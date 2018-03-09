Битва "Северный поток-2" - внутриевропейские распри

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Новое заключение экспертов юридической службы Европейского совета, которое будет обсуждаться в Брюсселе на следующей неделе, не устроит противников строительства газопровода «Северный поток - 2». Эксперты доказали, что положения европейского законодательства неприменены к морским отрезкам газопроводов, поскольку это противоречит Конвенции ООН по морскому праву.

Речь идёт о представленных в ноябре 2017 г. предложениях Европейской комиссии о внесении неприемлемых для «Газпрома» изменений в Газовую директиву – в первую очередь требований, согласно которым владелец не имеет права стать оператором газопровода. По данным компании Nord Stream 2 AG, в строительство уже вложено 4,7 млрд евро. Немецкие энергетические компании Wintershall и Uniper вложили по 950 млн евро, австрийская OMV – 324 млн евро. В конце февраля главы этих компаний Клаус Шефер, Марио Мерен и Райнер Зееле подписали совместное обращение в поддержку строительства газопровода.

В обращении говорится: «Nord Stream II – это миллиардные инвестиции в современную европейскую газовую инфраструктуру, в надежное снабжение европейцев и европейской промышленности газом… Между тем широкая дискуссия в связи с этим строительством стала очень странной, поскольку в ходе поверхностных, чрезмерно эмоциональных дебатов все меньше учитываются факты… Европе нужно не меньше, а больше газа… В итоге будет построен всего лишь дополнительный надежный путь для транспортировки газа в Европу… Те, кто высказываются против Nord Stream II, ослабляют конкуренцию и надежность газоснабжения».

Юридическая экспертиза была подготовлена по заказу председательствующей в Европейском союзе Болгарии; заявку на проведение экспертизы отправило правительство Германии. На фоне все обостряющихся дискуссий вокруг строительства спикер Министерства экономики и энергетики ФРГ заявил о неизменности позиции федерального правительства: «Мы по-прежнему поддерживаем проект».

Между тем в новом правительстве министерство возглавит уже не социал-демократ, а член ХДС – кандидатом назван Петер Альтмайер. В ХДС имеются как сторонники, так и противники газопровода. В частности, Норберт Рёттген (в прежнем парламенте он возглавлял комитет по внешней политике) и Эльмар Брок (член Европарламента) являются соавторами статьи «Nord Stream II вреден Европе», опубликованной в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Главный аргумент – перспектива лишения Украины двух миллиардов евро ежегодных поступлений от газового транзита.

Орган немецких деловых кругов Handelsblatt возражает этим политикам в статье христианских демократов Кристиана Хирте (зампредседатель ХДС в Тюрингии) и Манфреда Грунда (депутат бундестага, член комитет по внешней политике) в статье «Германии нужен газопровод Nord Stream II». Их позиция очень определённая: Европейский союз не обязан предоставлять Украине гарантии получения транзитных доходов.

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