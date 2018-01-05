Нефтеюань вступает в "драку" за лидерство на мировом рынке нефти

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Впервые о китайских фьючерсах на нефть заговорили в 2012 г, но, похоже, Поднебесная наконец то решила перейти от разговоров и пилотных проектов к решительным действиям. Невероятная история нефтеюаня, по-видимому, будет серьезным вызовом для Запада, который сейчас просто игнорирует эту угрозу.

Запуск фьючерсов на нефть в юанях не только служит инструментом хеджирования для китайских компаний, эти контракты поддержат усилия Китая по расширению использования юаня в мировой торговле, то есть ускорят дедолларизацию. Эксперты ожидают, что роль юаня в резервах мировых ЦБ может существенно вырасти. Китай уже давно планирует расширение использования юаня, что важно с учетом растущей напряженности, и теперь, судя по всему, для этого отличное время.

Шанхайская международная энергетическая биржа, подразделение Шанхайской биржи фьючерсов, будет известна под аббревиатурой INE и позволит китайским покупателям фиксировать цены на нефть и платить в местной валюте. Кроме того, иностранным трейдерам будет разрешено инвестировать, потому что биржа зарегистрирована в зоне свободной торговли Шанхая.

Даже Bloomberg признает, что действия Китая могут иметь потенциальные последствия для позиции США в качестве эмитента основной валюты на нефтяном рынке.

Когда начнутся торги?

Согласно различным источникам торги начнутся уже 18 января. Было проведено несколько раундов тестирования, и выполнены все требования для листинга. Государственный совет – правительство Китая - дал свое одобрение в декабре, что является устранением одного из окончательных нормативных препятствий.Толчок к появлению нефтяных фьючерсов в юанях произошел в 2017 г., когда Китай обогнал США в качестве крупнейшего в мире импортера нефти.

Почему это важно для Китая?

Торговля фьючерсами позволит получить некоторый контроль над ценообразованием основных международных эталонных сортов нефти, которое сейчас основано на долларах. Консолидация нефтяных контрактов в юанях будет способствовать использованию валюты Китая в мировой торговле, а это одна из ключевых долгосрочных целей страны.

И Китай выиграет от того, что будет иметь ориентир, отражающий оценки нефти, которые в основном потребляются местными нефтеперерабатывающими заводами и отличаются от тех, которые лежат в основе западных контрактов.

Как работают нефтяные фьючерсы?

Фьючерсные контракты фиксируют цены сегодня для поставки позднее. Потребители используют их для защиты от повышения цен, спекулянты используют их, чтобы делать ставки на цены.

В 2017 г. контракты на фьючерсы на нефть в Нью-Йорке и Лондоне превзошли объемы физической торговли в 23 раза. Сырая нефть входит в число наиболее активно торгуемых товаров с двумя ключевыми эталонными сортами: West Texas Intermediate, или WTI, который торгуется на Нью-йоркской товарной бирже, и нефть Brent, которая торгует на ICE Futures Europe в Лондоне.

Почему Китай не начал торговать фьючерсами до сих пор?

Впервые о китайских фьючерсах на нефть заговорили в 2012 г. на фоне роста цен до $100 за баррель и выше, но в 2017 г. цены упали до $50, и многие считали, что в таких условиях падения цен нет никакого смысла в запуске контрактов.

Также есть определенное беспокойство по поводу волатильности. Еще в 1993 г. Китай ввел фьючерсы на нефть, но они существовали только год из-за высокой волатильности. В последние годы Пекин неоднократно откладывал ввод нового контракта на фоне беспорядков на рынках акций и финансовых рынках. Такие дестабилизирующие шаги часто побуждали правительство Китая вмешиваться в рынки так или иначе.

Как сильно Китай присутствует на сырьевых рынках?

Никель был последним крупным товаром, которым были запущены торги. Это произошло еще в 2015 г., в течение шести недель торги в Шанхае превзошли базовые фьючерсы на Лондонской бирже металлов, или LME.

В Китае спекулянты играют гораздо большую роль, увеличивая объемы торгов, но делая рынки уязвимыми к волатильности. В начале 2016 г. тогдашний глава LME сказал, что некоторые китайские торговцы даже не знают, чем они торгуют, поскольку инвесторы собрали все - от стальных арматурных стержней до железной руды. Резкое повышение цен было смягчено, когда Китай ввел более жесткие правила торговли, более высокую плату и более короткие торговые часы.

Будут ли иностранцы покупать китайские фьючерсы на нефть?

Это еще предстоит выяснить. Зарубежным производителям нефти и трейдерам необходимо будет проглотить не только склонность Китая к случайным рыночным интервенциям, но и контроль за капиталом. Ограничения на перемещение денег в страну и за ее пределами были ужесточены в течение последних двух лет, после того как в 2015 г. произошла девальвация юаня на фоне шока оттока капитала.

Подобные препятствия держали иностранных инвесторов достаточно далеко от гигантских рынков акций и облигаций Китая.

Может ли юань оспаривать господство доллара в нефти?

По словам некоторых аналитиков, юань не скоро сможет потеснить американскую валюту, так как платить за нефть в долларах - это укоренившаяся практика. Шейди Шахер, макростратег Emirates NBD PJSC, говорит, что в конечном итоге имеет смысл взглянуть на сделки в юанях, потому что Китай является ключевым рынком, но на это уйдут годы.

Обозреватель Bloomberg Gadfly Дэвид Фиклинг утверждает, что у Китая "почти нет влияния на нефтяном рынке, необходимого для осуществления такого переворота". С другой стороны, оплата в юанях за нефть может стать частью "единого пояса" президента Си Цзиньпина.

В частности, связи между Евразией и Ближнем Востоком у Китая явно станут прочнее.Участие Китая в планируемом первоначальном публичном размещении Saudi Aramco могло бы повлиять на мнение Саудовской Аравии о принятии юаня, который используется всего лишь в 2% глобальных платежей. Неразрешимые вопросы, касающиеся доллара США как основной резервной валюты, обсуждались на самых высоких уровнях JP Morgan в течение как минимум пяти лет. Сейчас это даже больше политический вопрос, чем экономический.

Текущее состояние игры все еще связано с системой нефтедолларов, поскольку в прошлом году то, что раньше было ключевым, "секретным" неофициальным договором между США и Домом Сауда, прочно стало общественным достоянием. При этом мир уже был свидетелем того, как Саддам Хусейн решил продать нефть в евро или как Муаммар Каддафи планировал выпустить панафриканский золотой динар. И последствия этих решений также известны.

Но теперь у нас есть Китай, который вступает в драку, следуя планам, которые были установлены еще в 2012 г. Конечно, есть вопросы о том, как Пекину технически удастся создать конкурирующую Brent и WTI.

Безусловно, БРИКС поддержала движение нефтеюаня на своем саммите в Сямыне. И скоро с нефтеюанями могут начать работать другие нефтедобывающие страны. Очевидно, что Россия и Венесуэла уже точно будут с ними работать, а это уже можно считать победой.

Яо Вэй, главный экономист по Китаю в Societe Generale, отметил, что "этот контракт может значительно помочь Китаю продвигать интернационализацию юаня".

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