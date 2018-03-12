США: Опять процветание в долг?

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Попытки спасти экономику США в последнее время стали повседневным явлением для Америки. Мировая экономика еще не успела переварить очередное "гениальное" "спасительное" решение Дональда Трампа касательно стали и алюминия, как за дело взялось Министерство финансов США. Это учреждение, дабы не отставать от своего президента также решило предпринять попытку спасти Америку от экономического кризиса, а потому заваливает рынок долговыми ценными бумагами. Подробности сообщил информационный экономический портал Investbrothers.

Минфин Соединенных Штатов в буквальном смысле наводнил рынок госдолгом и всего за один день выпустил ценных бумаг на 179 миллиардов долларов. В основном были размещены краткосрочные бумаги, сроком от четырех недель до двух лет. Векселя сроком на четыре недели составили: 55 миллиардов долларов, трехмесячные – 51 миллиард, полугодовые – 45 миллиардов и двухлетние – 28 миллиардов. Причем доходность по ним достигла невиданных с 2008 года уровней: 1,38%, 1,64%, 1,82% и 2,255% соответственно.

Эксперты предполагают, что таким образом Америка пытается восполнить баланс наличных средств и залатать дырки своего «экономического титаника». Аналитики подчеркивают, что в американской экономике сегодня есть многочисленные проблемы, в том числе с государственным долгом.

Из-за сложностей с его максимальным значением, Минфин США вынужден сокращать объем предыдущих аукционов. Кроме того, инвесторы желали повышения ставок за обозначенный финансовый риск. В течение текущего квартала федеральный орган планирует занять примерно 441 миллиард долларов.

Investbrothers отмечает, что к прошлому четвергу потолок госдолга составлял 20,7 триллионов долларов. Сумма внешнего займа США с начала 2018 года возросла на 217 миллиардов долларов, а сегодня потолок госдолга превысил значение в 20,9 триллионов. Аналитики экономического портала подчеркнули, что процентная ставка в США по итогам января возросла до 2,326%. В итоге Соединенные Штаты ежегодно будут выплачивать проценты по госдолгу в размере 490 миллиардов долларов.

Однако Федеральный резерв будет и дальше повышать ставку, а это в очередной раз приведет к удорожанию государственного долга - каждый процентный пункт будет увеличивать стоимость нынешнего долга на 210 млрд долларов. Ранее «Инвестбразерс» сообщал, что американская экономика близится к рецессии, так как Разница между доходностью по 30-летним и 10-летним государственным облигациям Соединенных Штатов приближается к нулю.

Показателем кризиса стала ситуация на рынке в прошлую пятницу, когда спред между ставками составил всего 0,26 процентных пункта, хотя еще в 2010 году он был равен 1,6 пунктам. Последний раз столь низкое значение спреда, близкое к 0, было зафиксировано перед ипотечным кризисом 2008 года и обвалом фондовых рынков.

По мнению аналитиков, сегодня ФРС принимает меры не для наращивания ВВП, а подстилает соломку на случай приближающейся рецессии.

Григорий Павлодубов

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