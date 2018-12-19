Среда 19 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Обзор мировой прессы» Е15 (Чехия): отменить санкции нельзя, продолжать бесполезно. Что дальше?

Е15 (Чехия): отменить санкции нельзя, продолжать бесполезно. Что дальше?

Среда, 19 Декабря 2018 11:55
Е15 (Чехия): отменить санкции нельзя, продолжать бесполезно. Что дальше? Фото из открытых источников

Санкции, которые Европейский Союз ввел против России после аннексии Крыма, были продлены. Однако, несмотря на инцидент в Керченском проливе, их не ужесточили. Таким образом, они продолжают действовать в заданных рамках, но куда ведет этот путь, мы не знаем.

 

В ЕС считают, что финалом должно стать выполнение Минских договоренностей, то есть разоружение на востоке Украины и политическое решение конфликта. Но председатель Европейского совета Туск констатировал, что в этом направлении мы не продвинулись ни на шаг. Кроме того, ЕС призвал Москву освободить украинских моряков, задержанных во время керченского инцидента, и вернуть арестованные корабли. В Кремле считают, что говорить об этом можно только после решения российского суда.

 

Киев, который призвал ЕС к решительным действиям, (опять) остался ни с чем. Брюссель (опять) колеблется, а Москва (опять) на какое-то время может почувствовать себя победителем. Ее положение ничуть не ухудшилось. И даже правительственной «Российской газете» не пришлось отдельно подчеркивать этот «успех». Неухудшение ситуации не означает ее улучшения.

 

С самого начала ведутся споры о соразмерности и эффективности санкций, поэтому полезно будет отметить некоторые важные моменты. Когда в Европе заговорили о санкциях, Москва самоуверенно заявила, что европейцы никогда не позволят себе их ввести. Когда мы себе это позволили, Кремль сказал, что надолго мы санкции не оставим.

 

Их третье продление (этот вопрос на европейских саммитах обсуждается два раза в год) привело к смене риторики и заставило российскую власть заявить, что россиянам придется привыкнуть: санкции не снимут никогда. Якобы все потому, что Европейский Союз подчиняется Вашингтону, а США, несмотря на то, что тем временем президентом стал Трамп, не хотят сильной России. Почему же американцы, по мнению Кремля, не хотят видеть Россию сильной? Разумеется потому, что боятся ее, ведь Россия — единственная страна, которая может успешно противостоять США, формируя таким образом справедливый мир.

 

За четыре года действия санкций Россия не изменила свою внешнюю политику, и ее экономика не рухнула. Но вопрос в том, что будет дальше, так как у российской экономики есть проблемы. Их становится все больше, и если за 18 лет правления Путину что и удалось в социально-экономической сфере, так это доказать свою полную неспособность к каким-либо структурным реформам. Цены на нефть и газ нестабильны и далеки от тех размеров, которые позволили бы Кремлю опять ничего не делать, а жизнь при этом улучшалась бы.

 

Заявленная реформа пенсионной системы очень взволновала, как правило, безучастное российское общество. Согласно отчету российского Центробанка, отток капитала из России в 2018 году как минимум в три раза превысит показатель 2017 года. Этому, правда, можно противопоставить рост российского производства продуктов питания и укрепление российских позиций в качестве мирового экспортера зерна. Американцы все сильнее давят на европейцев, прежде всего на немцев, чтобы они отказались от проекта «Северный поток 2». Таким образом, Москва наконец-то попадает под прямое давление Вашингтона. Чем это закончится, пока неясно.

 

Источник

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Обзор мировой прессы   Теги санкции
Интернет и СМИ
Главное за сутки
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам Ликвидация оружия, запрещенного в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), завершилась еще в 2000 году, заявил в интервью «Коммерсанту» замминистра иностранных дел Сергей Рябков. США стремятся «избавиться…
Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Две трети россиян сожалеют о распаде Советского Союза, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". По данным исследования, 66% респондентам жаль, что такого государства давно не существует, что на 12…
МВФ одобрил Украине кредит на $3,9 млрд МВФ одобрил Украине кредит на $3,9 млрд Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил во вторник соглашение по кредитному механизму stand-by в поддержку всеобъемлющей экономической программы Украины в размере $3,9 млрд на срок в 14 месяцев. Об…
Читайте также
Россия нашла, чем ответить на провокации США Россия нашла, чем ответить на провокации США Всем хорошо известна привычка американского правительства болезненно реагировать на любые зеркальные выпады в свою сторону. К сожалению, при всем понимании столь яркой реакции, практикуются подобные выпады в адрес демократов международного…
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку Есть у правительства Соединенных Штатов одна удивительная привычка. Здесь очень строго относятся к тем, кто не хочет соглашаться с их авторитетным мнением. И желание отдельных представителей Евросоюза всячески помогать России…
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Состоявшееся 12 декабря заседание европейского парламента стало прямо-таки рекордным по своему антироссийскому накалу и по количеству принятых на нем документов, направленных, вроде бы "в поддержку Украины", однако, на самом деле…
Тема дня
Самая большая ошибка США Самая большая ошибка США

Помните комментарии наших либеральных и примкнувших к ним украинских собратьев к трехмерной анимации...

Фото
ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе

Конечно, вулканы коварны и непредсказуемы, но они также могут подарить вам много приятно проведенных...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Настоящая жизнь - это то, что происходит, пока заряжается твой телефон.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Россия нашла, чем ответить на провокации США Россия нашла, чем ответить на провокации США
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку
Великодушный ответ России на украинский запрос Великодушный ответ России на украинский запрос
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге...
Материалы по теме
Россия нашла, чем ответить на провокации США Россия нашла, чем ответить на провокации США
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку
Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины
Золото вместо доллара заставляет нервничать США Золото вместо доллара заставляет нервничать США
Великодушный ответ России на украинский запрос Великодушный ответ России на украинский запрос
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.