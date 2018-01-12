Золотая стратегия России подталкивает валюту США к краху

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Россия на протяжении последних нескольких лет активно увеличивает свои золотые запасы и в настоящее время имеет в три раза больше золота (в процентах от ВВП), чем Соединенные Штаты. Это делает Россию и ее золотую стратегию сильнейшей золотой державой в мире, а антироссийские санкции ведут валюту США к неминуемому краху, пишет invest.usgoldbureau.com.

В то время как США претендуют на самый высокий тоннаж золота, в процентном соотношении к уровню экономики это совсем не большой объем (1,8%) по сравнению с нынешним запасом России (5,6%). Западная пресса пестрит сообщениями о том, как санкции подорвали российскую экономику и валюту, но это просто не правда, иначе зачем тогда постоянно говорить о дополнительных санкциях? Имея очень небольшой внешний долг, Россия находится в гораздо более сильном положении, чем многие другие страны, и вполне способна противостоять западным санкциям.

Одна из причин, почему Россия утроила свои официальные запасы золота – это уменьшение воздействия санкций; золото обеспечивает стабильную покупательную способность во всем мире.

Более того, таким образом Россия защищает себя от будущего краха Запада, и в частности, от краха валюты. Россия вместе с Китаем сокращает свои долларовые запасы и увеличивает запасы золота. И, будучи 5-м по величине производителем золота и одним из крупнейших покупателей золота, она делает это успешно.

Опустившись на 14-е место среди иностранных держателей государственных долговых обязательств США, она поднялась на 7-е место среди стран с золотыми запасами и 1-е место по показателю соотношения золота к ВВП. Для Соединенных Штатов это означает ускоренный упадок американской валюты. Чем чаще мы применяем санкции к другим странам, тем быстрее они работают над созданием альтернативной системы мировой торговли, что еще больше снижает экономическое влияние США.

И с каждой новой страной, которая стремится освободиться от системы долларовой торговли, США становится все труднее и труднее вмешиваться в этот процесс. За 2017 год доллар США потерял 10% своей стоимости. Это худший показатель с 2003 года. Российский рубль вырос на 6,5% по отношению к доллару. Между тем, цена золота в 2017 году увеличилась на 13% по отношению к доллару и почти на 6% по отношению к рублю. Таким образом, с каждым долларом в резерве, который был конвертирован в золото, Россия укрепляла свое финансовое положение, и ослабляла с каждым удерживаемым долларом. Многие эксперты предсказывают, что эти тенденции сохранятся и в 2018 году.

Что бы мы ни думали о России, она всего лишь верхушка целого ряда стран, которые диверсифицируют свои долларовые резервы. Многие неарабские страны-члены ОПЕК уже согласилась продавать Китаю нефть в юанях. Пару лет назад Россия и Китай подписали крупнейший энергетический контракт в истории, в котором не было ни одной цены в долларах. Инициатива "Один пояс, один путь", партнером которой является Россия, уже включает в себя торговые и строительные проекты общей стоимостью 5-6 триллионов долларов, при этом американские корпорации и доллары никак не участвуют переговорах.

Уже создана новая трансграничная платежная система CIPS, которая является альтернативой системе SWIFT, где Россия также является важным участником. Страны БРИКС активно расширяют круг партнеров, готовых сотрудничать за пределами «долларовой вселенной», и золото играет важную роль в обеспечении этих недолларовых торговых соглашений.

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