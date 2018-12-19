Е15 (Чехия): отменить санкции нельзя, продолжать бесполезно. Что дальше?

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Санкции, которые Европейский Союз ввел против России после аннексии Крыма, были продлены. Однако, несмотря на инцидент в Керченском проливе, их не ужесточили. Таким образом, они продолжают действовать в заданных рамках, но куда ведет этот путь, мы не знаем.

В ЕС считают, что финалом должно стать выполнение Минских договоренностей, то есть разоружение на востоке Украины и политическое решение конфликта. Но председатель Европейского совета Туск констатировал, что в этом направлении мы не продвинулись ни на шаг. Кроме того, ЕС призвал Москву освободить украинских моряков, задержанных во время керченского инцидента, и вернуть арестованные корабли. В Кремле считают, что говорить об этом можно только после решения российского суда.

Киев, который призвал ЕС к решительным действиям, (опять) остался ни с чем. Брюссель (опять) колеблется, а Москва (опять) на какое-то время может почувствовать себя победителем. Ее положение ничуть не ухудшилось. И даже правительственной «Российской газете» не пришлось отдельно подчеркивать этот «успех». Неухудшение ситуации не означает ее улучшения.

С самого начала ведутся споры о соразмерности и эффективности санкций, поэтому полезно будет отметить некоторые важные моменты. Когда в Европе заговорили о санкциях, Москва самоуверенно заявила, что европейцы никогда не позволят себе их ввести. Когда мы себе это позволили, Кремль сказал, что надолго мы санкции не оставим.

Их третье продление (этот вопрос на европейских саммитах обсуждается два раза в год) привело к смене риторики и заставило российскую власть заявить, что россиянам придется привыкнуть: санкции не снимут никогда. Якобы все потому, что Европейский Союз подчиняется Вашингтону, а США, несмотря на то, что тем временем президентом стал Трамп, не хотят сильной России. Почему же американцы, по мнению Кремля, не хотят видеть Россию сильной? Разумеется потому, что боятся ее, ведь Россия — единственная страна, которая может успешно противостоять США, формируя таким образом справедливый мир.

За четыре года действия санкций Россия не изменила свою внешнюю политику, и ее экономика не рухнула. Но вопрос в том, что будет дальше, так как у российской экономики есть проблемы. Их становится все больше, и если за 18 лет правления Путину что и удалось в социально-экономической сфере, так это доказать свою полную неспособность к каким-либо структурным реформам. Цены на нефть и газ нестабильны и далеки от тех размеров, которые позволили бы Кремлю опять ничего не делать, а жизнь при этом улучшалась бы.

Заявленная реформа пенсионной системы очень взволновала, как правило, безучастное российское общество. Согласно отчету российского Центробанка, отток капитала из России в 2018 году как минимум в три раза превысит показатель 2017 года. Этому, правда, можно противопоставить рост российского производства продуктов питания и укрепление российских позиций в качестве мирового экспортера зерна. Американцы все сильнее давят на европейцев, прежде всего на немцев, чтобы они отказались от проекта «Северный поток 2». Таким образом, Москва наконец-то попадает под прямое давление Вашингтона. Чем это закончится, пока неясно.

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