Brexit: объявляли - веселились, подсчитали - прослезились

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Евросоюз, некогда чувствовавший себя очень уверенно, испытывает очень сложные времена. На экономике европейских стран крайне негативно отразились введенные Евросоюзом антироссийские санкции. Но не меньший вред по европейскому рынку нанес и Brexit. Долгое время Великобритания, будучи членом Евросоюза, имела на европейском рынке особые преференции. Теперь ситуация изменилась.

Как известно, 29 марта 2019 года, ровно через год, Великобритания окончательно покинет ряды Европейского союза. До этого времени Лондон и Брюссель должны подготовить целый комплекс мероприятий, который сделает выход Британии наименее болезненным. Введение тарифов на торговые сделки между Великобританией и Евросоюзом по стандартам Всемирной торговой организации, привело к колоссальным тратам и для британских, и для европейских компаний.

Консалтинговая компания Oliver Wyman и юридическая фирма Clifford Chance подсчитали, что прямые затраты британских компаний составят 27 миллиардов фунтов, европейских компаний – 31 миллиард фунтов. Самые большие расходы понесут финансовый сектор Великобритании, британская автомобильная промышленность, сельское хозяйство и продовольственная отрасль, сфера потребительских товаров и химическая промышленность. С наиболее серьезными проблемами, как предсказывают эксперты, столкнутся британские финансовые компании.

«Туманный Альбион» - один из ключевых финансовых центров Западной Европы и мира в целом, здесь действуют наиболее известные и активные финансовые компании. Естественно, что на долю Великобритании приходилось огромное количество сделок с европейскими организациями и частными лицами. Теперь ситуация изменилась – британские финансовые компании утратили доступ к клиентам в 27 странах Европейского союза. Можно представить себе масштабы убытков.

Кстати, у Европейского союза в данном плане ситуация куда лучше, чем у Великобритании. Во-первых, торговый обмен между странами Евросоюза будет продолжаться на прежних условиях. Во-вторых, страны Евросоюза являются поставщиками не столько услуг, в том числе и финансовых, сколько товаров. Соответственно, Великобритания все равно будет испытывать потребность в европейских товарах, что не скажешь об услугах британских компаний.

Руководитель Евросовета Дональд Туск обещает сделать торговое соглашение между Евросоюзом и Великобританией наиболее удобным для обоих сторон, по типу соглашения, существующего с Канадой. Но значительных финансовых издержек все равно не избежать. Ситуация может стать лучше лишь в том случае, если сторонам удастся заключить обоюдовыгодное таможенное соглашение. Тогда Лондон сможет сэкономить до 17 млрд фунтов, а Евросоюз – примерно 14 млрд фунтов. Если соглашение не будет достигнуто, то британские и европейские компании будут нести огромные убытки.

Илья Полонский

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