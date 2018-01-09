Вторник 09 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Финансы и кризис» ЕС, обидевшись на контрсанкции, решил "засудить" Россию

ЕС, обидевшись на контрсанкции, решил "засудить" Россию

Вторник, 09 Января 2018 09:00
ЕС, обидевшись на контрсанкции, решил &quot;засудить&quot; Россию Фото из открытых источников

На днях появилась информация о том, что власти Европейского союза собираются взыскать с России 1,39 миллиардов евро в год из-за ограничения импорта свинины, и необходимые документы Всемирная торговая организация уже направила в арбитражный суд.

 

Назвать этот шаг справедливым не поворачивается язык, так как, по сути, ограничение на свинину были введены в качестве зеркального ответа на агрессивные действия Запада, а именно на введение санкций в отношении РФ. Однако, тем не менее, европейцы по своей воле-неволе решили продавливать свою инициативу в суде. И это ошеломляет.

 

Чиновники ЕС поражают своей наглостью и гневом, с которым действуют. Ведь до сих пор европейские предприниматели вкладывают огромные деньги в российский бизнес, Евросоюз «зависит» от нашего газа и все важные политические вопросы мы решаем вместе.

 

Это, мягко сказать, вседозволенность, на которую не смогли не среагировать в Совете Федерации РФ. «Нужны аргументы, пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» — заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, оценивая действия Евросоюза.

 

Он также отметил, что действия ЕС должны быть обоснованы, а если этого не последует, то России следует категорически реагировать на притеснения европейских чиновников и даже выходить из ВТО.

 

«А где было ВТО, когда вводили санкции против России? Если дело пойдёт так, то нужно поставить вопрос: имеет ли смысл состоять в ВТО и что нам даёт участие в этой организации? Кроме проблем и полной незащищённости от санкционной политики, нам это ничего не даёт. Если это будет передано в арбитражный суд, то мы должны отстаивать свои интересы в полном объёме, вплоть до выхода из ВТО», — сказал сенатор.

 

И разве в данной ситуации российский чиновник не прав? Разве есть хоть доля оснований у европейцев, чтобы «вешать» на Россию почти полтора миллиарда евро? Неужели представители ЕС действительно надеются, что суд в одностороннем порядке «оштрафует» РФ, но не примет аналогичный мер по отношению к союзу?

 

Вся эта ситуация больше похожа на панику, где больной клаустрофобией пытается выбраться из закрытой маленькой комнаты, но у него нет ключей. В случае с европейцами ключом могла бы стать нормализация отношений с Россией, однако такую роскошь Европа себе не может позволить из соображений внешней политики – служения США. Вот и получается, что власти ЕС вынуждены идти на самые безрассудные поступки и наоборот, портить связи с Москвой, загоняя себя в безвыходное положение.

 

В общем, как говорится: «Было бы желание – способ нашелся». А пока мы можем констатировать факт, что сотрудничество с Евросоюзом ухудшается. И иск в арбитражный суд разобщит ЕС и РФ еще больше.

 

Антон Орловский

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Финансы и кризис   Теги ЕС Россия санкции контрсанкции

Главное за сутки
Названы расходы Путина на предвыборную кампанию Названы расходы Путина на предвыборную кампанию Стало известно, какую сумму потратил на свою предвыборную кампанию президент РФ, который принимает участие в выборах 2018 года, как самовыдвиженец. Владимир Путин к 5 января потратил на свою предвыборную кампанию…
На Олимпиаду-2018 приедет демонстрационная команда по тхэквондо из КНДР На Олимпиаду-2018 приедет демонстрационная команда по тхэквондо из КНДР КНДР направит на Олимпиаду 2018, которая пройдет в южнокорейском Пхёнчхане, своих танцоров и музыкантов, а также демонстрационную команду мастеров по тхэквондо. Об этом сообщил журналистам представитель министерства объединения Республики Корея.…
СМИ сообщили о пропаже секретного американского спутника СМИ сообщили о пропаже секретного американского спутника Связь с американским секретным спутником, запущенным в воскресенье, 7 января, потеряна. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников. Отмечается, что аппарат, построенный компанией Northrop Grumman,…

Читайте также
Америка начинает год с новой финансовой атаки на Россию Америка начинает год с новой финансовой атаки на Россию Начало нового года ознаменовалось очередными угрозами со стороны Америки. США дают Москве понять, что в новом году экономические санкции против России могут ужесточиться. В первую очередь речь идёт о возможных…
В США признались: Иранский "майдан" - удар по России В США признались: Иранский "майдан" - удар по России Сразу после нового года официальные лица США, включая первых персон этой страны, сделали заявления, которые можно трактовать только в одном ключе. Во-первых: попытка устроить "цветную революцию" в Иране - дело…
Новый "мигрантский" скандал: ЕС давит, Польша врет, Украина - в шоке Новый "мигрантский" скандал: ЕС давит, Польша врет, Украина - в шоке В "благородном" европейском семействе назревает очередной скандал. Тема не нова - отказ Польши принимать согласно установленным ЕС квотам мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Новинкой являются те аргументы,…
Первый удар в информвойне против России в новом году нанесен в Сирии Первый удар в информвойне против России в новом году нанесен в Сирии А что, кто-то и вправду рассчитывал на то, что США вот так вот мирно и спокойно примут победу России в Сирии?! Нет, правда? То, что самые разнообразные подлости и гнусности…
Фото
Самые сказочные места Венгрии Самые сказочные места Венгрии

Всего чуть более тысячи километров, всего каких-то полтора часа лета самолетом, всего-то сутки в пое...

Видео

 

Новогоднее обращение Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. 2018

Опрос

Нужны ли черные списки дебоширов в поездах и автобусах?

 

Анекдот дня

Что-то лето в этом году не задалось уже в январе.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Из СБУ ушла секретная информация: Киев точно атакует Донбасс в январе! Из СБУ ушла секретная информация: Киев точно атакует Донбасс в январе!
В планах США не только наступление Украины на Донбассе, но и ее нападение на Крым В планах США не только наступление Украины на Донбассе, но и ее нападение на Крым
Америка начинает год с новой финансовой атаки на Россию Америка начинает год с новой финансовой атаки на Россию
В НАТО признали: с Россией на море им не тягаться В НАТО признали: с Россией на море им не тягаться
Украинцы для Европы опаснее ИГИЛ Украинцы для Европы опаснее ИГИЛ
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.