свои территориальные воды. На что не имела правовых оснований, поскольку газопровод строится в строгом соответствии с законодательством Евросоюза. Копенгаген попытался изменить процесс выдачи разрешения, передав дело из профильного министерства в МИД, но сделано это было уже после получения заявки. Закон обратной силы не имеет, а значит, компания Nord Stream 2 AG, скорее всего, выиграет суд, если захочет наказать Данию.

Это, так сказать, фон. Не будем забывать, что Дания сама в свое время просила уложить трубы в своих территориальных водах, чтобы получать плату за транзит. Однако под давлением американцев (это не особо скрывается) изменила решение.

Впрочем, Украина наверняка думает, что приложила руку к этом отказу. Во всяком случае премьер-министр Владимир Гройсман участвовал в пресс-конференции, на которой об этом объявил его коллега Ларс Лёкке Расмуссен.

На самом деле это не совсем так. Дания старается дружить со всеми: и с США, и с Евросоюзом, и даже с ничего не значащей Украиной.

Строительство «Северного потока – 2» датское стремление ни с кем не ссориться не остановит. План «Б» давно готов — остров Борнхольм будет обойден с севера, а трубы уложат в шведских водах. Есть и план «В» — уложить трубы южнее, в международных водах королевства, на которые распространяются мягкие требования.

«Дания заявила о намерении задержать строительство “Северного потока – 2”. Для проекта это почти безвредно: обход датских вод удлинит трубу на 10–12 миль. Небольшое удорожание компенсируется отсутствием “платы за дно” Копенгагену, — заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. — Датский демарш — это в первую очередь свидетельство резкого падения влияния в ЕС Германии и лично Меркель, которая за “Северный поток – 2”. Раньше датчане бы не посмели».

Вот как спорные зоны выглядят на карте:

Мне кажется, Вячеслав Никонов неправ: дело не в снижении авторитета канцлера ФРГ. Все наоборот: если бы Дания выдала разрешение, это и был бы демарш — прямое неподчинение сюзерену. Поэтому Ларс Лёкке Расмуссен завил, что не может самостоятельно решить вопрос с выдачей разрешения, и предложил вынести обсуждение этого проекта на общеевропейский уровень.

Подальше от Копенгагена, короче.

Тем не менее мне кажется, что Дания еще немного посопротивляется, сымитирует напряжение ума и острую дискуссию, а потом сдастся и выдаст разрешение. Неловко оставаться самым преданным вассалом среди тех, кто уже вышел из-под властной длани Вашингтона. Во всяком случае все ее соседи — Финляндия, Швеция и Германия, выдавшие разрешение на строительство, ― продемонстрировали строптивость.

В общем, забавно будет понаблюдать, какой вариант ответа на сакраментальный вопрос принца датского «быть или не быть?» выберут его потомки.

Однако я хочу напомнить еще об одном газопроводе, который почему-то оказался на периферии внимания Киева, — о «Турецком потоке». Здесь все идет по плану: завершена укладка труб первой очереди и получено разрешение на вторую. Предложу небольшую арифметическую задачу.

Мощность давно построенного «Голубого потока» — 16 млрд кубометров в год. Но в прошлом году Турция закупила у нас 29 млрд кубов. Как вы думаете, по какой трубе к ней пришел газ?

Уверен, что вы догадались: по украинской. То есть после того как войдет в эксплуатацию первая очередь «Турецкого потока» мощностью 16 млрд кубометров в год, нэнька лишится этого объема транзита. А когда заработает вторая очередь (еще 16 млрд) для европейских потребителей, то потери удвоятся.

Киев с упоением уговаривает американцев объявить санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2», забывая, что Турция подкладывает ей большую пилюлю: с 2020 года укроГТС совершенно точно недосчитается трети, а может, и половины транзита из-за «Турецкого потока».

Не исключено, что в стан зрадников перейдет и Болгария — если вдруг примется решительно отстаивать свой суверенитет в Брюсселе и поставит вопрос ребром. София очень хочет возобновить «Южный поток» хотя бы в уполовиненном виде. И я бы не сбрасывал ее со счетов окончательно.

Очень хочется достроить потоки и забыть о взбалмошной Украине навсегда. Ну ладно, не навсегда — до тех пор, пока не поумнеет.

Павел Шипилин