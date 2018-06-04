Китайское "цифровое цунами" - угроза или прогресс?

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Тема «цифровой экономики», «цифрового общества», «цифрового правительства», «цифровых денег», подхваченная ведущими мировыми СМИ акцентируют внимание на тех возможностях, которые открываются перед человечеством в связи с широким внедрением информационно-компьютерных технологий (ИКТ). Нередко рисуются картины светлого будущего, которое не за горами.

Однако в быстром распространении ИКТ есть существенные риски. А именно усиление эксплуатации человека корпорациями, установление жёсткого контроля не только над поведением человека, но и его мыслями. Серьёзным является риск демонтажа остатков национального государства, замены его так называемым цифровым правительством, за которым скрывается мировое правительство, представляющее интересы очень узкой группы людей. Некоторые авторы описывают такое будущее терминами «цифровая диктатура», «электронный концлагерь», «цифровое рабство».

Существует мнение, что эпицентром цифровой революции является Запад, но события последних лет показывают, что в построении цифрового общества лидирует Китай. Официальная идеология в КНР говорит о построении «социализма с китайской спецификой», но на самом деле в стране строится «капитализм с китайской спецификой» (социалистическая риторика – лишь оболочка). Это молодой капитализм (в отличие от английского или даже американского), он создаётся с чистого листа, поэтому использует все новейшие информационные, коммуникационные, социальные технологии. Китайский цифровой капитализм в каком-то смысле может стать моделью для старого западного капитализма.

Китайцы, как выяснилось, более восприимчивы ко многим техническим новациям, чем европейцы или американцы. Так, немцы очень неохотно отказываются от наличных денег, а китаец уже сегодня готов от них полностью освободиться. Молодой китаец, особенно проживающий в крупном городе, даже кредитные и дебетовые банковские карты считает пережитком, предпочитая пользоваться приложениями в мобильном телефоне или планшете. Так, суммарный оборот мобильных платежей в Китае за 2017 год составил около 5,5 трлн. долл.

Для сравнения: в США смартфонами расплатились всего на 112 млрд. долл. (почти в пятьдесят раз меньше, хотя численность населения в США меньше, чем в Китае, лишь в четыре раза). Один из наиболее популярных платёжных сервисов Alipay позволяет китайцу, проживающему в городе, обходиться без кошелька или банковской карты. Он оплачивает со своего мобильного телефона любые услуги и покупки в магазинах. Он может даже на сельскохозяйственном рынке приобрести продукты с помощью телефона, ибо продавцы там тоже технически вооружены.

По многим параметрам развития ИКТ Поднебесная опережает сегодня и США, и страны Старого Света. И развивается этот процесс в плановом порядке. Несколько лет назад в Китае зазвучало словосочетание «система социального кредита» (ССК). Она задумана как система оценки благонадёжности граждан и организаций по различным параметрам с помощью электронных средств массового наблюдения, использующих технологию анализа больших данных (big data). Председатель КНР Си Цзиньпин так объяснил народу суть ССК: «Для борьбы с острой проблемой недостатка доверия нужно крепко взяться за создание системы оценки надёжности, покрывающей все общество. Нужно совершенствовать как механизмы поощрения законопослушных и добросовестных граждан, так и механизмы наказания тех, кто нарушает закон и утратил доверие, чтобы человек просто не осмеливался, просто не мог потерять доверие».

В 2014 году Государственный совет КНР выпустил документ «О планировании строительства системы социального кредита (2014–2020)». В нем выделены следующие аспекты поведения человека, которые должны быть охвачены системой: 1) честность в государственных делах; 2) коммерческая добросовестность; 3) поведение в обществе; 4) судебная история.

Что касается юридических лиц, тут система оценки в рамках ССК воспроизводит модели, апробированные в некоторых странах Запада. Например, в США и Европе такие оценки давно производят кредитные бюро. В тех же США имеются крупные кредитные бюро, где сосредоточена информация о сотнях тысяч коммерческих и иных организаций, хотя бы раз обращавшимися за кредитами в банки. Кредитные бюро ведут также базы данных по физическим лицам, но только по тем, которые пользуются банковскими кредитами.

По части оценок физических лиц Китай является первопроходцем. Китайская ССК предполагает учёт всех граждан, даже тех, кто никогда за кредитами не обращался. А набор оцениваемых параметров (в отличие от западных кредитных бюро) крайне широк. Каждому гражданину присваивается определённый социальный статус, который изменяется в соответствии с начисленными ему баллами за те или иные поступки – от «образцового» до изгоя. Документ «О планировании строительства системы социального кредита» определяет возможные санкции в отношении физических и юридических лиц, которые будут иметь низкие рейтинговые оценки, как и привилегии для тех, кто будет обладать высокими рейтингами. Наборы санкций и привилегий периодически уточняются.

