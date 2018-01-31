Поможет ли КСНД восстановить нефтяную отрасль Сирии?

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Сирия расположена в богатом нефтью регионе планеты, и естественно, что без залежей черного золота эта страна не осталась. Добыча нефти в Сирии началась еще в 70-х годах прошлого века и была одной из основ экономики страны. Однако гражданская война внесла свои коррективы.

Дело в том, что большинство из 50 с лишним разведанных нефтяных месторождений Сирии расположены в восточной и северо-восточной частях страны. При этом нефтеперерабатывающие заводы располагаются в Хомсе и Баниясе, расположенных ближе к побережью и, соответственно, к портам, через которые нефть и нефтепродукты уходят на экспорт.

В данный момент нефтеперерабатывающие структуры и нефтяные терминалы находятся под полным контролем законного правительства САР, а вот месторождения, в большинстве своем расположенные на севере от Евфрата, контролируются курдами.

Ситуация складывается непростая. Курдам некуда девать нефть, поскольку ни заводов по ее переработке, ни каналов сбыта у них нет. Ну не возить же ее бензовозами, как в 2015. Да и много так не увезешь. С другой стороны, Асаду требуется сырье для восстановления экономики, и чем больше месторождений вовлечено в общую нефтепромышленность Сирии, тем активнее может идти процесс перехода страны на мирные рельсы.

Решить возникшую проблему может помочь проходящий сейчас в Сочи Конгресс национального диалога Сирийской Арабской Республики, организованный Россией при участии Турции и Ирана. Туда съехались свыше полутора тысяч представителей различных групп населения Сирии, что позволяет рассчитывать на плодотворный диалог, учитывающий мнения всех заинтересованных в мирном урегулировании сирийского вопроса сторон.

Сотрудничество на почве экономики не только положительно скажется на восстановлении измотанной войной страны, но и создаст основу для взаимовыгодного сосуществования курдов и сирийцев в рамках единой суверенной Сирии.

При этом стоит отметить, что Россия, обладающая опытом во всех связанных с добычей и переработкой нефти областях, может оказать поддержку в восстановлении нефтегазовой отрасли Сирии. Тем самым, с одной стороны, мы стабилизируем ситуацию на Ближнем Востоке, а с другой стороны — получим перспективный рынок сбыта для нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего оборудования, что будет частью диверсификации экономики нашей страны.

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