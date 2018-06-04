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"Вельт" (ФРГ): НАТО опасается высказывать страхи относительно России вслух

Понедельник, 04 Июня 2018 09:00
&quot;Вельт&quot; (ФРГ): НАТО опасается высказывать страхи относительно России вслух Фото из открытых источников

В статье издания "Вельт" в частности говорится: "В атмосфере чрезвычайной напряжённости утром в четверг вновь прошло заседание Совета Россия-НАТО - впервые с осени 2017 года. "Диалог с Россией труден, но именно поэтому он так важен", - сказал недавно глава НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Вельт ам зонтаг". 

 

Сигнал, который подаёт эта встреча, ясен: несмотря на всю конфронтацию, альянс хочет и далее вести разговор с Россией. Совет Россия - НАТО с 2002 года стал важнейшей формой политических консультаций между западным оборонным союзом и Москвой. Последняя встреча в октябре прошла под знаком тяжёлых взаимных обвинений. Тогдашний представитель России Александр Грушко обвинил НАТО в "пропаганде", "демонизации" и недостаточных основаниях для критики крупных российских манёвров "Запад 2017", в течение недели проходивших у восточных границ альянса.

 

С момента присоединения Крыма в 2014 году Совет Россия - НАТО проходил всего шесть раз. Результаты этих встреч были весьма скромны, атмосфера на них по большей части оставалась накалённой. Однажды Грушко даже поразил присутствовавших послов своим ледяным молчанием. Больше многоопытный Грушко на этих встречах не присутствует, он стал заместителем министра иностранных дел. У России сейчас нет своего представителя в НАТО.

 

Вместо этого прибывает высокопоставленный российский дипломат. Но альянс всё же хочет протянуть Москве руку: 29 послов НАТО и Столтенберг собирались довольно детально проинформировать Москву о планируемых крупных учениях "Трайдент джанкчер", в которых должны участвовать 35 тысяч военнослужащих, среди них - 8 тысяч граждан Германии.

 

Манёвры пройдут осенью в Норвегии. Информированный высокопоставленный дипломат сказал: "Мы хотим быть открытыми в отношениях с Россией. На Совете НАТО - Россия мы проинформируем о численности участников, целях и подразделениях, участвующих в "Трайдент джанкчер". Никто не должен столкнуться с сюрпризами. Мы воспринимаем прозрачность всерьёз". Хотя обе стороны договорились о большей прозрачности и снижении рисков в ходе военных манёвров и использования военно-воздушных сил, Россия, по мнению альянса, предоставила далеко не достаточные данные во время манёвров "Запад 2017" в сентябре прошлого года. 

 

Москва проинформировала НАТО об участии 12,7 тыс. человек, на самом же деле их было от 80 до 100 тысяч. В завершение манёвров были даже сымитированы испытания стратегического ядерного оружия... Зачем же тогда вообще проводить эту встречу? НАТО проводит двойную стратегию: устрашение и демонстрация готовности к обороне с одной стороны и к диалогу - с другой. За диалог выступает прежде всего Германия. 

 

Польша и страны Прибалтики относятся к нему критически. При этом действительно взрывоопасные темы обсуждаться не будут. "Россия в значительной степени наращивает свои вооружённые силы, поддерживает жестокий режим в Сирии, предпринимает кибератаки и вмешивается в выборы", - сказал Столтенберг. Более всего НАТО обеспокоена тем, что Россия "вводит ядерные вооружения в военную доктрину и в военные манёвры". Это понижает порог использования ядерных вооружений со стороны Москвы.

 

Головную боль альянсу готовит и размещение в Калининградской области российских ракет средней дальности "Искандер". Эти ракеты могут нести ядерные боеголовки, считают в НАТО. Больше всего это тревожит восточных европейцев. Но говорить об этом на Совете Россия - НАТО они не могут.

 

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Александр Неукропный Опубликовано в Обзор мировой прессы   Теги Россия НАТО Норвегия
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