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Пенсионная реформа или кто разбогатеет на пенсионных миллиардах россиян

Пятница, 22 Июня 2018 15:23
Пенсионная реформа или кто разбогатеет на пенсионных миллиардах россиян Фото из открытых источников

Следом за повышением пенсионного возраста правительство Дмитрия Медведева объявило об «обнулении» пенсионных баллов, которые люди копили с 2015 года. А это сотни миллиардов рублей, которые копились на накопительных счетах в надежде на будущую пенсию.

 

Профсоюзы «против», а бизнес еще не определился

 

Озвучив самый непопулярный шаг грядущей пенсионной реформы — резкое повышение пенсионного возраста (для мужчин на пять лет, а для женщин на восемь лет) — правительство продолжает «дозированно» выдавать все новые предложения. Конечно, кажущиеся уже менее революционными.

 

Законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года, одобренный правительством на заседании 14 июня (в день старта Чемпионата мира по футболу), уже внесли на рассмотрение Госдумы.

 

16 июня законопроект рассматривался на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На заседании председатель Федерации независимых профсоюзов россии (ФНПР) Михаил Шмаков и другие профсоюзные лидеры выступили категорически против повышения пенсионного возраста. А представители работодателей (их интересы отстаивает председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин) потребовали предоставить полные расчеты, на основе которого был разработан законопроект.

 

Но все это не помешало правительству направить спорный документ в Госдуму. Ведь как объяснил премьер-министр Дмитрий Медведев, законопроект продиктован самой демографической ситуацией: население стареет, доля работающих граждан все меньше. Права на получение пенсии ежегодно получают дополнительно полтора миллиона человек, в то время число трудоспособных граждан пропорционально сокращается на 400 тысяч человек.

 

Соответственно, чтобы выплачивать пенсии нужно все больше средств: дефицит Пенсионного фонда на нынешней год правительство оценивает в 265 млрд. рублей). Поддерживать такой уровень у правительства, видимо, больше нет возможности, поэтому реформу решили начать прямо через полгода. Правда, с переходным периодом: для мужчин он продлится до 2028 года (по полгода за год), а для женщин — до 2034 года (по четыре месяца за каждый год «дополнительного» выхода на пенсию).

 

Бочка дегтя и ложка меда «от Голиковой»

 

Сразу же после внесения законопроекта вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует «социалку», пообещала разработать некую «новую инфраструктуру для пенсионных накоплений» тех россиян, кто уже копят на будущую пенсию. Что это будет за инфраструктура, непонятно.

 

Возможно, речь идет о концепции «Индивидуального пенсионного капитала» (ИПК), которую обсуждают в Минфине и Центробанке уже два года: суть ее в том, чтобы обязательные взносы со стороны работодателя в Пенсионный фонд РФ поэтапно заменить на добровольные взносы самих работников (при этом они будут частично софинансироваться работодателем).

 

По предварительным, и очень осторожным оценкам, внедрение системы ИПК позволило бы привлечь в пенсионную систему дополнительно 10 трлн. рублей в ближайшее десятилетие. Это при том, что для обеспечения всех российских пенсионеров требуется сумма в 7 трлн. рублей (из этой суммы только половина покрывается за счет обязательных отчислений работодателей).

 

Другое предложение Голиковой было более конкретным: как заявила вице-премьер, правительство вынуждено будет отказаться от «балльной» пенсионной системы, которая была введена в 2015 году (после «заморозки» пенсионных накоплений россиян).

 

Оказалась в бочке дегтя и ложка меда от Голиковой: она твердо пообещала, что в 2019 году пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 12 тысяч рублей. Просто хочется расплакаться от умиления при таких цифрах. Интересно, сама бы Голикова заметила бы прибавку к своей зарплате в тысячу рублей? Кстати, как говорится, обещать — не значит жениться…

 

Жаворонков: спасение — только в личных инвестициях!

 

Своим мнением о грядущей пенсионной реформе со «Свободной прессой» поделился старший научный сотрудник Института экономической политики, член совета фонда «Либеральная миссия» Сергей Жаворонков:

 

 — Сергей Владимирович, необходимость резкого повышения пенсионного возраста правительство объясняет демографическими причинами: мол, пенсионеров все больше, а работающих все меньше.

 

— Замечу, что повышение пенсионного возраста произойдет, скажем так, для простого народа. А вот привилегированные слои — сотрудники МВД, ФСБ, прокуратуры, военные, спасатели — по-прежнему смогут выходить на пенсию по выслуге лет досрочно, в значительно более молодом возрасте.

 

На мой взгляд, пока у последнего человека в погонах возраст выхода на пенсию не приравняют к среднероссийскому, пока не будет исчерпан этот финансовый резерв, повышать пенсионный возраст для всего населения нельзя!

 

— А как вы оцениваете предложение Голиковой отменить еще и пенсионные «баллы»?

 

— Я вам напомню, что так называемая «заморозка» накопительных пенсий оправдывалась тем, что их отдадут пенсионными «баллами» в светлом будущем. Наше правительство действует как Ходжа Насреддин, когда обещал падишаху за двадцать лет научить ишака говорить. Так за двадцать лет или ишак умрет, или падишах.

 

В общем, эти «замороженные» деньги вам не отдадут! И я не исключаю, что если административная мощь определенных кланов, живущих на закрытых статьях бюджета, окажется выше мощи владельцев крупных, в том числе окологосударственных НПФ, то следующий шаг — это конфискация существующих НПФ. С предложением: мол, на поддержку государства надо инвестировать лишние деньги «добровольно».

 

Правда, поскольку все существующие НПФ олигархические и связаны с влиятельными лицами, вероятность конфискации сбережений все же ниже, чем в случае с накопленным капиталом из ВЭБа — финансиста сочинских олимпиад. Кстати, по итогам 2017 года под 40 млн. человек уже ушли из ВЭБа. При том, что миллионам ежегодно отказывают в выходе под предлогом «неверных запятых» в заявлении.

 

— Большинство работающих людей уже сейчас прикидывают, что либо не доживут до пенсии, либо все равно будут получать от государства копейки. Так что же делать? Давайте совет как опытный экономист.

 

— Самой разумной стратегией поведения в этих условиях, по моему мнению, является индивидуальное инвестирование. Потому что рано или поздно у правительства деньги закончатся, и конец понятен — будут печатать новые.

 

Сейчас немало профессиональных компаний, которые помогут с инвестициями. В конце концов, вкладывайте в валюту, недвижимость, банковские вклады в пределах страхового лимита.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы и кризис   Теги Пенсии
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