Сейчас, например, для физических лиц с низкими рейтингами предусмотрены следующие санкции: 1) запрет на работу в госучреждениях; 2) отказ в социальном обеспечении; 3) особо тщательный досмотр на таможне; 4) запрет на занятие руководящих должностей в пищевой и фармацевтической промышленности; 5) отказ в авиабилетах и спальном месте в ночных поездах; 6) отказ в местах в дорогих гостиницах и ресторанах; 7) запрет на обучение детей в дорогих частных школах. Это далеко не полный список наказаний, ожидающих нарушителей правил игры. Например, для «проштрафившегося» китайца может быть полностью закрыт доступ к кредитам либо предусмотрены повышенная процентная ставка и особые (более жёсткие) условия обеспечения кредита.

Предполагается, что информация о гражданах будет поступать из муниципальных, правоохранительных, судебных органов, банков, торговых и иных коммерческих организаций в единый информационный центр. Кроме того, информация будет поступать из систем видеонаблюдения. Китайские города опутаны густой сетью камер наблюдения. Страна достигла больших успехов в технике, позволяющей распознавать в толпе человека, попавшего в поле зрения камеры видеонаблюдения.

К реализации проекта подключены восемь крупных китайских частных компаний. Это те компании, которые имеют мощные базы данных по своим клиентам и ведут работы по совершенствованию ИКТ. Среди них выделяются Alibaba и Tencent. Эти компании – лидеры в области финансовых технологий не только в Китае, но и в мире. На сервисы мобильных платежей Alipay и WeChatPay приходится 90% рынка мобильных платежей в Китае. Tencent – владелец мессенджера WeChat, которым пользуются 500 млн человек (данный мессенджер позволяет не только обмениваться текстовой, аудио- и видеоинформацией, но и осуществлять денежные транзакции). Alibaba – крупнейшая платформа интернет-торговли (годовой объём продаж более 23 млрд. долл.), которой пользуются 448 млн китайцев.

Поступающая в единый центр информация обрабатывается с помощью технологии big data. На выходе – персональный рейтинг китайца, находящийся в открытом доступе и меняющийся в режиме online. Базовый рейтинг, равный 1000 баллов, присваивается каждому попадающему в систему гражданину. Когда ССК заработает на полную мощность, его будет получать каждый только что родившийся младенец. В момент смерти каждый китаец также будет иметь рейтинг, от которого будет зависеть, как человека проводят в последний путь.

Рейтинговые маркировки граждан будут примерно такими же, какими сегодня пользуются мировые рейтинговые агентства Standard & Poors, Moody's, Fitch, оценивающие финансовое положение государств. Если у человека рейтинг выше 1050 баллов, он маркируется как ААА. При 1000 баллов – АА. А если у человека менее 900 баллов, его переводят в группу В. Если рейтинг опускается ниже 849 баллов, человеку присваивают знак С.

Конченными людьми оказываются те, у которых рейтинг ниже 599 баллов. Это изгои, они получают клеймо в виде буквы D. Таким людям не дадут кредитов, не продадут билета на самолёт, их не примут на многие виды работы. Без залога они не смогут получить в аренду ни автомобиль, ни даже велосипед.

Сознательный китаец может наращивать свой исходный рейтинг «правильным» поведением, которое помимо всего предусматривает доносительство. Гражданину, сообщившему в инстанции о «неправильном» поведении соседа или коллеги по работе, присваиваются дополнительные баллы. Недонесение о «неправильном» поведении ближнего квалифицируется как «пособничество» и «попустительство» и будет караться штрафом в виде вычета баллов рейтинга.

Китаец, стремящийся повысить свой рейтинг, должен разбираться, с кем ему следует общаться, а с кем – нет. Так, если он вступит в контакт с человеком, имеющим клеймо D, то рискует понизить свой рейтинг. А если общение гражданина с человеком из группы D будет иметь регулярный характер, такой гражданин сам может угодить в категорию изгоев.

Согласно плану, система должна быть внедрена в Китае повсеместно к 2020 году после пилотных испытаний. Реализация проекта началась в 2016 году под лозунгом «Обеспечить достойных доверия людей преимуществами во всём и ограничить во всём тех, кто доверия не заслуживает». ССК проходит окончательное тестирование в нескольких десятках городов. Самым известным из них является Жунчэн (провинция Шаньдун) с населением 670 тысяч жителей. В этом городе единый информационный центр собирает данные из 142 учреждений, анализируя 160 тысяч различных параметров. Для тех, кто уже попал в базы данных ССК, с 1 мая 2018 г. вступила в силу система штрафов и преференций. В прошлом месяце китайцы, получившие клеймо в виде буквы D, уже лишились доступа к самолётам и комфортабельным скорым поездам.

Мир, затаив дыхание, следит за тем, как в Китае создаётся «система социального кредита». Через два года система охватит всю Поднебесную. Кто-то следит за этим проектом, рассчитывая использовать китайский опыт в своих странах, а кто-то с тревогой размышляет о том, что в Поднебесной осуществляется антиутопия Джорджа Оруэлла.

Валентин Катасонов

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