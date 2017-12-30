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Миллиардер о криптовалюте: Для биткоина середины нет

Суббота, 30 Декабря 2017 14:51
Миллиардер о криптовалюте: Для биткоина середины нет Фото из открытых источников

Изобретение «биткоина» пленило воображение всего мира. Причина тому заключается в том, вся планета сегодня опутана системой мгновенных коммуникаций, доступ к которой есть почти у каждого.

 

Никогда ранее не возникало финансовой спекуляции столь гигантских масштабов, поскольку никогда ранее в мире не было столь широкого и мгновенного доступа к информации.

 

Имеются несколько факторов, которые помогают принятию «биткоина», и которые остаются почти незамеченными.

 

1.​ В самом названии – «биткоин» – элегантно и просто сливаются воедино концепция «битов» (цифровых единиц информации, используемых в мировых информационных системах) и термин «монета» (coin). Изображение «биткоина» обманчиво, поскольку мы видим картинку, якобы, золотых «монет» с перечёркнутой двумя вертикальными чертами заглавной буквой «B», изменённой так для того, чтобы напоминать доллар. Это завуалированный обман, расчётливо призванный для придания концепции «биткоина» аутентичный вид денежной единицы. Когда «биткоин» был запущен [в обиход], миру просто-напросто сказали о том, что это деньги – и никакого подтверждения данной заявке так никогда и не было представлено.

 

2.​ Адаптируя свою «игру» для мировой аудитории с критическим мышлением на уровне двенадцатилетних подростков, промоутеры говорят нам, что «биткоин» «майнится» (т.е. добывается) – ещё одно обманчивое утверждение, призванное приравнять «биткоин» к золотым монетам, которые существуют вследствие трудозатрат на реальную добычу золота. И нам говорят, что майнинг «биткоина» ведут «майнеры» (добытчики или, если угодно, «шахтёры» – прим. пер.), чтобы придать дополнительный шарм физической реальности тому, что в действительности является цифрами в компютерах. Также это является попыткой обосновать справедливость высокой ценности означенных цифр, якобы «добытых» майнерами, указанием на тяжёлый труд, с которым сопряжён этот «майнинг». Призом же является получение нового «биткоина», только что «добытого»; и нам говорят о том, что эта «работа по добыче» требует крупных инвестиций в компьютеры и электричество. Всё это говорится с тем, чтобы нажиться на ошибочной идее, которая превалирует в массах: мол, высокие затраты и тяжёлая работа, необходимые для создания товара, гарантируют его высокую ценность. Разумеется, это совершенно ложное утверждение. Таким образом, непрестанное продвижение «биткоина» базируется на представлении ложных картинок.

 

«Биткоин» несёт в себе серьёзнейший недостаток, ведь на рынке всегда будет одно из двух состояний:

 

а) Большинство желает купить «биткоин», против меньшинства желающих его продать; или

 

б) Большинство желает продать «биткоин», против меньшинства желающих его купить.

 

Для «биткоина» окажется невозможным достижение состояния паритета между покупателями и продавцами – в отличие от всех товаров, покупаемых и продаваемых по всему миру. В мире коммерции покупатели хотят купить задёшево, но когда они начинают покупать, продавцы придерживают свои товары, с тем чтобы обеспечить себе цену получше. И наоборот: те, у кого есть товары на продажу, хотят продать подороже – и находят соперников в лице тех, кто желает избавиться от своих запасов и понижает цены для покупателей. Для каждого товара имеется плавающий баланс между ценами продавца и покупателя, проистекающий из полезности товара во вселенной товаров.

 

В случае же с «биткоином», его впечатляющий рост стоимости возник по причине того, что он стал объектом мировой спекуляции; публика, стремящаяся быстро получить огромную прибыль, толкает цену ввысь. В настоящее время имеется мощное большинство покупателей и небольшая горстка продавцов. Феноменальный рост цены «биткоина» находится в сильном отрыве от вселенной тех товаров, которые служат человечеству.

 

Недостаток стабильности в стоимости «биткоина» является частью его существования; это напоминает брошенную в воздух монетку, которая обязательно должна упасть какой-то стороной вверх – либо «орлом», либо «решкой». В отличие от любых других товаров, «биткоин» никогда не достигнет стабильности между продавцами и покупателями – аналогично подброшенной монетке, которая не может приземлиться на ребро. В любой момент времени будет либо ситуация вроде сегодняшней, когда большинство хочет купить, либо ситуация, когда большинство хочет продать. «Орёл» или «решка». Tertium non datur – середины нет!

 

Для «биткоина» не может быть середины, поскольку единственная причина для стремительного роста стоимости «биткоина» – то, что его цена стремительно растёт. И наоборот, настанет время, когда его цена будет стремительно падать – просто потому, что она стремительно падает. У общества нет реальной, «естественной», причины владеть «биткоином», основанной на его полезности в мире товаров. Когда «биткоин» начнёт падать, не окажется покупателей, которые остановят его падение, потому что ни в какой из моментов времени никто не сможет сказать самому себе: «А вот по этой цене «биткоин» мне пригодится!»

 

Поэтому, после практически неостановимой волны роста стоимости «биткоина», неизбежно настанет момент, когда этот рост сменится внезапным и резким падением: это случится, когда продавцы станут большинством и захотят зафиксировать свою огромную прибыль; внезапно окажется, что покупателей нет, и стоимость «биткоина» рухнет.

 

Стабильность цен в мире товаров (цены на медь, железо, нефть, алюминий, пшеницу и т.д. ) зиждется на той пользе, которую получает мир от этих товаров. «Биткоин» и его имитации товарами не являются, они не более чем цифры, которые ходят вне сферы официального контроля за денежными транзакциями – и в этом их единственная область применения.

 

«Покупатель, будь настороже!»

 

Хьюго Салинас Прайс, 20.12.2017

 

Перевод: Александр Мальцев, 22.12.2017

 

Источник: nstarikov.ru

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Финансы и кризис  

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