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В ожидании мирового экономического кризиса. Эксперты "убрали" Россию из зоны риска

Среда, 13 Июня 2018 09:00
В ожидании мирового экономического кризиса. Эксперты &quot;убрали&quot; Россию из зоны риска Фото из открытых источников

Последний мировой кризис поразил глобальную экономическую систему в 2008-2009 годах. Пока что прогнозы на будущее положительны, но новый бум может случиться в любой момент, уверены во Всемирном банке.

 

Главный экономист банка Шантаянан Девараджан подготовил доклад под названием «Глобальные экономические перспективы». В нем он выражает уверенность, что в скором времени мир ждут сильные потрясения, которые коснутся практически всех. По словам Девараджана, рост ВВП многих стран начал замедляться, а на фоне развертывания торговых войн, а в особенности между США и ЕС, в скором будущем настанет финансовый коллапс.

 

Как отмечает эксперт, рост ВВП даже таких передовых экономик как Китай и Япония будут показывать лишь небольшую положительную динамику. Если же борьба из-за пошлин США перейдет из плоскости пустых угроз к прямым действиям, мир ожидают поистине печальные последствия. Девараджан отмечает, что пока что ВВП самих Штатов растет, но это не спасет их экономику от последствий необдуманных шагов Дональда Трампа, когда ЕС, Китай, Мексика и другие страны начнут вводить свои ограничения.

 

Однако Россию все негативные последствия, по мнению главного экономиста Всемирного банка, не коснутся. Он отметил, что Москве удалось вдвое сократить дефицит бюджета лишь за 2017 год, на 2018 год ожидается рост ВВП. Кроме того, Россия значительно пополнила золотовалютные резервы и начала стремительно развивать внутреннее производство, делая интересные предложения для инвесторов. 

 

Стоит отметить, что не только представитель Всемирного банка заговорил об ожидающем мир кризисе. Аналогичное заявление сделал лауреат Нобелевской премии в сфере экономики Пол Кругман, который отметил, что нынешняя обстановка схожа с ситуацией перед азиатским кризисом 1998 года, когда фондовые индексы многих стран рухнули на 59%. 

 

Однако все эксперты склоняются к тому, что Россия сможет пережить любой глобальный экономический скачок, так как ей уже удалось в условиях жестких санкций выстроить свою внутреннюю политику так, что заранее обеспечен прирост ВВП и развитие нужных технологий.

 

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Александр Неукропный Опубликовано в Финансы и кризис   Теги экономический кризис Всемирный банк Россия
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