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Американские конгрессмены назвали срок дефолта США

Понедельник, 25 Июня 2018 14:47
Американские конгрессмены назвали срок дефолта США Фото из открытых источников

Государственный долг США, который уже превысил двадцать один триллион долларов (!), огромным грузом нависает над чахнущей американской экономикой, с каждым днем приближая ее окончательный крах.

 

О скором начале масштабнейшего бюджетного кризиса в США свидетельствует целый ряд заявлений, сделанных американскими конгрессменами.

 

По их словам, кризис начнется уже менее, чем через десять лет, то есть очень скоро, если оценивать ситуацию в геополитических мерках.

 

Дефицит бюджета загоняет экономику США в пропасть, из которой она, как предполагают многочисленные эксперты, уже не сможет выбраться.

 

Есть мнение, что даже в том случае, если американские власти предпримут какие-то сверхусилия, из ловушки, куда экономика США загнала себя сама, уже невозможно выбраться.

 

Долг, который не обеспечен вообще ничем кроме громких слов и обещаний — это бомба, которую американское федеральное правительство "проглотило" уже давно.

 

Но до недавнего времени этому самому федеральному правительству удавалось справляться с негативными последствиями столь разрушительной экономической политики.

 

Долг растет, но денежный "станок", не выключаемый ни на минуту, позволяет сдерживать последствия. Однако кризис постоянно маячит на горизонте, заставляя влиятельных инвесторов относиться к американской валюте со все большим опасением.

 

Проблему, как уверены конгрессмены, нужно решать самым оперативным образом, потому что если продолжать действовать в том же русле, то уже через десять лет начнется кризис, который экономика США не переживет.

 

Фактически это будет подразумевать крах американского государства в его нынешнем виде, а вместе с ним и крах западной экономической модели с последующими непредсказуемыми событиями.

 

"Мы уверенным шагом подходим к пропасти, за которой ничего нет. Самое страшное во всей этой истории — так называемый "эффект колеи", который мы, судя по всему, испытываем на себе в полной мере уже сейчас. То есть, проблема не может решиться в существующих рамках, а рамки не могут быть изменены, так как на нас давят долговые обязательства", — заявил накануне конгрессмен-республиканец Энди Биггс.

 

Если к 2026 году проблема не будет решена хотя бы частично, то Соединенным Штатам Америки не останется ничего, кроме как объявить дефолт. Хотя нет, останется — власти США могут повысить налоги, однако этот шаг скажется на экономике ничуть не лучшим образом.

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Колесников Андрей Опубликовано в Финансы и кризис   Теги дефолт США
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