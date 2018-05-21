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Засланный казачок, или проблемы с арифметикой?

Понедельник, 21 Мая 2018 16:12
Засланный казачок, или проблемы с арифметикой? Фото из открытых источников

Вечером во вторник, 15 мая фракция «Единой России» в полном составе встречалась с Алексеем Кудриным. На встрече было принято решение выдвинуть кандидатуру бывшего министра на пост главы счётной палаты.

 

В наше время ни чему удивляться не приходится, но у всего должны быть границы. Свободная пресса опубликовала статью «Кудрин: России надо работать на доллар».

 

 Я, как и все мои знакомые,  считаю, что Россия должна работать на повышение благосостояния своих граждан, а не на укрепление доллара, поэтому решил дать некоторые комментарии  по поводу высказываний господина Кудрина.

 

«Понятно, что Россия занимает не первое место по инвестициям в облигации правительства США, а только шестнадцатое. И наши 96 миллиардов, это не триллион долларов, который вложил в американские активы Китай».

 

Глава счётной палаты должен знать хотя бы арифметику. Россия вложила в американские бумаги 96 миллиардов долларов. Это в 10.4 раза меньше чем вложил в американские фантики Китай. Но всё в мире относительно. Если сделать пересчёт вложенных денег на одного гражданина,  ситуация будет выглядеть по другому.

 

Численность население России на 1 января 2018 года по оценке Росстата было 146 880 432 постоянных жителей. То есть на каждого  жителя приходиться 658 долларов. Численность населения Китая в мае 2018 года составляет 1 396 870 036 человек. На одного жителя приходится 716 долларов, или всего на 8% больше, чем на россиянина.

 

В 2014 году на каждого жителя России приходилось 813 долларов, замороженных в американских бумагах.

 

 

«Альтернативы вложениям в американские ценные бумаги на сегодня нет. Такую позицию на встрече с депутатами Госдумы высказал бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, рекомендованный недавно на пост председателя Счетной палаты».

 

Я бы предложил провести натурный эксперимент, но вряд ли Алексей на него согласится, поэтому подражая Владимиру Владимировичу, перескажу старый анекдот.

 

После кораблекрушения попали на  необитаемый остров банкир и пассажир третьего класса тамбовский крестьянин. У банкира был чемодан с деньгами, а у тамбовца вещмешок с салом. Оголодавший банкир думавший, как бы выманить кусок сала у тамбовца, предложил ему сыграть в рынок. Это как спросил крестьянин. Ты будешь продавец, а я покупатель сказал банкир. Хорошо услышал он в ответ. Крестьянин отрезал тоненький кусок сала и положил его на камень. Подходит банкир и спрашивает: «Почём сало?» Один кусочек, один чемодан денег, услышал он в ответ. Почему так дорого? Ты походи по рынку, может, дешевле найдёшь?

 

13 апреля 2018 года  РИА Новости сообщили о том, что «Планируемые в ЕС ограничения на содержание токсинов в удобрениях, которые призваны защитить здоровье людей, по мнению The Daily Telegraph, могут дать России «фактическую монополию» на этом рынке и власть над продовольственными ресурсами Европы»,

 

 

«В Европейской комиссии, как пишет издание, стартовала заключительная фаза переговоров по ограничению в удобрениях количества кадмия, который, согласно исследованиям, вызывает отказ органов и бесплодие, а также приводит к артриту».

 

Теоретически, Россия может получить «фактическую монополию» на рынке продовольствия, но западные политики  скорее позволят погибнуть своему населению, чем допустить такую ситуацию. Нужна хорошая информационная работа. Не все европейцы знают, что  кадмий, согласно исследованиям, вызывает отказ органов и бесплодие, а также приводит к артриту. К тому же большая часть России находится в зоне рискованного земледелия, а для монополизации рынка необходимо иметь гарантированные поставки продовольствия. Для этого необходимо в засушливых районах создавать условия для накопления влаги, бытовые условия для сотрудников выше, чем в Москве и Питере, а так же создать хранилища, позволяющие в годы с небывало высокими урожаями создавать многолетние запасы для поддержания стабильно выгодной для России цены  на продовольствие.

 

Для монополизации продовольственного рынка 96 миллиардов долларов не много, но в дальнейшем это может привести к замене доллара на хлебный рубль.

 

Александр Уфаев специально для Planet Today

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы и кризис   Теги Россия Экономика
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