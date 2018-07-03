Повышение НДС в России. Что нужно знать?

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С 2004 года основной ставкой НДС в России является ставка 18% (п. 11 Федерального закона от 07.07.2003 № 117-ФЗ). Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает возвращение к применявшейся до 01.01.2014 ставке НДС 20%.

НДС подняли до 20: что это значит?

Оговоримся, что о повышении НДС в 2018 году речи не идет. А потому возникающие у бухгалтеров вопросы, аналогичные такому — «НДС 20 процентов в каких случаях в 2018 году применяется» — безосновательны.

И даже о будущем повышении ставки НДС как о свершившемся факте говорить пока нельзя, ведь законопроект только внесен в Госдуму. В то же время разработка законопроекта Правительством РФ дает понять, что он с большой вероятностью пройдет Госдуму без лишних проволочек.

И многочисленные петиции против повышения НДС до 20 % вряд ли изменят наиболее вероятный исход.

НДС 20 % когда введут?

Один из главных вопросов, которые возникают по законопроекту – когда повысят НДС до 20 процентов?

Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает, что повышение НДС до 20 % вместо 18% произойдет с 01.01.2019. То есть применяться она будет, в частности, к отгрузкам товаров, совершенным с указанной даты, равно как и к полученным после нее авансам.

Переход к ставке НДС 20 процентов будет предусматривать и изменение расчетной ставки. Так, при получении авансов в счет предстоящей реализации вместо ставки 18/118 будет применяться ставка 20/120.

Чем грозит повышение НДС до 20 %?

Поскольку НДС – налог косвенный, его увеличение ощутят на себе конечные потребители. В то же время нужно учитывать, что законопроект не предусматривает изменение в налогообложении товаров по иным ставкам. И в частности, по ставке 10%. И потому, как отмечают в Совете Федерации РФ, потребители «жизненно важных продуктов питания, медицинских услуг и других защищенных, чувствительных статей для населения» не должны ощутить 2%-ный рост ставки НДС.

С другой стороны, повышение ставки НДС, как прогнозирует Минфин, даст федеральному бюджету дополнительные 620 млрд.рублей ежегодно, начиная с 2019 года.

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