Пятница 09 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Финансы и кризис» Битва "Северный поток-2" - внутриевропейские распри

Битва "Северный поток-2" - внутриевропейские распри

Пятница, 09 Марта 2018 09:00
Битва &quot;Северный поток-2&quot; - внутриевропейские распри Фото из открытых источников

Новое заключение экспертов юридической службы Европейского совета, которое будет обсуждаться в Брюсселе на следующей неделе, не устроит противников строительства газопровода «Северный поток - 2». Эксперты доказали, что положения европейского законодательства неприменены к морским отрезкам газопроводов, поскольку это противоречит Конвенции ООН по морскому праву.

 

Речь идёт о представленных в ноябре 2017 г. предложениях Европейской комиссии о внесении неприемлемых для «Газпрома» изменений в Газовую директиву – в первую очередь требований, согласно которым владелец не имеет права стать оператором газопровода. По данным компании Nord Stream 2 AG, в строительство уже вложено 4,7 млрд евро. Немецкие энергетические компании Wintershall и Uniper вложили по 950 млн евро, австрийская OMV – 324 млн евро. В конце февраля главы этих компаний Клаус Шефер, Марио Мерен и Райнер Зееле подписали совместное обращение в поддержку строительства газопровода.

 

В обращении говорится: «Nord Stream II – это миллиардные инвестиции в современную европейскую газовую инфраструктуру, в надежное снабжение европейцев и европейской промышленности газом… Между тем широкая дискуссия в связи с этим строительством стала очень странной, поскольку в ходе поверхностных, чрезмерно эмоциональных дебатов все меньше учитываются факты… Европе нужно не меньше, а больше газа… В итоге будет построен всего лишь дополнительный надежный путь для транспортировки газа в Европу… Те, кто высказываются против Nord Stream II, ослабляют конкуренцию и надежность газоснабжения». 

 

Юридическая экспертиза была подготовлена по заказу председательствующей в Европейском союзе Болгарии; заявку на проведение экспертизы отправило правительство Германии. На фоне все обостряющихся дискуссий вокруг строительства спикер Министерства экономики и энергетики ФРГ заявил о неизменности позиции федерального правительства: «Мы по-прежнему поддерживаем проект».

 

Между тем в новом правительстве министерство возглавит уже не социал-демократ, а член ХДС – кандидатом назван Петер Альтмайер. В ХДС имеются как сторонники, так и противники газопровода. В частности, Норберт Рёттген (в прежнем парламенте он возглавлял комитет по внешней политике) и Эльмар Брок (член Европарламента) являются соавторами статьи «Nord Stream II вреден Европе», опубликованной в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Главный аргумент – перспектива лишения Украины двух миллиардов евро ежегодных поступлений от газового транзита. 

 

Орган немецких деловых кругов Handelsblatt возражает этим политикам в статье христианских демократов Кристиана Хирте (зампредседатель ХДС в Тюрингии) и Манфреда Грунда (депутат бундестага, член комитет по внешней политике) в статье «Германии нужен газопровод Nord Stream II». Их позиция очень определённая: Европейский союз не обязан предоставлять Украине гарантии получения транзитных доходов. 

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Финансы и кризис   Теги Евросоюз Северный поток2

Главное за сутки
В Москве прокомментировали призыв сенаторов США начать переговоры с Россией В Москве прокомментировали призыв сенаторов США начать переговоры с Россией В Совфеде увидели позитивные изменения в отношении США к России. Константин Косачев сообщил, что это происходит после послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он рассказал о новых…
Встреча Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии уже не состоится - Рябков Встреча Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии уже не состоится - Рябков Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Аддис-Абебе не состоялась и уже не состоится, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Встреча не…
Ким Чен Ын пообещал свернуть ядерную программу КНДР Ким Чен Ын пообещал свернуть ядерную программу КНДР Советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён сообщил, что проводивший с ним переговоры лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность к прекращению ракетных и ядерных испытаний. Об этом…

Читайте также
Чем конкретно Путин так напугал Америку? Чем конкретно Путин так напугал Америку? Речь Владимира Путина от 1 марта 2018 года стала для Запада громом с ясного неба, и одновременно - "холодным душем", отрезвляющим и приводящим в чувство чрезмерно разгорячившиеся, особенно в последнее…
Шокирующее выступление Путина - ответ на годы лжи и шантажа Запада Шокирующее выступление Путина - ответ на годы лжи и шантажа Запада Информационные "волны", поднятые сенсационным и шокирующим выступлением Президента России Владимира 1 марта 2018 года, будут шириться и распространяться во всем мире еще долго. Однако, некоторые из первых откликов на него…
Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок Удивительно, что разбирая буквально "на молекулы" историческую речь Президента России Владимира Путина 1 марта, никто пока не обратил внимание на один, крайне существенный аспект. Глава России не просто сумел поставить…
Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Стоило ожидать... Взрыв триумфальных эмоций, временами перехлестывавших разумные пределы, кое у кого начал сменяться унылым нытьем: "Ну и зачем он это все сказал?" Увы, все, что можно ответить критикам исторической…
Фото
Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой

Небольшая деревня, лежащая на одном из 400 островов Шенгси, расположенных к востоку от китайской про...

Видео

 

Звезды российской эстрады записали гимн движения Putin Team

Опрос

Какая тема из послания президента для вас самая важная?

 

Анекдот дня

Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада" Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада"
"Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом "Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом
Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир
Чем конкретно Путин так напугал Америку? Чем конкретно Путин так напугал Америку?
Месть за ЧВК Вагнера: Су-57 смешали с песком террористов и западные ЧВК в Восточной Гуте Месть за ЧВК Вагнера: Су-57 смешали с песком террористов и западные ЧВК в Восточной Гуте
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.