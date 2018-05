Как США залезли в карман ко всей Европе

Фото из открытых источников

Федеральный бюджет США давно сводится с громадными дефицитами. Одним из способов смягчения этой проблемы стали такие неналоговые источники, как штрафы и компенсации, уплачиваемые банками. Причем не только американскими, но и иностранными.

Такой нестандартный источник государственных доходов в США появился в конце прошлого – начале нынешнего десятилетия. Штрафы в банковской системе существовали всегда, но до последнего финансового кризиса они измерялись обычно десятками или сотнями тысяч долларов. А после кризиса пошли штрафные суммы в десятки, сотни миллионов долларов и даже в миллиарды (в расчёте на один банк).

Во время кризиса 2007-2009 гг. на спасение американских банков правительство бросило гигантские бюджетные средства (по некоторым оценкам, около 2 триллионов долларов). Теперь наступил черёд американских банков подпитывать государство. Банковский сектор США стал опять ведущим по величине получаемых прибылей. Так, в 2016 году чистые прибыли американских банков (после уплаты налогов) составили 170,5 млрд. долл., в 2017 году – 164,8 млрд. долл.

Штрафы и компенсации, которыми финансовые регуляторы США облагают американские банки, воспринимаются как дополнительный налог, не вызывая особых эмоций. В конце концов этот своеобразный налог возмещается клиентами. А также демонстрирует лояльность властям. Таковы неписаные правила государственно-банковского альянса, который сложился в Америке.

Основаниями для назначения банкам штрафов и компенсаций служат злоупотребления и обманы в сфере банковского бизнеса. Такие как, например, сокрытие от финансовых регуляторов и клиентов реальных рисков по ипотечным бумагам (собственно, с обвала на рынке таких бумаг и начался финансовый кризис в США, перебросившийся на другие страны мира). Это также всевозможные манипуляции с процентными ставками (особенно со ставкой ЛИБОР).

Уже не приходится говорить о таких нарушениях, как сотрудничество с банками и компаниями стран, против которых Вашингтон объявил экономические санкции. Кроме того, фиксируются нарушения, связанные с отмыванием грязных денег, уклонением от уплаты налогов, использование коррупции, финансирование терроризма и т. п. Поскольку банковская система США построена по принципу картеля, то можно сказать, что американские финансовые регуляторы в плановом порядке определяют, кто и сколько должен заплатить. Решения руководящих органов банковского картеля обсуждению не подлежат.

Такой данью обложены и кредитные организации Европы. Во время финансового кризиса правительство США выделяло казённые деньги на спасение не только своих, но и европейских банков. То же самое делала Федеральная резервная система США, которая с помощью своих кредитов (их общая сумма составила около 16 трлн. долл.) спасала как американские, так и европейские кредитные организации (фактически главных акционеров Федерального резерва).

Спасательная операция, проводившаяся Федеральным резервом, имела гриф «секретно». Когда произошла утечка информации, Конгресс США настоял на проведении частичного аудита. Результаты его показали, что крупнейшими получателями денег ФРС США были следующие банки (млрд. долл.): Citigroup — 2.513; Morgan Stanley — 2.041; Merrill Lynch — 1.949; Bank of America — 1.344; Barclays PLC — 868; Bear Sterns — 853; Goldman Sachs — 814; Royal Bank of Scotland — 541; JP Morgan Chase — 391; Deutsche Bank — 354; UBS — 287; Credit Suisse — 262; Lehman Brothers — 183; Bank of Scotland — 181; BNP Paribas — 175; Wells Fargo — 159; Dexia — 159; Wachovia — 142; Dresdner Bank — 135; Societe Generale — 124. Все остальные заёмщики — 2.639 млрд. долл.

Фактически это список основных акционеров Федерального резерва (облегчаю конспирологам ответ на вопрос, кому принадлежит ФРС США). Более половины фигурантов приведенного списка – кредитные организации не США, а Европы. Неамериканские бенефициары тогдашней раздачи денег теперь должны возвращать долги, что они и делают без особых протестов, как само собой разумеющееся. Тут речь идёт не о межгосударственных отношениях, а о расчётах внутри мирового банковского картеля.

В Европе первыми под раздачу попали швейцарские банки, которые были обвинены в том, что занимались укрывательством. Банки Швейцарии всегда славились своей тайной, что привлекало к ним тех, кто добывал деньги грязными способами, и всех, кто не хотел платить налоги. Среди них было немало американских клиентов. В 2009 году власти США добились того, что правительство Швейцарии обязало знаменитый швейцарский банк UBS передать в Вашингтон информацию о засекреченных клиентах американского происхождения.

С этого момента начался демонтаж хвалёной швейцарской банковской тайны. При этом Вашингтон обязал швейцарских ростовщиков выплачивать в американскую казну штрафы за укрывательство. По данным Минюста США, в период 2013-2015 гг. 80 банков Швейцарии выплатили или выразили готовность выплатить штрафов правительству США на общую сумму 1,36 миллиарда долларов, чтобы избежать уголовного преследования. Речь идёт о штрафах в рамках досудебного урегулирования дела об уклонении от уплаты налогов американских граждан и компаний через финансовые учреждения Швейцарии.

