Европа готова открыть "второй фронт" экономической войны с США

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Экономический "гнет" порядком поистрепал нервы европейских политиков. Надеяться на понимание или здравый смысл президента Соединенных Штатов Дональда Трампа им не приходится, поэтому все чаще из уст европейских лидеров начали звучать откровенные угрозы в адрес Америки. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз готов выступить единым фронтом, если США введут пошлины на сталь и алюминий для поставщиков из Европы, сообщает агентство France-Presse.

По словам канцлера, страны ЕС готовы «решительно ответить». Она подчеркнула, что ограничительные меры президента США Дональда Трампа «не отвечают правилам Всемирной торговой организации». Тема пошлин стала одной из главных во время визитов Меркель и Макрона в США. Встреча Трампа и Макрона прошла успешно, однако, по всей видимости, договориться об исключительных условиях для стран ЕС так и не удалось.

Напомним, 23 марта США ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 июня получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.

В случае, если отсрочка не будет пролонгирована, США повысят пошлины, открыв тем самым второй фронт войны. Ранее Трамп инициировал торговое противостояние с Китаем, в рамках которого были введены взаимные ограничительные меры.

Как отмечали авторы издания Bloomberg, своими действиями Трамп «толкает мир в руки Путина», так как президент США со всеми конфликтует, не оставляя возможности для переговоров. «После нескольких лет санкций в отношении Украины, которые Макрон поддерживает, и наращивания санкций США за предполагаемое вмешательство в выборы, Трамп предоставил Путину возможность сближения с Европой в этом месяце, обострив ситуацию вокруг сделки по Ирану», — отмечают в издании.

Учитывая, что у Трампа сейчас напряженные отношения с большинством партнеров, эксперты полагали, что отсрочка будет продлена, но не отменена полностью. В таком случае Трамп сохранил бы очаг напряженности, но не допустил жесткого кризиса. Однако, как сообщает The New York Times, Белый дом все же анонсировал повышение пошлин.

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