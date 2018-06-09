Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге

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Mk.ru опубликовал статью: «Центробанк увидел в образе жизни молодежи угрозу для пенсионной системы», которая напомнила мне анекдот о старом царе, который учил молодого кузнеца держать свечку.

«В ЦБ РФ увидели проблему в поведении российских граждан в возрасте 18 – 38 лет. Банк России предупреждает о рисках, заложенных в модели поведения молодежи, не склонной к накоплению».

Молодёжь просто учитывает опыт своих родителей, накопления которых систематически превращались в ни что.

«Подорвать устойчивость существующей модели пенсионной системы» способна в среднесрочной перспективе модель поведения родившихся в 1980–2000 годах российских граждан. Об этом предупреждает Банк России в докладе «Основные направления финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов».

Молодые не знают, какой будет пенсионная система, когда придёт время выхода на пенсию. Возможно, к тому времени пенсий вообще не будет.

«В данный момент современная молодежь довольно активно копит деньги, но зачастую высвободившиеся средства расходуются на «получение качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу».

Жизненный опыт показал, люди тратившие деньги в своё удовольствие менее всего пострадали от систематических кризисов.

«В настоящее время на заметный уровень развития вышла экономика совместного пользования, мощный импульс которой дал прогресс в области коммуникаций. Основанная на совместном пользовании модель потребления в итоге может привести к потере необходимости иметь предметы в собственности, что, в свою очередь, может повлиять «на баланс сбережений в экономике и стратегии их накопления населением».

Среди знакомых нет никого, кто бы применял методику совместного пользования, но с точки зрения всемирной борьбы за сохранение окружающей среды перспективная программа.

Поведение молодёжи мне понятно. Свои честно заработанные деньги она может тратить, как угодно, если это не противоречит уголовному кодексу. А вот Центробанку необходимо вспомнить о своих конституционных обязанностях. В соответствии с 75 статьёй конституцией «Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти».

О какой устойчивости и независимости можно говорить, если любой чих в США приводит к лихорадке рубля. При выполнении Центробанком своих конституционных обязанностей, у него не было бы претензий к молодёжи.

Если Центробанк, не формально, заинтересован в том, чтобы молодёжь вкладывала деньги в экономику, а не только в развлечения, он должен выйти с предложением о кредитовании определённых программ под 3% годовых, к правительству России.

К программам должно относиться приобретение жилья у государственной компании, работающей без подрядчиков, получение образования, покупка предметов длительного пользования. К молодёжи я отношусь только формально. Коллектив, в котором я работаю, состоит из 30летних ИТР. Поэтому у них, возможно, есть ещё какие то пожелания.

Лично я хотел бы приобрести «золотые чипированные червонцы». Во время 1000% инфляции от населения шли предложения о введении в России золотого червонца. Народ не понимал, что проблемы были не в экономике, а в задаче по уничтожению России, об этом впоследствии честно сказал Чубайс, поэтому слышал в ответ – введение золотого червонца невозможно по техническим причинам. Невозможно подтвердить его подлинность при обороте в торговле. Сейчас времена изменились. Появились чипы. «Золотой червонец» позволит отказаться от доллара, как средства накопления, потому, что в перспектив золото будет дорожать из-за его дефицита в природе. Доллар ничем не обеспеченный фантик, который с 1989 года, по покупательной способности, обесценился в России в 100 раз. «Рыночный» курс доллара в 1989 году был 1 к 5. За доллар давали пять рублей. 100 поездок на метро. Даже после очередного «подорожания» за один доллар можно проехать в метро всего один раз. К тому же по «индексу Биг Мака» стоимость розового не должна превышать 27 рублей.

Под подушками россиян лежит 90 миллиардов долларов. Если их заменить «золотыми чипированными червонцами», на рынке появиться 90 миллиардов зелёно-розовых и это приблизит стоимость доллара к «индексу Биг Мака». Такой курс не только обрадует многих граждан России, но и позволит закупить технологии и оборудование для 100% импортозамещения по многим позициям.

Александр Уфаев специально для Planet Today