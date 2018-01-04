Какие риски готовит инвесторам 2018 год

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Очередной финансовый год остался позади. Но ушедший год, к сожалению, не избавил нас от ряда факторов и рисков, которые необходимо учитывать, планируя свою финансовую деятельность в 2018 году.

Итак рассмотрим ряд факторов риска, на которые важно обратить внимание в 2018 году

Обвал биткоина

Мнения насчет эффекта, который окажет на рынок крах биткоина, разделились, однако этот факт нельзя упускать из внимания, передает take-profit.

Завершение мягкой монетарной политики

Мы еще не сталкивались с завершением количественного смягчения таких масштабов, поэтому это событие представляет собой риск. Об этом предостерегал глава J.P. Morgan Chase Джейми Даймон в июле, подчеркивая, что инвесторам не известно, чего ожидать от ФРС и других центробанков, когда они начнут сворачивать свою стимулирующую политику.

Североамериканская зона свободной торговли

Трамп неоднократно грозил вывести США из соглашения, если другие его члены не согласятся на пересмотр условий в пользу США. Переговоры продлятся до марта.

Рекордная корпоративная задолженность

Аналитики опасаются, что на кредитных рынках раздувается «пузырь».

Котировки на рынке

Société Générale ожидает, что растянутые котировки и рост доходности облигаций ограничат динамику индексов в 2018-м,а перспективы экономического спада в США в 2020-м повлияют на рынки в 2019-

Откат FAANG

Акции Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google(Alphabet) показали уверенную динамику в этом году. Apple прибавила 48%, Facebook – 50%, а Amazon – 55%. Этот рост сыграл важную роль в росте на Уолл-Стрит. Morgan Stanley делает благоприятный прогноз по Netflix и Alphabet, однако макроэкономические факторы дают тревожные сигналы.

Скачок VIX

«Скачок VIX опасен для всех участников рынка», – отмечает Кэвин Муир, редактор блога Macro Tourist. Причем опасаться следует не только тем, кто сокращал позиции по VIX и заработал на этом большие суммы.

Роберт Мюллер

Джошуа Браун из Ritholtz Wealth Management утверждает, что рост акций в 2018-м может пострадать от шока, который может обусловить итог расследования специальной комиссии во главе с Робертом Мюллером по вмешательству России в процесс президентских выборов в США в 2016-м. Северная Корея Пока что инвесторы не уделяли должного внимания вероятности начала ядерного военного конфликта.

Геополитические риски в целом

Несмотря на то, что мировая экономика показывает синхронизированное восстановление, следует помнить о рисках. В их числе потенциальный конфликт между Россией и НАТО, конфликт в Южно-китайском море, напряженность между США и Китаем, усугубление кризиса в Сирии и Ираке, конфликты в Персидском заливе, кибератаки и теракты.

Ослабление доллара

После неуверенного 2017-го, в котором доллар потерял 8% против других валют, многие надеются на восстановление. Однако «зеленый» может разочаровать.

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