В начале десятилетия рекордсменом по штрафам оказался крупнейший банк Европы британский HSBC. В декабре 2012 г. он заплатил в американскую казну около 2 млрд. долл., из них 665 млн. в качестве административного штрафа. HSBC обвинялся в проведении транзакций от лица клиентов на Кубе, в Иране, Ливии и Бирме – против всех этих стран действовали санкции США. Федеральные власти также обвинили банк в помощи мексиканским наркокартелям. Тогда же британский банк Standard Chartered внёс в американскую казну 667 млн. долл., из них 327 млн. долл. за проведение валютных транзакций в интересах юридических лиц из Судана, Ирана, Ливии и Бирмы.

В 2014 году рекордсменом стал крупнейший французский банк BNP Paribas, нарушивший санкции, наложенные Соединёнными Штатами в отношении Судана, Ирана и Кубы, проведя незаконные операции минимум на 30 млрд. долл. Банк достиг рамочного соглашения с прокурорами и регуляторами США о выплате до 9 млрд. долл.

К 2013 году проснулись финансовые регуляторы Европейского союза и отдельных европейских государств (особенно Великобритании). Они пошли по пути американских коллег: стали организовывать расследования в отношении тех или иных банков и назначать подозреваемым штрафы. И в Америке, и в Европе штрафы воспринимаются как отступные, как плата за прекращение расследования (которое грозит обычно увеличением сумм претензий со стороны финансовых регуляторов).

В целом финансовые регуляторы США ведут себя существенно более жёстко по отношению к европейским банкам, чем финансовые регуляторы Европы по отношению к американским банкам. Объяснение простое: у европейских банков гораздо большая часть операций осуществляется в долларах, чем у американских банков в евро. Если США и Европа начнут блокировать расчёты банков друг друга, игра закончится не в пользу Европы. Доминирование доллара в мировой финансовой системе – не пустой звук.

Несколько консалтинговых и исследовательских фирм попытались посчитать, сколько же всего штрафов уже было уплачено банками. Известны годовые отчёты британской компании CCP Research Foundation. Например, в отчёте 2015 года сказано, что в 2010-2014 гг. 16 глобальных банков потратили 205,6 млрд. фунтов (более 310 млрд. долл. по текущему курсу) на штрафы, мировые соглашения и резервы по будущим выплатам. Это на 20% больше суммы, которая фигурировала в предыдущем докладе и охватывала период 2009-2013 гг. Из доклада 2015 года следует, что на один глобальный банк приходилось без малого по 20 млрд. долл. за период, или почти по 4 млрд. долл. в год. Суммы, вполне сопоставимые с величиной уплачиваемых банками налогов.

В докладе CCP Research Foundation за 2016 год оценки охватывают уже 20 глобальных банков (11 банков ЕС, 6 американских и 3 из прочих стран). Сумма штрафов, уплаченных этой двадцаткой за период 2011-2015 гг., составила 234,64 млрд. долл. Плюс к этому указанные банки сделали отчислений в резервы для будущих платежей на сумму 89,74 млрд. долл. Итого затраты 20 ведущих мировых банков, связанные с урегулированием претензий со стороны финансовых регуляторов, составили 324,38 млрд. долл. Издержки шести американских банков были оценены в 180,95 млрд. долл., одиннадцати банков Европейского союза – в 121,83 млрд., трёх остальных (два швейцарских и один австралийский) – в 21,57 млрд. долл.

В начале 2017 года было обнародовано фундаментальное исследование известной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). По оценкам BCG, за период с начала глобального финансового кризиса в 2008 году по конец 2016 года крупнейшие мировые банки заплатили 321 миллиард долларов различных штрафов за отмывание денег, манипулирование рынком и финансирование терроризма. Большую часть названной суммы собрали финансовые регуляторы США.

В начале 2018 года был опубликован доклад фирмы Keefe, Bryuette & Woods, по его данным, американские финансовые регуляторы собрали со времени финансового кризиса по 2017 год включительно дань в виде штрафов на сумму 243 млрд. долл. Вот основные плательщики штрафов (млрд. долл.): Bank of America -– 76,1; JPMorgan Chase – 43,7; Citigroup – 19,0; Deutsche Bank – 14,0; Wells Fargo – 11,8; RBS – 10,1; BNP Paribas – 9,3; Credit Suisse – 9,1; Morgan Stanley – 8,6; Goldman Sachs – 7,7; UBS – 6,5. Как видим, абсолютным рекордсменом по суммам уплаченной дани оказался Bank of America. Из иностранных банков – Deutsche Bank.

Как предсказывают эксперты, суммы дани, взимаемой финансовыми регуляторами, будут увеличиваться. Недавно информационное агентство Bloomberg сообщило, что британский банк Royal Bank of Scotland Group Plc достиг предварительного соглашения о выплате 4,9 млрд. долл. для урегулирования претензий США в рамках расследования сделок с ипотечными ценными бумагами. Минуло уже десять лет, но дела по злоупотреблениям, спровоцировавшим глобальный финансовый кризис, продолжаются. Рано или поздно эти дела иссякнут, однако у финансовых регуляторов всегда найдутся основания продолжить практику взимания штрафов. Можно ожидать, что всё больше штрафов банкам будет назначаться в порядке так называемых вторичных санкций.

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

