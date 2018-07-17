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The American Conservative (США): Трамп отменил вторую холодную войну

Вторник, 17 Июля 2018 16:10
The American Conservative (США): Трамп отменил вторую холодную войну Фото из открытых источников

В самом начале совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным президент Трамп заявил, что отношения США и России «никогда еще не были хуже».

 

Затем он добавил, что все изменилось «примерно четыре часа назад».

 

Это действительно так. Своими заявлениями в Хельсинки и на саммите НАТО в Брюсселе Трамп предупредил об историческом сдвиге во внешней политике США, который может определить будущее США и судьбу его президентства.

 

Трамп отверг фундаментальные принципы американской внешней политики, сложившиеся после окончания холодной войны, и возложил ответственность за наши сложные отношения с Россией не на Владимира Путина, а исключительно на американский истеблишмент.

 

В твите, который Трамп опубликовал непосредственно перед встречей с Путиным, он вынес приговор обеим партиям: «Наши отношения с Россией еще НИКОГДА не были хуже из-за многолетней глупости со стороны США, а теперь и из-за сфальсифицированной охоты на ведьм!»

 

Таким образом, Трамп отрекся от протоколов и курса неоконсерваторов и их либеральных союзников, а также выводов целого ряда аналитических центров партии войны, которые усердно трудятся внутри Вашингтона.

 

Если проанализировать прошедшую неделю, за которую Трамп проделал путь от Брюсселя через Великобританию до Хельсинки, его посыл был четким, внятным и шокирующим.

 

НАТО устарела. Европейские союзники паразитировали на системе обороны США, повышая активное сальдо своего торгового баланса в ущерб нам. Этому пришел конец. Европейцы больше не будут красть наши рынки и начнут платить за собственную оборону.

 

И никакой второй холодной войны не будет.

 

Мы не позволим аннексии Крыма Россией и той поддержке, которую Путин оказывает пророссийским ополченцам на востоке Украины, помешать нашей работе над сближением и налаживанием партнерских отношений с ним, говорит Трамп. Мы намереваемся согласовать условия договоров по вооружениям и уладить наши разногласия так, как сделали Рональд Рейган и Михаил Горбачев.

 

Саммит в Хельсинки доказал, что Трамп был серьезен, когда говорил о том, что «мир с Россией — это хорошо, а не плохо».

 

Что касается Сирии, Трамп ясно дал понять, что они с Путиным сотрудничают с Биньямином Нетаньяху, который хочет, чтобы иранские войска и поддерживаемые Ираном силы держались подальше от Голанских высот. Что касается американских войск в Сирии, как сказал Трамп, они уйдут оттуда, как только «Исламское государство» (запрещено в РФ — прим. ред.) будет уничтожено.

 

За всем этим скрывается еще один сигнал: Америка возвращается домой с войн на территориях иностранных государств и собирается постепенно избавляться от обязательств перед другими государствами.

 

Как до, так и после саммита Трампа и Путина многие телеканалы демонстрировали такое же враждебное отношение к президенту, как и всегда. Возможно, СМИ не являются «врагом народа», как считает Трамп, но они уже стали заклятыми врагами нынешнего президента.

 

Некоторые хотели, чтобы Трамп повел себя как Никита Хрущев, который фактически сорвал парижский саммит в мае 1960 года из-за неудачной операции американской разведки — за несколько недель до саммита над Уральскими горами был сбит американский самолет-шпион U-2.

 

Хрущев потребовал, чтобы Айк принес извинения. Айк отказался, что спровоцировало бурю негодования со стороны Хрущева. Некоторые СМИ, по всей видимости, надеялись на то, что Трамп поведет себя так же.

 

Когда Трамп говорил о «глупости» американского внешнеполитического истеблишмента, глупости, которая стала причиной резкого охлаждения в российско-американских отношениях, что он мог иметь в виду?

 

Имел ли он в виду, что США расширили НАТО вплоть до российских границ после распада СССР?

 

Имел ли он в вижу, что вторжение США в Ирак с целью лишить Саддама Хусейна оружия массового уничтожения, которого у него было, стало причиной наших бесконечных войн на Ближнем Востоке?

 

Имел ли он в виду, что та поддержка, которую США оказали сирийским повстанцам, стремившимся свергнуть Башара аль-Асада, привела к подъему ИГИЛ и семилетней войне, в которой погибло полмиллиона человек. Войне, в которую Путин с конечном итоге вмешался, чтобы помочь своему сирийскому союзнику?

 

Имел ли он в виду, что аннулирование Джорджем Бушем никсоновского Договора о противоракетной обороне и его стремление создать систему ПРО заставили Путина нарушить договор РСМД и начать развертывание крылатых ракет, чтобы ей противостоять?

 

Имел ли он в виду, что та поддержка, которую США оказали протестующим в Киеве, добившимся свержения пророссийского режима на Украине, заставила Путина захватить Крым, чтобы сохранить российскую военную базу в Севастополе?

 

Многие шаги Путина, которые мы так яростно осуждаем, были реакцией на наши собственные действия.

 

Россия аннексировала Крым, избежав кровопролития. Между тем, разве США не бомбили Сербию в течение 78 дней, чтобы заставить Белград отдать Косово?

 

Неужели та бомбовая кампания была более оправданной в нравственном смысле, нежели то, что сделал Путин в Крыму?

 

Если российские разведывательные службы и взломали электронную почту членов национального комитета Демократической партии, обнародовав информацию о том, почему у Берни Сандерса (Bernie Sanders) не было шансов, то Трамп утверждает, что он не имеет к ним никакого отношения. Разве спустя два года у нас есть какие-либо веские доказательства обратного?

 

Трамп утверждает, что вмешательство России никак не повлияло на исход президентских выборов 2016 года, и что он не позволит одержимости СМИ «рашагейтом» помешать ему наладить отношения с Россией.

 

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан (John Brennan) заявил: «Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки было предательством… Он полностью в кармане у Путина. Республиканцы-патриоты, где же вы?»

 

Как давным-давно сказал Патрик Генри (Patrick Henry), «пусть это предательство, но нужно извлечь из него максимальную выгоду».

 

Автор: Патрик Бьюкенен (Patrick Joseph Buchanan)

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Волкова Алена Опубликовано в Обзор мировой прессы   Теги США и Россия последние новости
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