Газовая потасовка: кто замерзнет этой зимой?

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Газпром отказался возобновить поставки газа на Украину и вернул предоплату, так как с «Нафтогазом Украины» так и не подписали допсоглашение, которое учитывало решения Стокгольмского арбитража. Киев, в свою очередь, обвинил «Газпром» в попытке заморозить Украину.

Президент Украины Петр Порошенко в субботу заявил, что его страна не испытывает дефицита российского газа за счет поставок из Европы и не отбирает топливо из транзитной трубы. На этом фоне Газпром подал документы в Стокгольмский арбитраж о разрыве контракта с Нафтогазом. Как долго Украина способна продержаться на дорогом газе из Европы, который та получает от того же Газпрома? В субботу президент Украины Петр Порошенко заявил о покрытии дефицита с поставками российского газа. Киев спасла Европа, суточная отдача откуда увеличилась до 29,4 млн кубометров. «Мы имеем достаточно газа в хранилищах. Система уже стабилизирована», – сказал Порошенко.

В то же время украинский лидер заверил, что страна не отбирала транзитный российский газ для ЕС (в прошлом подобные ситуации возникали неоднократно), а обеспечивала его проход в «полном объеме». Вдобавок Порошенко вновь заявил об обязанности Газпрома компенсировать Украине убытки за «газовый кризис», так как из карманов украинцев эти убытки взыскиваться не будут.

Напомним, с 1 марта Газпром прекратил поставки топлива НАК «Нафтогаз Украины». В связи с этим в украинской компании заявили о возможном дефиците газа. Во многих уголках страны перешли на мазут. Временно закрылись детские сады, школы и вузы. В СМИ появились призывы к населению сократить потребление газа, был запущен флешмоб «Прикрути!». Пользователи Сети отреагировали на призыв издевками в адрес властей.

Газпром прекратил поставки из-за отсутствия согласования дополнительного соглашения к действующему контракту с Нафтогазом. В связи с этим российская компания вернула Украине внесенную предоплату за март. Ситуация резко обострилась в среду, когда Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования Нафтогаза в споре с Газпромом и признал, что в 2009–2017 годах объемы транзита российского газа через Украину были недостаточными. В связи с этим суд причислил Нафтогазу компенсацию в размере 4,63 млрд долларов. В «чистых» деньгах Газпром, согласно вердикту, должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долларов. А возражения Газпрома по поводу штрафов за незаконно отобранные Нафтогазом объемы транзитного газа в Стокгольме отклонили.

Вопросом взыскания компенсации займется сам Нафтогаз. Как заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, компенсация выходит из разницы между ценой газа, который поставляется на Украину из Европы, и определенной Стокгольмским арбитражем стоимостью голубого топлива. По его словам, из-за позиции Газпрома Нафтогаз вынужден закупать в Европе газ по более высокой цене. «Мы, возможно, тоже ограничили бы потребление, но это было бы более ожидаемо и более спланировано», – заявил он.

Пока Нафтогаз намерен повысить тариф на транзит газа, а также считает уместным арестовать российский газ в Германии, если Газпром откажется выплатить компенсацию в 2,6 млрд долларов. Вдобавок Нафтогаз может потребовать арестовать другие активы Газпрома, например относящиеся к строящемуся «Северному потоку – 2». Об этом ранее говорил Порошенко. На этой неделе МИД Украины поручал послам в ЕС собирать информацию о европейских активах Газпрома.

После оглашения решения Стокгольмского суда Газпром объявил о начале процедуры расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа. Как заявил накануне глава российского холдинга Алексей Миллер: «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины». «В такой ситуации продолжение действия контрактов для Газпрома является экономически нецелесообразным и невыгодным», – пояснил он.

В ответ Витренко напомнил, что контракты не могут быть разорваны в одностороннем порядке, процесс расторжения предусматривает обращение в Нафтогаз в срок от 30 до 45 дней, лишь после отказа компании возможно обращение в арбитраж. В свою очередь Порошенко предупредил, что в случае расторжения контракта со стороны Газпрома Украина «обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба».

В субботу днем зампредседателя правления Газпрома Александр Медведев сообщил о том, что компания начала в арбитраже Стокгольма процедуру расторжения контрактов. «И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску Газпрома абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», – сказал Медведев.

Как пояснил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, Газпром настаивает на разрыве контракта из-за угрозы попасть на штраф в 2018 и 2019 годах. Если следовать действующему контракту, то Нафтогаз «опять пойдет в суд и будет пытаться взыскать эти деньги, притом что никто так и не объяснил, по какой формуле считался этот штраф».

Вопрос о том, как долго Украина сможет компенсировать дефицит за счет поставок газа из Европы и не изымать топливо из транзитной трубы, в первую очередь зависит от погоды. Как пояснил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, в связи с повышенным энергопотреблением по отношению к средним показателям газ потребляется более интенсивно. В прошлые сезоны Украина при похожих проблемах получала топливо за счет реверса российского газа из соседней Польши.

«Но сейчас из-за того, что холодная погода установилась и в Польше тоже, возможностей для реверса крайне мало. Украина не может забирать этот газ в направлении Европы, потому что он потребляется фактически весь», – сказал Абзалов.

По его словам, о неэффективном реверсе свидетельствуют попытки Украины снизить потребление газа. В случае возможности нарастить поставки из ЕС не было бы необходимости вводить подобные ограничения. «Все это говорит о том, что сейчас нет необходимого количества энергоносителей, чтобы обеспечить потребности Украины. Это хорошая мина Порошенко при плохой игре. Нет никакого дополнительного газа в таких объемах, которые необходимы Украине сейчас», – уверен эксперт.

Он пояснил, что всего Украина обладает тремя источниками газа. Кроме реверсивных поставок российского газа из Европы и поставок непосредственно от самого Газпрома на территории есть добыча, но она крайне мала. А сценарий с реверсом работает только при благоприятном температурном режиме. «Если везде холодно, то потребление увеличивается там и там, свободного газа не остается», – пояснил Абзалов, добавляя, что альтернативных источников на Украине просто нет: проведение «сланцевой революции», как в США, провалилось, а поставки американского сжиженного голубого топлива окажутся в разы дороже, нежели по трубопроводу, и вдобавок потребуют строительства дорогой инфраструктуры (терминалов и трубопроводов).

Реальным вариантом для Украины становится увеличение потребления мазута, перехода на уголь. Но мазут, закупаемый у Белоруссии, в том числе по серым схемам, производится из российской нефти. А антрациты для электростанций и кокс для металлургии добываются в неподконтрольном Киеву Донбассе. Можно закупать уголь у тех же США по многократно увеличенным ценам. Поэтому Украине приходится покупать российский уголь. Таким образом, энергетическая зависимость Киева от Москвы никуда не исчезает.

Поэтому сейчас единственной возможностью для Украины остается транзит российского газа в Европу и выбивание за счет этого преференций на цену. «Самое опасное для Киева – не сокращение поставок, не потребление российского угля и нефти, а проект «Северный поток – 2», по которому энергоносители будут поставляться в ЕС в обход Украины. Если транзитная труба не будет работать, то вся система Порошенко рухнет без альтернатив. Если у вас нет доступа к транзиту, то эффективность всех ваших маневров и реэкспорта будет нулевой», – пояснил Абзалов.

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